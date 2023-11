Je libo podnikat s Markem Dospivou? Penta zakládá fond a otevírá se investorům, chce růst rychleji

Uložit 0

O Marku Dospivovi a jím spoluvlastněné investiční skupině Penta je v poslední době hodně slyšet: v centru Prahy otevřeli Masaryčku podle návrhu Zahy Hadid a s lékárnami Dr. Max nově vstoupili na italský trh. Plánů a ambicí mají ale ještě mnohem víc, a proto se rozhodli udělat krok, který je mezi zdejšími velkými finančními skupinami velmi neobvyklý – podstatnou část svého portfolia vloží do fondu a přizvou jiné investory, aby podnikali s nimi.

„Je to pro nás revoluční myšlenka. Dlouho jsme se s ní prali, nechtěli jsme to dělat. Ale protože chceme zrychlit expanzi, změnili jsme názor,“ prohlásil Marek Dospiva na konferenci Money Maker, kterou CzechCrunch pořádal v pražském centru Cubex.

Revoluční krok to je nejen z pohledu Penty, jejímž spoluzakladatelem a spolumajitelem Dospiva je, ale i v kontextu dalších velkých finančních skupin, které v Česku působí. PPF, EPH, KKCG nebo CPI, za nimiž stojí nejbohatší Češi a Češky, nabízejí třetím stranám maximálně vlastní korporátní dluhopisy. Obdobnou cestou jako Penta se už vydala skupina J&T slovenského miliardáře Patrika Tkáče, která založila fond J&T Arch. Ten je otevřený investorům s minimálním vkladem zhruba od milionu korun.

„Dosud jsme vše financovali z ekvity Penty, z úvěrů od bank nebo z dluhopisů. Tento krok nám ale umožní pohybovat se rychleji a agresivněji a jiným investorům zase dovolíme podnikat s námi,“ vysvětlil čtyřiapadesátiletý Dospiva, který je podle časopisu Forbes jedenáctým nejbohatším Čechem s majetkem 39 miliard korun.

Příprava fondové struktury už je v běhu a Penta do ní vloží podstatnou část svého majetkového portfolia, tedy mimo jiné realitní projekty včetně Masaryčky, která k sobě aktuálně poutá velkou pozornost, sázkové kanceláře Fortuna nebo sítě lékáren Dr. Max.

A právě na příkladu značky Dr. Max vysvětloval Dospiva návštěvníkům Money Makeru, proč nazrál čas, aby se otevřeli dalším investorům: „Teď jsme vstoupili do Itálie, kde je 20 tisíc lékáren, které mají lokální monopol. Jsou ale drahé, jedna stojí dva až tři miliony eur. Pokud bychom chtěli získat deset procent trhu, představuje to šest miliard eur. A ty nyní nemáme.“

Lékárny, které jsou jedničkou na českém i slovenském trhu a dále působí v Polsku, Rumunsku nebo Srbsku, čekají letos roční obrat přes 100 miliard korun a zisk EBITDA, tedy profit před daněmi a odpisy, šest miliard korun. Podle Dospivy mohou být ale podstatně větší a právě Itálie je trhem, na který se chtějí hodně soustředit a stát se tam jedničkou.

Foto: iStyle Obchod iStyle v budově Masaryčka

Nejde ale jen o lékárny Dr. Max, velké plány má Penta i v developmentu. Masaryčka je pouze první částí rozsáhlé přestavby celé lokality, kde chce developer propojit širší centrum Prahy s Florencí a Karlínem. Velké realitní projekty skupině běží i na Slovensku, jde o stovky tisíc metrů čtverečních zastavěné plochy a náklady půjdou do desítek miliard korun.

Kolik tedy budou chtít získat prostředků do fondu, který bude určen jak institucionálním investorům, tak těm kvalifikovaným, kteří musí vložit přes milion korun? „Říká se ‚Sky is the limit‘, tedy že nebe je jediné omezení… Určitě se budeme pohybovat v miliardách eur,“ naznačil Dospiva na akci CzechCrunche, kterou si můžete prohlédnout na fotografiích níže.

Vysvětlil ale i to, proč se rozhodli jít touto cestou, a nikoli třeba úpisem akcií na burzu. Mají s tím totiž svou zkušenost a vadí jim, že pak nemají hodnotu cenných papírů ve svých rukou: „S Fortunou jsme byli na burze v Polsku a Holandsku, ale moc se nám to nelíbilo. Můžete mít excelentní výsledky a skvělý management, rostete o třicet procent ročně, ale protože v Americe je blbá nálada, vaše akcie nerostou.“

Kdy přesně k otevření fondu pro externí investory dojde, Dospiva neřekl s tím, že to je proces, který má poměrně náročnou regulatorní proceduru. Už se na ní ale pracuje a vše by se mělo odehrát ve druhé polovině roku 2024.