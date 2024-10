Není revoluční jako Taycan, ale i tak je zásadní a opět boduje. Projeli jsme se elektrickým Porsche Macan

Uložit 0

Druhé elektrické auto z dílny stuttgartské automobilky je zajímavý úkaz. Porsche se rozhodlo vyměnit spalovací motor za elektrický pohon s bateriemi v podlaze v jednom ze svých nejprodávanějších modelů, který je i pro další budoucnost celé značky velmi důležitý. A první desítky kilometrů, které jsme s ním při našem testování najeli, ukázaly jednu hlavní věc – je to staré dobré Porsche se vším všudy, u kterého na první dobrou vlastně ani nepoznáte, že už v něm nekvílí spalovák. Ostatně to byl i záměr německé automobilky, která u Macanu nechtěla dělat žádnou velkou revoluci. Tou pro mnoho řidičů může být už jen fakt, že benzínová varianta končí.

Nové elektrické Porsche, konkrétně model Macan 4, jsme měli možnost projet na českých silnicích mezi prvními. Vůbec poprvé ho automobilka představila začátkem letošního roku a teď s ním oficiálně přijíždí také do Česka. Příběh Macanu, který po deseti letech načíná jako elektromobil novou etapu, se Porsche chystá odvyprávět prostorovou imerzivní instalací, která kombinuje moderní technologie s audiovizuálními zážitky a rozehraje se v centru Prahy. V takzvaném Atelier of Dreams v Galerii Mánes budou k vidění i právě nové Macany, na které se může v pátek 18. října odpoledne přijít zdarma podívat také široká veřejnost, aby se o budoucnosti značky přesvědčila na vlastní oči.

Když Porsche před pěti lety představovalo svůj vůbec první elektromobil, byla to velká věc. S modelem Taycan se výrobce luxusních a rychlých vozů vydal vstříc novému světu, v němž hraje prim elektřina a ještě bleskovější akcelerace, a zapůsobil. Z Taycanu, který vznikl na zelené louce jako čistý elektromobil, se stal hit. Jednak se velmi dobře prodává, a hlavně i po několika letech, kdy prošel v zásadě jen drobnými vylepšeními, patří k tomu nejlepšímu s elektrickým motorem, v čem se mohou řidiči projet. Porsche se podařilo přenést to, v čem vždy vynikalo, a výměnou benzínu za elektřinu příliš neztratilo.

U Macanu šla automobilka ještě více na jistotu. A není se čemu divit. Kompaktní SUV je klíčovou součástí její nabídky. Dokazuje to skutečnost, že jde společně s ještě o něco větším modelem Cayenne o nejprodávanější vůz značky, a také to, že pro mnoho zákazníků bývá Macan vůbec prvním vozem od Porsche, který si pořídí. Jako SUV, které jsou v posledních letech obecně na vzestupu, je láká svou praktičností. A zásadní ingrediencí je v případně Macanu také jeho osobitý sportovní charakter, který nemůže vozům ze Stuttgartu chybět. Zcela jednoznačně hraje svou roli také cena, protože menší SUV je nejdostupnějším vozem značky.

Přestože nové Porsche Macan nedává nijak zvlášť najevo, že je poháněno elektromotorem, a to ani zvenku, ani uvnitř, je třeba zdůraznit, že jeho vývoj a výrobu inženýři zcela přepracovali. Nejde tak pouze o vyměnění pohonné jednotky. Porsche Macan stojí na nové platformě zvané Premium Platform Electric, která je na míru ušitá elektromobilům s bateriemi a kterou Porsche vyvíjí společně s Audi. Na stejné architektuře je tak postaveno i třeba nové Audi Q6 e-tron. Ale nebylo by to Porsche, kdyby se spokojilo s tím, že zákazníkům dodává příliš podobné auto jako jeho sesterská značka z koncernu Volkswagen.

