Co se chystá v pokračování největšího hitu v historii Netflixu? To přibližuje tvůrce Hry na oliheň

Hra na oliheň, jihokorejský seriál z roku 2021, původně na trzích mimo svoji domovinu neměl žádnou marketingovou kampaň – nepočítalo se s tím, že o něj globální publikum bude mít větší zájem. Příběh, v němž se zoufalí lidé snaží vyhrát stovky milionů korun v krvavé soutěži, ale zaujal natolik, že je dodnes největším hitem v historii Netflixu. A pokračování, jež na obrazovky dorazí už o Vánocích, slibuje nové hry, postavy, pravidla i poselství.

Dějem první řady seriálu nás provádí hlavně Seong Ki-hun, rozvedený šofér, který dluží lichvářům. Jednoho dne v metru narazí na tajemného člověka, od něhož dostane vizitku a možnost přihlásit se do soutěže o horentní sumu peněz. Ki-hun se, stejně jako většina ostatních z celkem 456 hráčů, rozhodne zúčastnit ze zoufalství na jedné a z naděje na lepší život na druhé straně. Později se ale ukáže, že nejde o klasickou soutěž – všichni poražení totiž zemřou.

Tvůrce Hry na oliheň Hwang Dong-hyuk s ní měl od začátku velmi specifický záměr. Vycházel z komiksů jako Liar Game nebo Battle Royale a chtěl vytvořit podobenství o extrémní kompetitivnosti, poháněné velkými třídními rozdíly, jež sužují současnou jihokorejskou společnost. Dát dohromady celý koncept a naplnit ho sympatickými postavami, kterým budou diváci fandit, mu trvalo poměrně dlouho, ale nakonec se mu podařilo vyjádřit přesně to, co chtěl, a přitom vytvořit strhující minisérii. Minisérii, protože neměla pokračovat.

„Když jsme natáčeli první řadu, pořád jsem se režiséra Hwanga ptal, jestli bude i druhá. A on říkal: Rozhodně ne,“ řekl v novém rozhovoru serveru Deadline s tvůrci seriálu Jeong-jae Lee, představitel Ki-huna neboli hráče 456. Tehdy nikdo netušil, jak obrovský úspěch bude Hra na oliheň mít. Pouhé tři týdny od uvedení na Netflixu ji zhlédlo přes sto milionů domácností, za tři měsíce se pak toto číslo vyšplhalo až na 265 milionů, což dosud žádný jiný titul na streamovací službě nepřekonal.

Tvůrci se proto rozhodli pokračování přeci jen natočit – jako poděkování divákům, podle vlastních slov. „Druhá řada pro mě funguje jako vyjádření vděku fanouškům,“ řekl Lee. „Ne jako produkt nebo obsah, spíš ji vnímám jako dárek, který dáváme divákům. Jsem z toho nervózní, protože nevíme, jestli se jim bude líbit,“ dodal.

Pokračování Hry na oliheň začíná tři roky po tom, co Ki-hun vyhrál soutěž a s tím v přepočtu 840 milionů korun. Peníze využívá ke hledání organizátorů děsivých her, z opuštěného hotelu si udělal centrálu a naplnil ji budižkničemy a různými lidmi z podsvětí, kteří mu pomáhají. Nakonec se hrdina vydává jako hráč do další edice vražedné soutěže se záměrem ji jednou provždy ukončit.

Spolu s Ki-hunem se vrátí pár dalších postav jako The Front Man – muž v černé masce a plášti – nebo detektiv Hwang Jun-ho, který v první řadě infiltroval růžově oděné dozorce soutěže ve snaze najít svého bratra. Hlavně ale přijde řada nových hrdinů, zloduchů i lidí někde na pomezí. Deadline zmiňuje například kryptoměnového influencera, který sobě i svým sledujícím způsobí velké finanční ztráty a je na útěku. A mezi hráči se pochopitelně objeví i žena, jež přijde o peníze kvůli jeho investičním radám.

Hwang Dong-hyuk se očividně inspiroval společenskými fenomény z několika let, co uběhly od vydání první řady seriálu. Základem přitom zůstává špatná ekonomická situace v Jižní Koreji, která se od té doby jen zhoršila. Tvůrce Hry na oliheň komentoval i současnou společenskou situaci ve světě, kde rostou rozkoly mezi lidmi, ať už jde o politické názory, různá náboženská vyznání, generační spory, nebo zvětšující se propast mezi bohatými a chudými.

S tím se pojí silné poselství, nebo spíše závažná otázka, která bude náležet druhé řadě korejského hitu. Opět bude stát v ostrém kontrastu k infantilně barevným kulisám her a sytě zeleným kombinézám hráčů. Zatímco před třemi lety se Hwang ptal „Co jsme ochotni udělat pro peníze a s nimi spojenou svobodu?“, tentokrát se soustředil na otázku: Máme opravdu nějakou naději? (Is there truly hope for us?)

„Máme dostatek vůle a síly na to, abychom se pokusili svět udělat lepším? Má lidstvo na to, aby změnilo směřování světa, dokážeme se vzdát chamtivosti a tužeb, abychom společně věci zlepšili? To byly některé z otázek, které jsem chtěl položit,“ řekl Hwang. Prostředníky pro ně budou jednak známé i nové postavy, jednak pozměněná pravidla soutěže. Po každém kole dostanou hráči možnost hlasovat, zda chtějí pokračovat, nebo skončit a zvýšit částku, o kterou se hraje.

Hrdinové druhé řady Hry na oliheň tak budou znovu a znovu stát před těžkým rozhodnutím mezi morálkou a touhou, přičemž je z jedné strany bude tlačit nouze a ostatní hráči, ze druhé je potáhne vidina pohádkového bohatství. Hwang osobně ve svých předpovědích pro vývoj skutečného světa zvlášť optimistický není. Jestli se rozhodne diváky spíše varovat nebo inspirovat, se dovíme 26. prosince, kdy druhá řada jeho bezprecedentního hitu dorazí na Netflix. Příští rok pak bude následovat ještě třetí, poslední.