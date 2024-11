Desítky Čechů ho koupily, aniž by ho viděly. O elektrické Porsche Macan je zájem, poprvé má Android

Uložit 0

Elektroauto už dávno není takový úkaz. Když ale představí nové vozidlo s elektrickým pohonem Porsche, je to přece jenom trochu větší pozdvižení. Tradiční německá automobilka známá svými výkonnými sportovní vozy měla dosud v prodeji jediný elektromobil. S Taycanem přitom mezi řidiči uspěla, když se jí podařilo vytvořit jeden z nejlepších vozů své třídy. Od dalšího auta s bateriemi v podlaze se tak čekalo hodně. „Macan je pro nás klíčové auto a pro novou elektrickou verzi to platí o to víc,“ řekl jasně Pavel Kolář, vedoucí prodeje Porsche Centrum Praha, když nový model oficiálně vítal na českém trhu.

Vůbec poprvé Porsche představilo nový elektrický Macan na začátku letošního roku. Jenže dlouhé měsíce se na něj mohli všichni dívat jen na propagačních materiálech nebo v konfigurátoru. „Mohli jsme ho objednávat, ale nikdo ho naživo neviděl ani v něm nejel. Pro Porsche to není úplně standardní přístup, nicméně i tak se nám před oficiálním startem prodeje v Česku podařilo podepsat kolem třiceti smluv. To je, myslím, velmi dobrý výsledek,“ doplňuje Kolář. V loňském roce se v Česku prodalo Macanů sto čtyřicet a Porsche by si rádo podobnou metu udrželo.

Prodávat přitom bude velmi podobné, ale vlastně docela jiné auto. Jaké je, mohli čeští řidiči poprvé spatřit na vlastní oči v říjnu, kdy u nás mělo nové Porsche Macan oficiální premiéru. Že šlo pro automobilku z německého Stuttgartu o velkou událost, dokazovala několikadenní událost v pražské funkcionalistické výstavní síni Mánes, kde se otevřel takzvaný Atelier of Dreams.

Ten v rámci několika tematických akcí provedl návštěvníky příběhem značky Porsche i vznikem nového elektrifikovaného vozu a součástí představení byl také CzechCrunch, který se na místě v rámci jedné z byznysových snídaní bavil před zraky desítek technologických nadšenců a byznysových lídrů právě s Pavlem Kolářem z Porsche Centrum Praha. A také s podnikateli Jaroslavem Beckem a Lubem Smidem, kteří mají k autům a technologiím blízko.

Novým Macanem jsme se už stihli i projet a náš verdikt je jasný: není sice tak revoluční jako Taycan, ale i tak opět boduje. Porsche se rozhodlo vyměnit spalovací motor za elektrický pohon s bateriemi v podlaze v jednom ze svých nejprodávanějších modelů, který je i pro další budoucnost celé značky velmi důležitý. A první desítky kilometrů, které jsme s ním při testování najeli, ukázaly jednu věc – je to staré dobré Porsche se vším všudy, u kterého na první pohled vlastně ani nepoznáte, že už v něm nekvílí spalovák.

„Porsche chtělo udělat auto, které bude opticky, svou konstrukcí i jízdními vlastnostmi velmi podobné předchozímu modelu. Nový Macan je samozřejmě výrazně modernější, protože jsme o deset let vepředu, ale na první pohled nic nenapovídá tomu, že jde o elektrický model. Nový Macan je postavený tak, aby to pořád bylo hlavně hodně dobré řidičské auto,“ potvrzuje hlavní strategii značky Kolář. Více než Macanů se v Česku prodá ze stáje Porsche už jen modelů Cayenne z populárního segmentu středně velkých SUV.

O něco menší Macan přitom plní jinou roli. „Zhruba 60 až 70 procent lidí, kteří si přijdou koupit Macan, jsou pro Porsche úplně noví zákazníci. Často si ho pořizují třeba jako druhé auto do rodiny nebo to mnohdy bývá jedno z prvních společných aut pro mladší páry. Trh s kompaktními SUV rychle roste a Porsche chce v tomto segmentu získat svou pozici,“ popisuje Pavel Kolář, podle kterého je zásadní, že Macan sice svými proporcemi splňuje podobu kompaktního SUV, ale vyniká vlastnostmi.

