Marilyn Manson znovu jede do Česka. Koncert v Brně vyprodal do hodiny, teď zkusí Prahu

Potřeboval sotva hodinu, aby svůj koncertní návrat do Česka vyprodal. I když je totiž Marilyn Manson jednou z nejkontroverznějších postav celosvětové hudební scény, okolo které se stále vznáší obvinění z emočního, fyzického i sexuálního násilí, jeho temná aura a repertoár jsou natolik silné, že fanoušky i přesto přitahuje. A patrně si ty české obzvlášť zamiloval, když za nimi letos přijede podruhé. Po povedené show v Brně navštíví Prahu.

Už loni v srpnu Marilyn Manson oznámil, že se po osmi letech vydá znovu do Česka, aby si tady možná i trochu zlepšil renomé po nepovedeném pražském koncertu z roku 2017. Místo hlavního města ale zvolil Brno, do jehož arény Vodova přijel 14. února. A rozhodně nešlo o líbeznou záležitost pro všechny zamilované, jak by den jeho příjezdu mohl naznačovat.

Protože na jeho brněnském vystoupení CzechCrunch byl, sami jsme se přesvědčili, že atmosférou šlo spíš o masový exorcismus. Marilyn Manson přijel ve velmi dobré formě, byl plný energie a měl znovu tu svou ikonickou, temnou esenci, díky níž ho hudební svět miluje. Ne, že by vyloženě překvapil, ale spíš všem ukázal, že i v šestapadesáti dokáže držet tempo.

Že by ale měl tolik energie, aby do Česka vyrazil znovu? Tentýž rok? Zřejmě ano. Marilyn Manson právě teď ohlásil, že se vrátí, a to už na podzim, kdy přijede rozdivočit pražskou Sportovní halu Fortuna, která pojme až osm tisíc lidí. Česká metropole se stane jednou z hlavních evropských zastávek jeho globálního turné One Assassination Under God Tour.

Podle pojmenování koncertní šňůry se fanoušci mohou těšit hlavně na skladby z jeho posledního, v pořadí dvanáctého studiového alba One Assassination Under God – Chapter 1, jehož součástí jsou úspěšně a kritiky dobře přijaté singly As Sick as the Secrets Within, Raise the Red Flag a Sacrilegious. Zahrát by ale mohl i starší hity, pro které se proslavil.

Kontroverzní hudební génius, jehož umělecké jméno se skládá z příjmení dvou jiných osobností – herečky Marilyn Monroe a nechvalně proslulého zločince Charlese Mansona –, dorazí do Prahy v sobotu 15. listopadu s tím, že lístky na koncert jdou do prodeje už tento pátek od 10 hodin. Dostupné budou mimo jiné v síti Ticketmaster. Startují na ceně 1 690 korun.

Spuštěny jsou ale i předprodeje, které začínají už dnes od 18 hodin přímo na webových stránkách Live Nation, organizátora akce. Přednostní možnost zakoupení vstupenek je zajištěna i pro uživatele Spotify, kde se otevírá ve čtvrtek 3. dubna od 10 hodin. Zástupci Live Nation zároveň upozorňují, že zájem o lístky může být opravdu velký, soudě podle rychlosti prodejů v Brně.