Porsche Macan například podobně jako Cayenne sází na systém s pokročilými dvouventilovými tlumiči a má jemněji nastavené hřebenové řízení, což má přinášet jednak preciznější a sportovnější ovládání a také umožnit lepší rozlišení mezi komfortním a sportovním režimem jízdy. A právě to elektrický Macan doručuje skutečně spolehlivě.

Přestože už samotné auto díky elektromotoru při jízdě neslyšíte, tedy pokud si nezapnete volitelný zvukový doprovod, rychlost i samotné řízení je perfektní, jako to umí do značné míry jen Porsche. V kategorii sportovních SUV určitě.

Porsche zůstává své

Ovladatelnost Macanu je velmi dobrá i přesto, že má kvůli baterce o pár stovek kilogramů navíc. Hnací ústrojí reaguje podobně promptně jako u Taycanu, a tak ani s Macanem se nemusíte bát ostřeji říznout kdejakou zatáčku. Navíc i takové větší auto díky elektromotoru rychle akceleruje i při vyšších rychlostech, což na ovladatelnosti a manévrovatelnosti ještě přidává.

A své zůstává Porsche ještě v jedné věci. Zatímco většina elektromobilů umožňuje nastavovat sílu rekuperace, u Taycanu ani Macanu na výběr nemáte. Zapomenout tak můžete například na řízení jedním pedálem. Elektrická Porsche brzdí při sundání nohy z „plynu“ jen málo, aby co nejvíce napodobovala chování spalovacích aut.

Výhodou zmíněné elektrické platformy je 800voltová architektura, která umožňuje nabíjet 100kWh baterii Macanu až 270 kW. Pokud tedy dorazíte na podobně výkonnou nabíječku, z deseti na osmdesát procent byste se měli dostat zhruba za dvacet minut. Nejnovější verze Taycanu už sice podporuje dobíjení až 320 kW, ale i 270 kW je v dnešní nabídce elektromobilů poměrně výjimečných a dává Macanu konkurenční výhodu.

Porsche odstartovalo novou generaci svého kompaktního SUV se dvěma variantami: modelem Macan 4 a Turbo, přičemž dorazí i základní Macan a model 4S. Liší se přitom především výkonem a tradičně platí, že čím vyšší výkon, tím nižší dojezd.

Námi testovaný Macan 4 se dvěma motory a pohonem všech čtyř kol nabídl výkon 285 kW, a když aktivujete Launch Control, dokážete z něj vymáčknout až 300 kW. To stačí ke zrychlení z 0 na 100 kilometrů v hodině za něco málo přes pět vteřin, přičemž nejvyšší udávaná rychlost je 220 km/h.

Žádné velké experimenty

Oficiální kombinovaný dojezd dle WLTP má být mezi 500 až 600 kilometry. Během našeho krátkého testování jsme ho nestihli naplno ověřit, ale prakticky všechny elektromobily se při běžné jízdě v závislosti na mnoha faktorech od oficiálních parametrů odchylují o jednotky až desítky procent směrem dolů a ani Macan dle prvních naměřených dat v tomto nebude výjimkou.

Staré dobré Porsche je to pak i v interiéru. Žádné velké experimenty se v rámci elektrifikace nekonají ani tady. V Macanu vsadila automobilka na podobné řešení, jaké nabízí v nejnovějším Cayennu. A tak jednou z výraznějších změn je, že volič jízdních režimů už je vpravo za volantem na palubní desce a na středové konzoli se tak vyjímají fyzická tlačítka pro ovládání klimatizace. Výrazné kovové voliče slouží k nastavování teploty a dalších základních funkcí, ostatní tlačítka jsou pak na dotykovém panelu kolem, který se při stlačení hýbe celý a navíc dává dostatečnou haptickou odezvu, takže ovládání i těchto prvků je poměrně příjemné.