Porsche × CzechCrunch V Galerii Mánes v centru Prahy vznikl Atelier of Dreams, snový prostor, který návštěvníky provedl příběhem stojícím za vznikem nového Porsche Macan. Součástí třídenní události byla prostorová imerzivní instalace kombinující moderní technologie s audiovizuálními zážitky. CzechCrunch v rámci Atelier of Dreams uspořádal exkluzivní byznysovou snídani, na níž osobnostem ze světa byznysu a technologií detailně představil nové elektrické vozidlo značky Porsche. V debatě s podnikateli Jaroslavem Beckem a Lubem Smidem se pak zaměřil na technologický aspekt dnešních automobilů, který je stále zásadnější. V rámci Atelier of Dreams ve spolupráci s The Mag představili své artefakty inspirované novým modelem Porsche Macan také tři současní umělci a doplnil je DJ NobodyListen. Ve spolupráci s kreativní producentkou Karolínou Kabelkou Wernerovou pak proběhl také event zaměřený na ženskou sílu a sebevědomí.

„Pořád je to hodně sportovní auto – na brzdách, v zatáčkách. Zpětná vazba při řízení i posed v autě, to v jiném podobném autě nedostanete,“ doplňuje vedoucí prodeje v Praze. Německá automobilka si za to samozřejmě nechává zaplatit, ale zároveň je fakt, že Macan je i nadále nejlevnější vstupenkou do světa Porsche. Elektrifikovaný model navíc startuje zhruba na dvou milionech korun, a to už může být pro řadu řidičů poměrně lákavé.

„Přichází k nám noví zákazníci, co dosud jezdili třeba ve Škodě Enyaq. A pokud si dnes koupíte ten nejvybavenější model Enyaqu, už to o tolik dražší než nejlevnější Macan být nemusí. Porsche každopádně není levná značka, nebojujeme cenou a ani nechceme. Zákazníci si naše auta kupují kvůli něčemu jinému,“ podotýká Kolář. Oslovit je chce Porsche také novými technologiemi. V tomto ohledu došlo v Macanu k velkému pokroku.

Je to logické. První generace tohoto modelu byla představena před deseti lety a to je hodně dlouho i v automobilovém světě, natož v tom technologickém. V autě teď najdete digitální displej před řidičem, velký centrální displej uprostřed a volitelně také třetí displej před spolujezdcem, který na něm může díky speciálnímu krytí i při jízdě sledovat třeba videa.

„Technologicky je to velká změna. Původní Macan se začal prodávat před deseti lety, vyvíjet se začal ještě dřív, a tak byl hodně analogový. A co je zásadní, celý infotainment v Macanu běží na operačním systému Android, to je v uživatelském zážitku také výrazný posun vpřed,“ popisuje vedoucí prodeje Porsche Centrum Praha. A z našich testů můžeme konstatovat, že má pravdu.

Porsche se totiž rozhodlo po letech vývoje vlastního systému vsadit na plnohodnotný operační systém Android Automotive od Googlu, který je do všech systémů, displejů a celého auta plně integrovaný a přináší řidičům známé prostředí z mobilních telefonů. Je přitom celkem jedno, zda používáte telefony s Androidem, nebo iPhone – princip fungování a ovládání obou softwarových světů je velmi podobný, a tak se zkrátka cítíte „jako doma“. A navíc pořád můžete zapnout i Apple CarPlay.

To je velmi příjemný rozdíl oproti infotainmentům v autech řady jiných, zejména tradičních automobilek, kde si připadáte trochu jako rukojmí starého světa a všechno dlouho trvá nebo se dělá zbytečně složitě. Právě o stále důležitějším technologickém rozměru aut jsme se v rámci oficiálního představení nového Macanu bavili se zmíněnými podnikateli.

