Dali pavouka do koblihy, ze svého Instagramu udělali bizarní OnlyFans a na Halloween pobavili svět

Běžně je jeho Instagram plný koblih a kávových nápojů. Ostatně to dává smysl, když jde o Dunkin’, jednoho z nejslavnějších výrobců donutů. V posledních dnech se ale proměnil k nepoznání, když se jeho novým manažerem stal… malý animovaný pavouk v koblize, který zvedl velkou vlnu pozornosti. Z halloweenské kampaně totiž udělal poměrně bizarní seznamku, na kterou se přilepily další velké značky cukrovinek. Čísla ale mluví za vše.

V Americe je Halloween velké téma, za které se utrácejí miliony a miliony dolarů. Ať už jde o výzdoby domů, zásobu cukrovinek pro malé koledníky ve strašidelných kostýmech nebo marketingové kampaně firem, které skrze halloweenského ducha zvedají prodeje. A když se k tomu přičte originální nápad, může se stát, že vznikne obsah, který šokuje, pobaví a současně vyvolá řadu otázek.

Na této vlně se letos veze Dunkin’, tradiční americký výrobce donutů s více než deseti tisíci pobočkami po celém světě a mnohamiliardovými tržbami. Zničehonic na svůj Instagram vypustil animovanou napodobeninu své klasické halloweenské koblihy s pavoukem uprostřed a rozjel velmi podivnou obsahovou kampaň, která by se možná hodila spíš na odlehčenou verzi OnlyFans, sociální sítě pro „erotické seznamování“.

„Pojď blíž. Ještě blíž. Nestyď se. Nekoušu. A poslouchej pozorně. Teď tady tomu velím já,“ zní z prvního postu na Instagramu, kde se takzvaný Spidey D představil. Velmi rychle získal příspěvek stovky komentářů (a desetitisíce srdíček), mimo jiné od dalších cukrovinkových značek, které byly zvědavé, co se v útrobách marketingového týmu Dunkin’ děje. A zřejmě musely být překvapené.

Hlavní téma jeho kuriózní kampaně sice byl Halloween, některý obsah se mu ale výrazně vzdaloval. „Tvoje holka říkala, že nejsem zase tak maličký,“ stojí v jednom z dalších příspěvků, který podprahově naráží na intimní scény v posteli. „Mám tak dlouhé nohy, teď už jen potřebuji daddyho,“ pokračuje Spidey D a opět si hraje s dvojsmysly. Slovo daddy bývá slangově překládáno jako milenec.

Narážky na intimní tematiku Dunkin’ prokládal obrázky, které lákají například na nové oblečení pro fanoušky nebo speciální halloweenské menu, čímž firma vytvářela dokonalý chaos, jelikož lidé nevěděli, co přijde. A to zabralo.

