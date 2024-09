Chataření ve stylu 21. století. Nová chatka za Prahou se stala místem pro útěk před rušným městem

Uložit 0

Chataření je i dnes stále velmi populární kratochvílí mnoha Čechů. Někteří z nich však již dávno nejezdí do zatuchlých dřevěných domů s palandou a plastovým ubrusem na stole. Chatařit se dá skutečně stylově, jak ukazuje domek kousek za Prahou, který navazuje na svého předchůdce ze 70. let.

Chatařská a chalupářská kultura je v České republice mimořádně silná, v globálním měřítku dokonce jedna z nejsilnějších. Odhadem je u nás téměř půl milionu nemovitostí, které slouží k soukromým rekreačním účelům, kdy na tisíc Čechů připadá každý rok zhruba 750 výletů do takového objektu. Někdo se vydává do roubenky v pohraničí, jiný zase do bílého domku u jihočeského rybníka a někdo vyráží do typické chatky, které jsou rozeseté napříč celou zemí.

Jedna taková stojí i v rekreační oblasti kousek za Prahou. Nejedná se však o typický objekt, který si většina z nás pod pojmem chatka představí. Tahle má atypický vzhled a tvar s asymetrickou stanovou střechou a světlíky.

Od 70. let tu typická chatka stála, její stav už ovšem neodpovídal potřebám nových majitelů. Manželský pár si klidné místo se zahradou a vzrostlými stromy uprostřed přírody vybral pro své útěky z města, a to nejen na víkendy.

Potřebovali tedy změnit dispozici a původní přízemní objekt rozšířit o podkroví a ložnici. Územní plán ovšem nedovoloval novostavbu a výška byla omezena na maximálně 7,7 metru od přilehlého terénu. Jediným řešením proto byla kompletní rekonstrukce, která by dům zvětšila a zároveň vyhověla požadavkům úřadů i sousedů.

Autor architektonického návrhu Martin Hajný z Ateliéru Hajný proto navrhl objekt se seříznutou střechou, díky které dosáhli výšky, která umožňuje sousedům dále se kochat výhledy do krajiny. Z původní chatky zbyl jediný prvek, a to kamenná podezdívka, na kterou byla posazena nová hmota.

Tu tvoří dřevostavba stojící na železobetonových pilířích, které se ukryly za kamenné stěny. Střecha i fasáda jsou opláštěny trapézovým plechem, který je bezúdržbový a nabízí dlouhou životnost. Jeho tvar navíc připomíná dřevěné latě a koresponduje tak s dřevěným opláštěním prostoru terasy.

Dřevo vnáší do černého pláště zajímavý kontrast, který pokračuje i v interiéru. Ten je celý světlý a má za cíl evokovat klasickou chatu. Na střešních podhledech, stěnách i veškerém nábytku byla použita borová překližka s výraznou kresbou, která přináší také některé praktické výhody, kdy je díky ní v interiéru více světla.

To do objektu vpouští velké prosklené plochy v přízemí orientované na jih a východ. Naopak seříznutá střecha nemá okna žádná, aby nenarušovala jednoduchost domu. Do ložnice, která je pod střechou, proto světlo proniká skrze dvojici světlíků. Ty vytváří meditativní atmosféru a zároveň slouží k rychlému provětrání celého objektu.