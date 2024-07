Královna gymnastiky je zpět. Simone Bilesová se potýkala s duševními problémy, teď září na olympiádě

Uložit 0

Simone Bilesová, americká gymnastická legenda, se vrátila zpět na scénu a opět potvrzuje, proč platí za jednu z nejlepších gymnastek současnosti. Po několikaleté pauze, během které věnovala péči o své psychickému zdraví, zazářila na mistrovství Spojených států a teď míří za dalšími olympijskými medailemi. Těch má už celkem sedm a na její cestu hrami v Paříži se přijela podívat i řada světových celebrit.

Ne nadarmo se jí přezdívá Královna gymnastiky. Má po sobě pojmenovaných už pět gymnastických cviků, ten poslední přidala jen před pár dny, a to ve cvičení na bradlech. Patří mezi ně také například Biles, tedy dvojitý skok s dvojitým twistem, a Biles II, trojitý twist s dvojitým saltem. Více cviků, celkem sedm, nese jméno už jen hvězdy sedmdesátých let Nelli Kimové z bývalého Sovětského svazu.

Sedmadvacetiletá Simone Bilesová si získala srdce fanoušků po celém světě především díky svým precizním výkonům. Její kariérní sbírka zahrnuje celkem čtyři zlaté olympijské medaile a dalších 25 medailí z mistrovství světa. I mezi nimi jich je 19 zlatých. Cestu k úspěchu zahájila přitom už v mladém věku a od té doby vyhrála několikrát mistrovství USA, čímž si upevnila pozici nejlepší americké gymnastky.

Co se ale může zvenčí jevit jako zdánlivě dokonalý život, nemusí být i realitou. Ačkoliv Bilesová dávala po úspěchu na olympiádě v Riu velké naděje i do her v Tokiu v roce 2021, svou účast nakonec přerušila kvůli psychickým obtížím. Jedním z důvodu bylo její prožívání takzvaných twisties.

Jedná se o mentální blok, který způsobuje nebezpečné odpojení mysli od těla, když jsou gymnastky ve vzduchu. V tu chvíli samozřejmě není pro sportovkyně bezpečné jakékoliv cviky provádět. Bilesová tehdy uvedla, že její kondice pravděpodobně souvisela s vysokým tlakem a stresem, které jsou na vrcholové sportovce kladeny, čímž otevřela ve sportovním světě velmi důležitou a potřebnou debatu.

Gymnastická hvězda si proto dopřála osobní volno a po dvouleté pauze se letos vrátila na scénu. Od té doby sklízí jeden úspěch za druhým a cílevědomě vstoupila po mistrovství USA i do svých třetích olympijských her, když v nedělní kvalifikaci čtyřboje zaznamenala nejvyšší mezinárodní skóre ve víceboji v olympijském cyklu – 59,566 bodu. Předvedla zároveň vůbec první trojité salto v ženské gymnastice. Bilesová přitom závodí s obvázanou levou nohou, to kvůli nedávným bolestem lýtka.



Její velkolepý návrat na mezinárodní pole si nenechala ujít ani řada světových celebrit. V pařížském hledišti se objevil třeba herec Tom Cruise, zpěvačka Ariana Grande nebo módní ikona Anna Wintour. Mezi dvaceti tisíci diváky byl ale také rapper Snoop Dogg, který nesl před pátečním zahájení her olympijský oheň.

Po svém překvapivém oznámení v roce 2021 se dostala Bilesová i do povědomí široké veřejnosti, o to větší je o její osobu zájem v době konání pařížské olympiády. Na to reaguje nový čtyřdílný doku-seriál společnosti Netflix s názvem Simone Biles se zvedá, který mapuje její kariéru s důrazem na nečekané odstoupení z her v Tokiu i její přípravu na ty současné v Paříži.

Zda se gymnastce povede vybojovat další olympijské medaile a zajistit si třeba i další zlatou do sbírky, se ukáže v další dnech. Jedno ale zůstává jisté: Simone Bilesová se po letech trápení vrátila, svět ji zblízka sleduje a ona mu předvádí hvězdná vystoupení.