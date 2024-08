Disney ukázalo chystané novinky. Třetí Avatar dostal název a další detaily, Jude Law je Jedi v traileru

Uložit 0

V minulosti za největší akci roku z hlediska představování chystaných filmových a televizních projektů platil Comic-Con. Už pár let je ale situace jiná, největší studia si totiž zvykla pořádat vlastní konference. To je i případ Disney a akce D23, která od pátku do neděle probíhá v Anaheimu v americké Kalifornii. Mezi největší novinky, které tam zábavní kolos předvedl, patří první ukázky další řady Daredevila a nového hraného seriálu ze světa Star Wars, představovaly se ale i novinky ke třetímu Avatarovi, pokračování Tron: Legacy nebo Toy Story 5.

Získat přístup k franšíze Avatar od Jamese Camerona mohl být jeden z hlavních důvodů, proč Disney před několika lety koupilo studio 21st Century Fox. První příběh z planety Pandora je dodnes nejvýdělečnějším filmem všech dob, druhý se předloni vyšplhal na třetí příčku a očekává se, že třetí snímek bude opět obří globální hit. Třetí Avatar je už delší dobu až na detaily natočený a pracuje se na postprodukci a Cameron teď odhalil pár nových informací, co od něj očekávat.

Ačkoliv dřívější únik informací tvrdil něco jiného, pokračování dobrodružství na Pandoře nakonec ponese název Avatar: Fire and Ash – česky Avatar: Oheň a popel. Přímo tak odkazuje k už déle známému námětu, který tvůrci filmu odhalili. Hrdinové a diváci se v novince mají setkat opět s novým klanem původních obyvatel Pandory přezdívaným „lid popela“ a spojeným s elementem ohně.

Just announced at #D23, our title for the next Avatar film:

Avatar: Fire and Ash. Get ready to journey back to Pandora, in theaters December 19, 2025. pic.twitter.com/gZkCCsTl9x

— Avatar (@officialavatar) August 10, 2024