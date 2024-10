Je libo nealko gin nebo víno? Poptávka po náhražkách drinků roste. Tohle jsou naše dojmy po ochutnávce

Uložit 0

Česko v alkoholovém oparu? Sice se i nadále držíme na špičce žebříčků konzumentů alkoholu, trend ale postupně klesá, především mezi mladými lidmi. Ti stále méně často pijí pivo a obrací se spíše k jeho nealko verzím. A ačkoliv nealkoholických a chutných piv je na českém trhu dost (jak jsme se v redakci nedávno sami přesvědčili), stejných verzí tvrdých alkoholů nebo třeba vín je výrazně méně. O to spíše těch, které by si člověk opravdu vychutnal. Rozhodli jsme se proto ochutnat i nealko gin, rum a vína a zjistit, jak se abstinenti v Česku mají.

Mezi lety 2014 a 2020 sice míra denní spotřeby alkoholu v České republice rostla, v posledních letech ale podíl denních konzumentů klesá. Na všudypřítomná rizika se spotřebou alkoholu spojená, jako jsou třeba masivní výdaje do zdravotnictví i četnost domácího násilí, reaguje i stát. Ten už dříve představil strategii prevence závislostního chování, kterou doplnil o akční plán na období 2023–2025.

„Myslím, že Češi už si zvykli na nealko pivo, poslední rok vidím velký rozmach mezi nealko víny. Ale co tu chybí, jsou přesně ty drinky, kvůli kterým jdete do baru. Když jdu posedět s přáteli, nechci zůstat celý večer jen u vody nebo limonády,“ říká Jan Bubík, mladý zakladatel e-shopu Bezkocoviny, který redakci ochutnávku zprostředkoval. Dříve žil dlouhé roky v zahraničí, kde také alkohol přestal pít, když se ale vrátil zpátky do Česka, zjistil, že nabídka nealko nápojů je na místním trhu tristní.

Bubíkův e-shop funguje asi rok, nealkoholické nápoje prodává jednotlivcům i podnikům a v současné chvíli má měsíčně obrat v řádu nižších stovek tisíc. Změnu postoje vůči alkoholu vidí zejména u mladých lidí. „Nastupující generace se mnohem víc zajímá o zdravý životní styl, už se nikdo nechlubí, kolikrát se opil nebo kolik piv vypil. Možná je to otázka jen velkých měst, ale ten posun vnímám,“ vysvětluje.

Co tedy e-shop Bezkocoviny abstinentům nabízí? V CzechCrunchi jsme se rozhodli pár nealkoholických nápojů otestovat, konkrétně bílé a růžové šumivé víno od značky Noughty, červené a bílé víno značek Eins Zwei Zero, Zero Point Five a Noughty, gin značky Caleño i rum od brandu Gnista. Zajímalo nás, jak moc se chuťově liší od známých alko verzí i kolik stojí peněz.

Nejvíc chutnala vína

Absolutním favoritem se stala vína. Z těch šumivých jsme ochutnávali Noughty Sparkling Rosé, které balancovalo typickou kyselost s náznaky sladkosti. Zároveň bylo veganské a organické. „Růžové bublinky mě příjemně překvapily. Byly sice více limonádové, ale i příjemně suché a ovocné, takže na letní párty ideální,“ zhodnotila kolegyně Silva.

Od stejné značky jsme ochutnali i bílé šumivé víno, konkrétně Noughty Chardonnay. I to bylo organické, neslo v sobě ale navíc nádech jablka. Možná proto bylo výrazně kyselejší než předchozí rosé. „Bílé šumivé víno mě moc nezaujalo, mělo příliš velké bublinky, takže mi připomínalo takovou kyselejší Vineu“ uvedla Silva. Příliš trpké přišlo toto víno i kolegovi Filipovi. Obě lahve se pohybovaly okolo 250 korun.

A ačkoliv třeba kolegyně Pavlína šumivá vína příliš neocenila, byla podle ní lepší než nealkoholický Bohemia Sekt, který ji tradičně přijde příliš přeslazený. Podobný názor měla i kolegyně Eliška. „Nejdál jsou v nealko světě zatím asi právě šumivá vína, byť pro mě platí, že jsou poměrně sladká. Považuji je ale za nejpříjemnější náhražku alkoholu, která se dá pít i ve dne u bazénu, když víte, že budete ještě řídit,“ vysvětlila.

Foto: CzechCrunch Redakce CzechCrunche ochutnávala bílá i červená vína, perlivá i neperlivá

Příjemně pak několik z nás překvapila vína neperlivá. Co se těch bílých týče, ochutnali jsme Riesling od značky Eins Zwei Zero, který byl kyselejšího charakteru, především díky limetkovým a citrusovým tónům. Kromě něj jsme vyzkoušeli i Blanc od značky Noughty, v němž byla cítit i jemná ovocitost. Stále byla ale obě bílá vína značně kyselejší než jejich alkoholické verze.

Nevynechali jsme ani vína červená, konkrétně Pinot Noir značky Zero Point Five a Rouge od Noughty. Zatímco Pinot Noir byl opět kyselejší, pravděpodobně díky obsahu rybízu, Rouge sklidilo úspěch především svým vybalancovaným tónem se známkami koření.

