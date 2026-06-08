Největší e-shopy dál vytlačují ty malé
Česká e-commerce v roce 2025 vyrostla o šest procent, stovka největších e-shopů však toto tempo překonala a rostla o čtrnáct procent. A to i navzdory tomu, že někteří z dřívějších velikánů jako Mall, CZC či Okay už v seznamu nefigurují. Z tržního pohledu to znamená, že největší hráči dál vytlačují ty menší. Kdo tedy v roce 2025 vládl zdejšímu online trhu? Na to již počtvrté odpovídá CzechCrunch svým pravidelným speciálem Top 100 e-shopů, v němž společně se společností BizMachine mapujeme tržby největších retailových prodejců v zemi.
Zanalyzovali jsme stovky firem a výsledkem je žebříček tuzemských i zahraničních e-shopů, které jsou seřazeny podle odhadovaných tržeb – čistě online bez kamenných prodejen a v Česku bez prodejů v zahraničí. Sledujeme přitom B2C prodejce, tedy ty, kteří prodávají primárně koncovým zákazníkům. Více informací k metodologii se dozvíte zde. O výsledcích a jednotlivých e-shopech si můžete popovídat s naším externím AI pomocníkem JARABOTEM.
Můžete se také podívat, jak dopadl žebříček s odhadovanými tržbami za rok 2024, rok 2023 a rok 2022.
Pořadí Název Velikost Kategorie
- 1. Alza E-shop je klientem 51 miliard Generalista
- 2. Rohlik.cz E-shop je klientem 21,7 miliardy Potraviny
- 3. Datart E-shop je klientem 15,3 miliardy Elektronika
- 4. Temu 14,2 miliardy Generalista
- 5. Allegro 9,5 miliardy Generalista
Fakta
206 miliard
Češi loni podruhé v historii na e-shopech utratili přes 200 miliard. Zjistěte více o tom, jak se vyvíjí e-commerce.
- 6. Notino E-shop je klientem 6 miliard Drogerie a kosmetika
- 7. Shein 4,5 miliardy Móda
- 8. IKEA 4,2 miliardy Dům a zahrada
- 9. Košík E-shop je klientem 4,1 miliardy Potraviny
- 10. Dr. Max E-shop je klientem 4 miliardy Lékárna
- 11. Tesco 3,6 miliardy Potraviny
- 12. Zalando 3,5 miliardy Móda
- 13. Aukro E-shop je klientem 3,3 miliardy Generalista
- 14. Lidl.cz E-shop je klientem 3 miliardy Generalista
- 15. Apple 2.6 miliardy Elektronika
- 16. Planeo E-shop je klientem 2,5 miliardy Elektronika
- 17. Sportisimo 2,5 miliardy Sport
- 18. Tesla 2,5 miliardy Auto/moto
- 19. Mironet 2,4 miliardy Elektronika
- 20. About You 2,1 miliardy Móda
- 21. AliExpress 2 miliardy Generalista
- 22. Sconto E-shop je klientem 2 miliardy Dům a zahrada
- 23. Kaufland.cz E-shop je klientem 1,9 miliardy Generalista
- 24. tsbohemia 1,8 miliardy Elektronika
- 25. Decathlon E-shop je klientem 1,7 miliardy Sport
- 26. Lékárna.cz 1,6 miliardy Lékárna
- 27. EVA.cz 1,6 miliardy Dům a zahrada
- 28. BENU E-shop je klientem 1,4 miliardy Lékárna
- 29. Megaknihy E-shop je klientem 1,4 miliardy Knihy a volný čas
- 30. Smarty.cz E-shop je klientem 1,4 miliardy Elektronika
- 31. GymBeam E-shop je klientem 1,4 miliardy Sport
- 32. Zara 1,3 miliardy Móda
- 33. eBay 1,3 miliardy Generalista
- 34. Tchibo 1,3 miliardy Móda
- 35. hornbach 1 miliarda Dům a zahrada
- 36. H&M 1 miliarda Móda
nad 500 mil. Kč
- 37. Knihy Dobrovský E-shop je klientem Nad 500 milionů Knihy a volný čas
- 38. B2B Partner Nad 500 milionů Dům a zahrada
- 39. Eobuv.cz Nad 500 milionů Móda
- 40. Aktin Nad 500 milionů Potraviny
- 41. Pneumatiky.cz E-shop je klientem Nad 500 milionů Auto/moto
