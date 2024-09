Čína bojuje se svou ekonomikou. Mohutným překvapením ji nakopla, ale investoři jsou nervózní

Uložit 0

Nejdelší deflační spirála od roku 1999, velmi slabá domácí poptávka a také dlouhodobě velký problém na nemovitostním trhu. To jsou palčivé problémy, které trápí čínskou ekonomiku a které se snaží řešit tamní vláda. Její nečekané kroky tento týden trhy nakoply, ale zůstává otazník nad tím, zda je to udržitelné. Čínská vláda cílí na růst HDP ve výši pěti procent, ale vypadá to, že pokud nepřijdou jiné fiskální stimuly, nebude ani tento cíl splněn. Varovným ukazatelem je i nezaměstnanost mladých ve věku 16 až 24 let, kterých si už přes osmnáct procent nemůže najít práci. Co se tedy v Číně děje?

Čínská vláda musí na tento nepříznivý vývoj nějakým způsobem reagovat. V poslední době jsme již měli možnost vidět dílčí opatření v rámci nemovitostních trhů, nicméně v úterý přišla zásadnější akce, která by měla investory minimálně krátkodobě uklidnit. Kroky Čínské lidové banky a tamní vlády ukazují, že budou souběžně pracovat na tom, aby se ekonomický růst opět nastartoval.

Stimulace čínské ekonomiky

Čínská základní čtrnáctidenní repo sazba již byla dříve snížena o deset bazických bodů z 1,95 procenta na 1,85 procenta. Nově došlo ke snížení sedmidenní repo sazby o dvacet bazických bodů na 1,75 procenta. Snižování sazeb by přitom vždy měl být stimul pro ekonomiku. Čína také snížila povinné minimální rezervy u bank o padesát procent. To znamená, že banky jsou schopné peníze, které nemusí držet na povinných rezervách, umisťovat na trh a ty tak začínají v ekonomice pracovat.

Dalším takovým stimulem je prohlášení Čínské lidové banky (ČLB) o poskytnutí likvidity trhu. Spočívá v nákupu akcií v hodnotě asi 500 miliard jüanů (1,6 bilionu korun). Investičním společnostem, brokerům a fondům tak přináší likviditu, která by měla podpořit akciové trhy. Toto všechno přišlo v jednom oznámení a je vidět, že ČLB skutečně trhy překvapila a reakce byla okamžitá.

Investoři jsou však z Číny nervózní. Nevědí, co se bude dít dále a jestli se dané stimuly vůbec reálně do ekonomiky propíšou. Pojďme si totiž připomenout jednu věc. Podívejme se na vývoj desetiletého dluhopisu v Číně, který se nyní obchoduje kolem dvou procent. Historicky tomu bylo vždy tak, že americký desetiletý dluhopis se obchodoval níže než ten čínský. Velmi zjednodušeně to znamenalo, že investoři si ukládali peníze v Číně, protože měli vyšší výnos než v USA.

Nicméně v dubnu 2022, kdy se začaly zvyšovat úrokové sazby v USA, logicky následoval odliv peněz z Číny a přesun do USA. To se projevilo na výkonnosti čínské ekonomiky, která ukazuje zásadní nedostatky. Aktuální stimuly mohou působit jako záplata či uklidnění, ale určitě to není dlouhodobé řešení a uvidíme, jestli to bude mít skutečný vliv na ekonomický růst v Číně jako takový.

Co je pro nás podstatné a co si z toho odnést

Akciové trhy reagovaly spontánněji a rostly mnohem výše, než jsme byli zvyklí. Od začátku roku byly indexy v Číně a Hongkongu v lehkém plusu a za americkými indexy výrazně zaostávaly. Svým způsobem proto pro ně byly tyto zprávy živá voda. Oba indexy po úterních oznámeních rostly zhruba o sedm, respektive deset procent. Je vidět, že investoři se trošku oklepali a mají apetit opět v Číně nakupovat. Uvidíme ale, jak dlouho jim to vydrží.

Čínských akcií, které se obchodovaly s velikým diskontem a jsou svým způsobem zajímavé, se investoři zatím úplně nedotýkali nebo zde nebudovali větší pozice právě z obavy z toho, co se bude v čínské ekonomice dít. Oznámení Čínské lidové banky se projevila pozitivně i na americké burze, kdy rostly čínské akcie obchodované na amerických trzích.

Foto: Google Finance / CzechCrunch Vývoj ceny ETF KWEB obsahující čínské akcie za posledních pět dní na grafu Google Finance

Mohli jsme to vidět především na KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB), které v sobě obsahuje největší společnosti, jako je Tencent, Alibaba a JD, jehož index vzrostl jenom za úterní seanci o deset procent.

S ohledem na to, pod jakým tlakem je čínský nemovitostní trh, očekáváme, že toto opatření, ruku v ruce s dalšími kroky Čínské lidové banky, jako je třeba odpuštění nesplacených hypotečních úvěrů, by jej mohlo krátkodobě povzbudit.

Byť Čínu sledujeme velmi pečlivě, nepovažujeme se za specialisty na mikro dění v rámci tohoto regionu. Nicméně úterní aktivitu Čínské lidové banky je třeba vnímat jako signál, že čínští představitelé si jsou jednoznačně vědomi toho, že musí konat. Jinak by čínská ekonomika mohla mít opravdu veliké problémy do budoucna. Což by se samozřejmě projevilo nejen na akciových trzích, ale po celém světě.