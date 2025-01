Dám si sedm (nealko) piv a jednu Červenou. Lokál uvádí na trh vlastní nealkoholický destilát

Uložit 0

Pokud si chtěl člověk dát v hospodě nealko, ještě nedávno neměl moc velkou nabídku: voda, nějaký slazený nápoj nebo nealko pivo. Postupně ale alternativ alkoholických nápojů přibývá. Nejde přitom jen o náhražky piva a vína, ale i destilátů. Jednu takovou nyní vyvinul i Lokál. Jeho panák se jmenuje Červená.

Až se příště v hospodách restauračního řetězce Ambiente budou zpívat Tři sestry, text jejich písničky by nově mohl znít: Dám si sedm (nealko) piv a jednu Červenou. Novinka má umožnit zapojit se do veselí a oslav i těm, kdo zrovna nechtějí pít.

„Červená vznikla jako odpověď na rostoucí zájem o nealkoholické alternativy. Současně ale také vidíme, že se hosté nechtějí vzdávat některých rituálů, které mají s návštěvou Lokálu spjaté. Proto jsme vyvinuli nealko panák Červená Lokál, který umožní zapojit se do přípitků všem včetně těch, kdo zrovna z jakéhokoli důvodu nemohou nebo nechtějí pít alkohol,“ uvádí brand manažer Lokálů Adam Utíkal.

Proč zrovna Červená? Mezi nejčastěji objednávané nápoje v Lokálu totiž patří zelená. Červená má být jejím protikladem, a to jak barvou, tak i nulovým obsahem alkoholu. Její vývoj trval několik měsíců, do hospod se tak dostane až její třetí verze. Testovali ji generální manažeři, jak už to ale v Lokálu bývá zvykem, do hospodských akcí se zapojují i štamgasti. Na zabijačce třeba plní jitrnice a nyní se podílejí i na tvorbě nových nápojů.

Lokálu s novým nápojem pomáhaly Podolské likéry, podnik, který si založil bývalý majitel Bartidy Petr Dzurec. Červená je vůbec prvním nápojem likérky, další by měla uvádět na trh v příštích týdnech a měsících.

„Základem Červené Lokál je dealkoholizované víno doplněné o bylinný extrakt a špetku chilli. Výsledkem je hořkosladký, chuťově vyvážený a dobře pitelný nápoj s lehkou štiplavostí a hřejivostí v závěru,“ přibližuje Lokál s tím, že výsledný dojem tak odpovídá pocitu při dopití klasického alkoholického panáku.

Červená bude k dostání ve všech Lokálech, kterých je v současné době devět – kromě Prahy také v Brně a Plzni. Není to přitom první nápoj, který hospody pod značkou Ambiente vyvinuly. Mají také vlastní zelenou a hruškovici, oba tyto nápoje ale obsahují alkohol. Červená je první bez něj.

Obliba alternativ k alkoholickým nápojům v Česku roste. Brzy je tu navíc tzv. suchý únor, osvětová akce, která vyzývá k měsíční abstinenci. Čím dál častěji se ale nealkoholické varianty jinak alkoholických nápojů objednávají i v jiných částech roku. Nealko drinky a také nealkoholické víno jsme ostatně měli možnost vyzkoušet v redakci i my.