Duševní hygiena je pro mladé klíčová, starší je často nechápou. A firmy téma pořád ještě přehlíží

Mladí lidé bývají občas těmi staršími vykreslováni jako takzvané sněhové vločky, které se jednak snadno zhroutí, jednak nechtějí moc pracovat. V posledních letech se i díky tomu ale do české veřejné debaty dostalo téma důležitosti péče o duševní zdraví, a to především mezi generací Z a mileniály. Ovšem i přesto, že se o něm i v médiích mluví čím dál víc, rozdíly v pohledech na něj přetrvávají. Zatímco mladí jsou duševní hygieně otevření, starší generace ji na pravidelné bázi mnohdy odmítají. A to může způsobovat třecí plochy i na pracovišti.

Podle výzkumu poradenské společnosti Deloitte, kterou má redakce k dispozici, až 36 procent mladých Čechů ve věku 18 až 27 let uvádí, že je pro ně práce zdrojem výrazné úzkosti. Důvodem bývá malá podpora ze strany vedení i nedostatek času na plnění povinností. Nejedná se ale jen o práci, co mladé trápí, řeší i problémy spojené s ekonomickou situací nebo klimatickou změnou. Právě na tyto své starosti odpovídají péčí o duševní zdraví.

„Někteří se naučili na vlnách nejistoty plout a nacházet nová svobodná řešení, která by někoho, kdo vyrůstal v méně fluidní a zároveň propojené době, ani nenapadla,“ říká pro CzechCrunch o přístupu mladší generace Jana Tylš Adámková, terapeutka psychedelické kliniky Psyon. Mladí jsou dnes podle ní zvyklejší nahlas pojmenovávat své problémy.

Rozdíl ve vnímání péče o duševní zdraví je mezi generacemi patrný. Podle výše zmíněného průzkumu ji starší lidé považují spíše za něco, co je třeba řešit až v krajních případech. I proto má v Česku pouze 41 procent mladých lidí pocit, že jejich zaměstnavatel bere duševní zdraví zaměstnanců vážně.

Důvodem pro jiný přístup generace Z a mileniálů je proměna jejich hodnotového žebříčku. „Mladí zvažují, jak svůj čas vybalancovat, jak dobře dělat svou práci produktivně a dlouho a jak možná pečovat nejen o své duševní, ale i fyzické zdraví s větší urgencí než generace před nimi,“ vysvětluje pro CzechCrunch ředitelka projektu Nevypusť duši Barbora Pšenicová.

Nejedná se přitom o aspekt, který by mohly firmy ignorovat. Podle Davida Batala z Deloitte, který se na novém průzkumu podílel, budou nejmladší generace pracovnímu trhu brzy dominovat. Pokud tak chce být firma konkurenceschopná, nemůže si jejich specifické potřeby dovolit přehlížet.

Duševní pohoda je věc, ze které mohou profitovat všichni.

I přesto, že se na pracovištích o duševní hygieně stále mluví málo, v širším měřítku se mladí se svými obtížemi svěřují. „Mladší generace je k psychoterapii otevřenější, protože je to více přirozená součást jejich života, kterou vidí i ve svém okolí,“ říká pro CzechCrunch Pavla Zelenáková, komunitní manažerka ve společnosti Hedepy. Ta poskytuje terapeutické služby jak jednotlivcům, tak firmám.

Podle Zelenákové chodili lidé k psychoterapeutům i dříve, jen se o tom méně mluvilo. Dnes je přitom trend posilován i třeba popkulturou, kde se téma duševního zdraví stává běžnou součástí příběhů a diskuzí. „Díky tomu mladí lidé tyto možnosti péče o sebe více vnímají a nebojí se je vyzkoušet,“ říká Zelenáková.

Zdaleka se ale nejedná o celou mladou generaci. Na terapii podle zkušeností oslovených odborníků a odbornic dochází ti, kteří mají jak finanční, tak časové zdroje. Pro spoustu mladých ale zůstává téma péče o duševní zdraví stále tabu, čemuž by mohla pomoct právě otevřená komunikace na pracovišti.

K tomu ale zatím příliš nedochází. „Firmy obecně o téma mají zájem a stále častěji hledají více možností, jak duševní zdraví nebo well-being podpořit. Někteří ale zůstávají pouze na úrovni jednorázového školení na pár hodin a zatím nejdou dál v samotné podpoře,“ dodává Pšenicová z Nevypusť duši.

Otevírání tématu duševní hygieny by přitom podle studie Deloitte posílilo jak spokojenost zaměstnanců, tak i jejich produktivitu. To je aspekt, který si mnoho šéfů zatím neuvědomuje. „Zaměstnanec je komplexním člověkem se soukromým životem i mimo zaměstnání, které má ale na pracovní život vliv. Duševní pohoda je tedy věc, ze které mohou profitovat všichni,“ uzavírá Zelenáková.