„Vyloženě mi chutnalo červené Rouge od Noughty a pitelné bylo nakonec i bílé, konkrétně Riesling,“ zhodnotila kolegyně Eliška. Neperlivá vína obzvlášť chutnala i Pavlíně a kolegovi Láďovi, opět konkrétně Rouge od Noughty. Jak bílá, tak červená vína se pak cenově pohybovala opět okolo 250 korun.

Gin jedině s tonicem

Ačkoliv se šumivá i neperlivá vína setkala s relativním úspěchem, tvrdý nealkohol už tak pozitivní ohlasy neměl. Ochutnávali jsme gin Light & Zesty od značky Caleño i rum Floral Wormwood od brandu Gnista, oba nápoje se pohybovaly cenově do 500 korun. Ačkoliv jsou určeny především k míchání drinků, z větší části s nimi naše redakce spokojená nebyla.

„Nikdy už bych si asi nedala ani jednu alternativu tvrdého alkoholu, který byl v nabídce. Gin připomínal spíš gumové medvídky, rum má zase tak hořký dozvuk, že se neztratí ani ve výrazném zázvorovém pivu,“ popisovala své důvody Eliška.

Foto: CzechCrunch Kromě vín jsme vyzkoušeli i gin a rum

Zatímco na nealko rum od značky Gnista, který byl typický silnou hořkou stopou pelyňku, měl i zbytek redakce podobný názor, reakce na ochutnávku ginu se lišily. Kolegové Láďa i Filip jeho specifické tropické aroma ocenili, ostatní ale souhra sladkých a kyselých tónů příliš nepřesvědčila. „Od jiných značek jsem měla už lepší, který nebyl sladký. A skutečně v nich člověk cítil něco jako jalovec,“ zhodnotila Pavlína.

Kromě ekvivalentů alkoholických nápojů ochutnala ale redakce ještě jedno pití. Chutí i složením připomínal nápoj od značky Töst spíše perlivý čaj, byl sušší a jemný. Prodává se v lahvích o objemu 250 ml, čtyři takové pak vyjdou na 250 korun. Nápoj si oblíbila kolegyně Marta, podle které je ideální osvěžující volbou na léto, i Eliška, která si nakonec dala perlivý čaj radši než jinou alkoholovou nápodobu.

Výhoda je v nízkém počtu kalorií i společenské inkluzi

Jak je už asi jasné, naši redakci některé náhražky alkoholických drinků příliš nepřesvědčily. „Nemám nic proti nealko drinkům, ale chuť až na jedno červené víno prostě nebyla dobrá, vína byla hodně kyselá a giny a rumy jen snaživá náhražka. Nemám ráda mixované drinky, tak mě nenaláká ani varianta, že to s něčím smíchám. To si radši dám čistou perlivou vodu,“ zhodnotila nealko pití editorka Lucka, která si pochutnala jen na perlivém čaji.

Podobný názor sdílel i Filip, kterému celý koncept náhražek nepřišel k chuti. „Pokládám si otázku, jestli pití nealkoholických vín a koktejlů není něco jako chození do McDonald’s pro salát, potažmo do nevěstince pro objetí. Je to fajn, může to být trendy, možná i společensky přijatelné, ale nějak cítíte, že je něco špatně,“ vysvětlil své pocity po ochutnávce.

Proti Filipovu hodnocení se naopak postavila Pavlína, která zdůraznila aspekt empatie. „Ano, dokud člověk není nucený přestat alkohol pít, nemůže vědět, proč jsou nealko náhražky skvělá věc,“ reagovala na Filipova slova. K ní se přidal i Láďa, který ocenil především prvek inkluze abstinentů do společnosti na akcích i v barech.

Kolegyně Eliška nakonec vyzdvihla zásadní výhodu, kterou nealkoholické nápoje na rozdíl od těch alkoholických mají – samozřejmě kromě nulového obsahu alkoholu. „Skvělé je podle mě to, že na rozdíl od běžných limonád mají nealko alternativy téměř nulové kalorie,“ zdůraznila.

Podtrženo sečteno – mezi neperlivými víny se dají najít dobré nealkoholické alternativy, u nás bodovala hlavně ta červená. Oproti bílým vínům totiž nebyla tak kyselá. Stejně tak člověk najde i schůdné nealko šumivé víno, které může být alternativou třeba při slavnostních přípitcích. Perlivé rosé se pak může hodit třeba jako náhražka prosecca, i díky své nasládlé chuti.

Pokud se rozhodnete zabrousit třeba do nealkoholického ginu nebo rumu, nejspíš si na nich, tak jako my, nepochutnáte jako na samostatných nápojích. Jejich chutě jsou až příliš výrazné, buď moc hořké, nebo naopak zbytečně sladké. Alkoholické varianty proto zdaleka nepřipomínají.

Jejich silné aroma je ale možné rozmělnit v míchaných drincích. Pokud se zkombinuje gin s příslušným ochuceným tonicem, vznikne poměrně chutná varianta večerního drinku. Rum, který redakce ochutnávala, je přeci jen tvrdším oříškem – vůně pelyňku se nedá jen tak přebít, a nápoj tak může být variantou spíš pro zaryté milovníky hořkých příchutí.