Jaroslav Beck spoluzaložil a následně úspěšně prodal VR hru Beat Saber a aktuálně se věnuje rozvoji nové značky nápojů Cans. Lubo Smid je zase dlouholetým šéfem vývojářského studia STRV. Oba zkrátka mají k technologiím velmi blízko, a přestože se rádi projedou dobrými a rychlými vozy, často v nich koukají na něco jiného, než jaký výkon zrovna mají pod kapotou nebo jak přesné je řízení v zatáčkách.

Oba jezdili například v elektromobilech od Tesly. Zatímco Lubo Smid u ní prozatím zůstává, Jaroslav Beck má aktuálně Porsche Macan. „Začínám stále více hledat, jaké možnosti mi auto nabízí nad rámec samotné jízdy. Hlavně pro spoustu mladých lidí začínají být infotainment a zábava naprosto zásadní, paradoxně někdy dokonce důležitější než auto samotné. Sám jsem na pomezí, kdy mám auto, které je technicky skvěle zpracované a dobře se v něm jede, ale software musí začít lehce přesahovat auto samotné,“ popisuje Beck.

Zakladatel značky plechovek Cans rovnou přidává jednu věc, která mu ve všech autech zatím dost chybí: „Nejde mi nutně o to, abych v autě mohl sledovat Netflix, ale abych například mohl dělat konferenční hovory. Ty řeší z auta stále více lidí a kvalita proti tomu, co dnešní technologie nabízí, není dobrá.“ Lubo Smid potvrzuje, že softwarová část je pro něj v autě už také důležitější než hardware samotný.

„Zážitek z jízdy v Porsche z hardwarového pohledu je něco, co jen máloco překoná. A je dobré vidět, že Porsche klade velký důraz také na software, ale zároveň si jako tradiční značka nemůže dovolit dělat v tomto ohledu nějaké dramatické změny. Snaha je ale velká a Android je dobrý krok kupředu,“ míní šéf vývojářského studia STRV, kde mají mimo jiné na starosti i vývoj mobilní aplikace pro vozy Porsche. Přestože ta není přímo součástí jízdního zážitku, stávají se i takové technologické doplňky běžnou součástí vozů.

„Dřív nebo později se z auta, až ho třeba nebudeme řídit, stane něco jako lounge, taková pojízdná kancelář. A když z něj nebudete vyřizovat třeba právě videohovory, promění se v kino. Většina aut má dnes kvalitnější prostorový zvuk, než jaký mají lidé doma,“ popisuje Jaroslav Beck směr, jakým se podle něj bude automobilový a řidičský svět ubírat.

Lubo Smid přitakává, cesta k autonomnímu řízení je podle něj nevyhnutelná: „V Tesle jsem si na asistenty extrémně zvykl. Autíčkáři to tolik nechtějí slyšet, řídí rádi a chtějí plný požitek z jízdy, ale já díky tomu mohu ujet o víkendu tisíc kilometrů tam a zpět, aniž bych byl tolik unavený, protože asistenti řízení všechno značně ulehčují. Těším se, jak se automobilový svět bude v tomto ohledu dál vyvíjet.“

Vozy Porsche – a nový elektrický Macan nevyjímaje – jsou zatím každopádně hlavně o jízdním zážitku. Základní asistenti pomáhající při jízdě tu jsou samozřejmě taky, nicméně Porsche zůstává své, a to nejen v rychlosti a ovladatelnosti, ale ještě v jedné specifické věci. Zatímco většina elektromobilů umožňuje nastavovat sílu rekuperace, u Taycanu ani Macanu na výběr nemáte. Zapomenout tak můžete například na řízení jedním pedálem. „Důvod, proč Porsche pořád má plyn a brzdu, je, aby ho byla radost řídit, a ne aby to byl jen přepravní prostředek, který vás akorát převeze z bodu A do bodu B. Má ve vás vyvolávat pozitivní emoce a řízení musí být zábava, tak je Porsche nastavené,“ doplňuje Pavel Kolář.