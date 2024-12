DC vstupuje do nové éry. První trailer Supermana od Jamese Gunna patří k nejdůležitějším ukázkám roku

Přestože má Superman započít novou éru DC projektů, pod vedením Gunna by měly věci fungovat poněkud jinak než u konkurenčního Marvelu. Ten se, zvlášť v posledních letech, poněkud zamotal do potřeby vytvářet dokonalé soudržné univerzum a v každém filmu či seriálu připravit pole pro ten další. Utrpělo tím jak vyprávění, které někdy nedokáže stát na vlastních nohou jako samostatný příběh, tak obecnější zpracování, kdy filmy kvůli uniformní estetice a motivům začaly působit příliš jednotvárně.

Samozřejmě je příliš brzy na to odhadnout, zda DC pod Gunnovým vedením bude schopné vytvářet natolik osobité projekty jako předloňský The Batman, režisér nicméně zatím poměrně rezolutně odmítl dělat ústupky ve jménu „mediálního univerza“. Když se ho redaktor serveru The Wrap při návštěvě filmového setu nedávno zeptal, kolik budoucích postav nebo projektů DC Superman ustanovuje, odpověděl „nula“.

„Možná jsou tam dvě malé věci, dva momenty, ale zkrátka pokud by tam mělo být něco jen kvůli uvedení něčeho dalšího, kašleme na to,“ dodal Gunn. Stěžejní pro něj je, aby film fungoval jako samostatný celek, nezávisle na případné provázaní s dalšími tituly. Stejně tak kvůli tomu nechce nikdy obětovat části zápletky, nebo naopak některé přidávat jen proto, aby tím vytvořil návnadu na další mediální produkty studia.

Režisér, jehož Strážci galaxie přes jistou provázanost vždy stáli trochu bokem vůči zbytku MCU, už v minulosti dnešní superhrdinské filmy kritizoval kvůli zápletkám bez dostatečně výrazných postav a emocionálních příběhů. „Většina efektních filmů mě unavuje tím, že nemají emočně podložený příběh. Nemá to nic společného s tím, jestli to je o superhrdinech nebo ne. Pokud v základu nemáte příběh a jen sledujete, jak se věci na plátně mlátí, je jedno, jak chytré to mlácení je, jak chytrý je design postav a efekty, je to prostě únavné,“ řekl Gunn k diskuzi kolem „únavy ze superhrdinů“.

O to větší je tlak na Supermana. Jeho scenárista a režisér jednak musí ukázat, že umí věci dělat jinak a stále funkčně, jednak musí započít nejen novou kapitolu, ale celý nový letopočet studia DC. Gunn sám přiznal, že pokud by film v kinech neuspěl, celá budoucnost DC Studios by najednou byla na vodě. Zvlášť když se jeho rozpočet odhaduje na více než 360 milionů dolarů (8,6 miliard korun). Proto jde možná o vůbec nejdůležitější letošní trailer a jeden z nejdůležitějších filmů příštího roku. Superman dorazí do kin 11. července.