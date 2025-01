Víme, jak bude vypadat dalších 350 bytů v Karlíně. Výstavba nabídne různé fasády a pro každého předzahrádku

Uložit 0

Ulice tu sice ještě nejsou, už teď je ale jasné, že určí hranice budoucí výstavby na Rohanském ostrově. Blok, který vyroste u plánovaného parku, stvoří kanceláře Podlipný Sladký architekti a ateliér edit. V místě vznikne asi 350 nových bytů, kde bude žít kolem osmi set lidí.

Velká část výstavby na Rohanském ostrově v Praze je dílem developerské společnosti Sekyra Group, která už v Karlíně má první domy. S výstavbou se začalo v roce 2021, výsledkem jsou čtyři domy s byty a jedna kancelářská budova, do které se nastěhovala sama developerská společnost. Druhý administrativní projekt se nyní staví, sídlo v něm najde Banka Creditas. Letos by pak měla být zahájena i další etapa výstavby, která je blíž centru.

Podobu nyní získává také část, která vyroste na opačném konci celého prostoru, tedy u budoucího parku Maniny. Bytový blok tu postaví vítězné ateliéry Podlipný Sladký a edit. Každý svou měrou vytvoří část domů, které v bloku budou. Porota u nich ocenila řešení polootevřeného vnitrobloku, navrhovanou výšku a také respekt k okolí i budoucí základní škole.

„Kladně jsme ohodnotili také návrh fasád jednotlivých bytových sekcí. Návrh tvoří harmonický celek,“ komentovali posuzující. Mezi nimi byli zástupci Institutu plánování a rozvoje, městské části Prahy 8 i Sekyra Group. Porotě předsedal architekt Martin Krupauer ze studia A8000.

Edit zaujal zejména pro kvalitu vnitřního prostředí. „Domy jsou navržené s vysokým stupněm efektivity. V představených dispozicích je patrná zkušenost architektů s řešením tohoto typu zástavby,“ uvedla porota, podle které je návrh důkazem toho, že jeden tým je schopný navrhnout pestrou architekturu. Studio mimochodem před nedávnem dokončilo dům o kousek dál, v Křižíkově ulici.

Blok bude ohraničený budoucími ulicemi Husserlova, Derridova a Carnapova. Na severu povede kolem cyklostezka a připravovaný park Maniny. Dohromady se tu vytvoří 25 tisíc metrů čtverečních podlahové plochy a v jednotlivých domech se počítá s nadstandardními byty o dispozicích 1+kk až po 4+kk. Všechny budou mít balkon, lodžii nebo předzahrádku. Polootevřený vnitroblok pak bude sloužit jak obyvatelům domů, tak i veřejnosti.

„Podobně jako u jiných projektů, tak i v případě Rohan City chceme, aby se na něm podílelo vícero autorů a zástavba tak získala přirozenou architektonickou pestrost. Cílem je vytvořit přirozené městské prostředí, snažíme se navodit pocit domova a postavit skutečně funkční čtvrť s obchody, školou, parky, byty a moderními kancelářskými prostory,“ říká výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Podobně tomu je například i u aktuálně budovaného projektu Smíchov City.

Na Rohan City pracuje dohromady deset architektonických týmů včetně dvou aktuálních vítězů. Jsou mezi nimi Qarta, bod architekti, Loxia, A.D.N.S., SSA, Jakub Cigler, EXA a AI studio Evy Jiřičné a Petra Vágnera. V budoucnu by k nim měla přibýt ještě další jména, proběhnout by měla totiž soutěž ještě na jednu část projektu.

Téměř polovinu ploch by v Rohan City měly tvořit parky a veřejná prostranství. V budoucnu se promění současná cyklostezka, ze které se stane široká promenáda, jež povede až do parku Maniny. Kromě bytů jsou součástí projektu také obchody, kavárny, služby, plochy pro sport a relaxaci a také škola. Rohan City by mělo být dokončené v roce 2035. Celková investice je dvacet miliard korun. Za ně tu najde nový domov a práci asi jedenáct tisíc lidí.