Němečtí inženýři jednoduše nechtěli vsadit vše na velký dotykový displej uprostřed, který ale samozřejmě ani v Macanu nechybí. Má necelých jedenáct palců a klíčové je, že je celý systém poháněn operačním systémem Android. To znamená, že jde o významný upgrade de facto proti jakémukoliv vlastnímu infotainmentu jakékoliv automobilky (snad jen s výjimkou Tesly), které jsou se softwarem tradičně na štíru.

Displej v Macanu je díky Androidu nejen velmi rychlý a responzivní, ale díky známějšímu prostředí a logice z mobilních telefonů je také orientace v něm snadnější. A pokud chcete, i nadále můžete připojit Android Auto nebo iPhone přes Apple Carplay, v tom není žádný problém.

Přestože sám připojení iPhonu u aut kvůli jejich nepřívětivým systémům, a hlavně navigacím, preferuji, u Macanu tím pak můžete přijít o některé funkce inovovaného head-up displeje. Ten po vzoru jiných automobilek využívá rozšířenou realitu a na silnici před vámi promítá šipky naznačující směr, jakým se máte vydat. Vše je propojeno s vestavěnou navigací, která se stejně jako celý systém díky Androidu jevila při prvních testech jako poměrně přívětivá. Navíc ukáže i třeba nabíječky a jejich dostupnost po cestě. Při navigování tak umí optimalizovat jízdu právě pro nabíjení, v čemž integrované řešení poráží třeba Google Mapy.

Přijďte se na nové Porsche Macan podívat V Galerii Mánes v centru Prahy vzniká Atelier of Dreams, snový prostor, který návštěvníky provede pohlcujícím příběhem, stojícím za vznikem nového Porsche Macan. A v pátek 18. října odpoledne si ho zdarma může prohlédnout také široká veřejnost. Součástí třídenní události, které se v rámci své exkluzivní akce s vybranými hosty účastní také CzechCrunch, je prostorová imerzivní instalace kombinující moderní technologie s audiovizuálními zážitky.

Na nový head-up displej je nicméně potřeba si trochu zvykat. Hned na první dobrou mě zaujala jeho ostrost, která překonala snad všechna jiná podobná řešení, která jsem v autech dosud vyzkoušel. Porsche zvolilo zajímavou projekci displeje, respektive měřítko, které má připomínat 87palcový displej umístěný ve vzdálenosti deseti metrů. To jinými slovy znamená, že celý head-up displej dokáže být třeba při zobrazení navigační šipky a nebo „koberce bodů“ při nastavování odstupu u adaptivního tempomatu pořádně velký a některým řidičům při jízdě, respektive sledování vozovky překážet. Ale pokud si zvyknete, může se z něj stát velmi šikovný pomocník, díky kterému nemusíte sledovat nic jiného.

A kolik si za to všechno Porsche účtuje? Není žádným překvapením, že dost. Obzvlášť když elektrický Macan v rámci svého segmentu srovnáme třeba s vozy BMW iX3, Kia EV6 GT, Volkswagen ID5 GTX nebo Tesla Model Y Performance, což jsou všechno modely, mezi kterými mohou řidiči teoreticky vybírat. Cena Macanu 4 aktuálně začíná na cenovce 2,1 milionu korun. Ani nejlevnější model v nabídce, klasický Macan, se pod dva miliony nedostane a nejvýkonnější Macan Turbo stojí bez pár desítek tisíc tři miliony korun.

Navíc si jistě řada řidičů pořídí ještě další výbavu, která cenu postrčí klidně o pár nebo i mnoho stovek tisíc výš. Přikoupit lze třeba i displej před spolujezdce. Ten se tak může díky speciálnímu krytí, které zabrání, aby na něj viděl řidič, dívat na videa i během jízdy. Na druhou stranu si můžete být jisti, že si za vyšší cenu kupujete Porsche, které má i s elektrickým motorem všechny dobré vlastnosti této značky, je nejen praktické z principu toho, že je SUV, ale také velmi sportovní a nabízí mezi všemi elektrickými auty svých proporcí na trhu jedinečné jízdní vlastnosti, za které si Porsche zkrátka nechává zaplatit.