- 42. OBI Nad 500 milionů Dům a zahrada
- 43. NejlevnejsiPNEU.cz Nad 500 milionů Auto/moto
- 44. dm.cz Nad 500 milionů Drogerie a kosmetika
- 45. OnlineShop.cz Nad 500 milionů Elektronika
- 46. Nike Nad 500 milionů Móda
- 47. SIKO E-shop je klientem Nad 500 milionů Dům a zahrada
- 48. Bonprix Nad 500 milionů Móda
- 49. BrainMarket.cz Nad 500 milionů Potraviny
- 50. OFFICEO.cz E-shop je klientem Nad 500 milionů Dům a zahrada
- 51. Bonami E-shop je klientem Nad 500 milionů Dům a zahrada
- 52. Astratex Nad 500 milionů Móda
- 53. Mobil Pohotovost E-shop je klientem Nad 500 milionů Elektronika
- 54. Mountfield Nad 500 milionů Dům a zahrada
- 55. DEK E-shop je klientem Nad 500 milionů Dům a zahrada
- 56. Amazon Nad 500 milionů Generalista
- 57. JYSK Nad 500 milionů Dům a zahrada
- 58. Spokojený pes Nad 500 milionů Zvířata
- 59. iSTYLE Nad 500 milionů Elektronika
- 60. Alensa Nad 500 milionů Lékárna
- 61. Philips Nad 500 milionů Elektronika
- 62. Grizly E-shop je klientem Nad 500 milionů Potraviny
- 63. iWant.cz E-shop je klientem Nad 500 milionů Elektronika
- 64. Reserved Nad 500 milionů Móda
- 65. Luxor E-shop je klientem Nad 500 milionů Knihy a volný čas
- 66. Super zoo Nad 500 milionů Zvířata
- 67. Adidas Nad 500 milionů Móda
- 68. Sephora Nad 500 milionů Drogerie a kosmetika
- 69. Bauhaus E-shop je klientem Nad 500 milionů Dům a zahrada
pod 500 mil. Kč
- 70. Bezvavlasy.cz Pod 500 milionů Drogerie a kosmetika
- 71. 4Camping E-shop je klientem Pod 500 milionů Sport
- 72. Trendyol Pod 500 milionů Móda
- 73. Samsung E-shop je klientem Pod 500 milionů Elektronika
- 74. Pilulka.cz Pod 500 milionů Lékárna
- 75. kamody Pod 500 milionů Dům a zahrada
- 76. Möbelix Pod 500 milionů Dům a zahrada
- 77. Answear Pod 500 milionů Móda
- 78. Kytary.cz E-shop je klientem Pod 500 milionů Knihy a volný čas
- 79. EMOS Pod 500 milionů Elektronika
- 80. Sanitino.cz Pod 500 milionů Dům a zahrada
- 81. Baumax Pod 500 milionů Dům a zahrada
- 82. inSPORTline Pod 500 milionů Sport
- 83. Knihobot Pod 500 milionů Knihy a volný čas
- 84. Zoohit Pod 500 milionů Zvířata
- 85. Mixit Pod 500 milionů Potraviny
- 86. Vivantis.cz E-shop je klientem Pod 500 milionů Móda
- 87. roboticky-vysavac.cz E-shop je klientem Pod 500 milionů Elektronika
- 88. ráj pneu.cz Pod 500 milionů Auto/moto
- 89. LEGO Pod 500 milionů Knihy a volný čas
- 90. Muziker Pod 500 milionů Knihy a volný čas
- 91. TIPA.EU E-shop je klientem Pod 500 milionů Elektronika
- 92. MKLuzkoviny.cz Pod 500 milionů Dům a zahrada
- 93. Avenberg Pod 500 milionů Dům a zahrada
- 94. decoDoma E-shop je klientem Pod 500 milionů Dům a zahrada
- 95. Parfemy.cz E-shop je klientem Pod 500 milionů Drogerie a kosmetika
- 96. Megapixel E-shop je klientem Pod 500 milionů Elektronika
- 97. Footshop E-shop je klientem Pod 500 milionů Móda
- 98. uni hobby Pod 500 milionů Dům a zahrada
- 99. Rock Point Pod 500 milionů Sport
- 100. e-kondomy E-shop je klientem Pod 500 milionů Knihy a volný čas
Jak žebříček vzniká?
CzechCrunch si ve spolupráci se společností BizMachine klade za cíl přinést bližší vhled do fungování českého e-commerce trhu. V průběhu roku sledujeme a analyzujeme stovky retailových obchodníků působících v Česku, jejich účetní závěrky, vyjádření v médiích i další veřejně přístupné informace či firemní, zákaznická, platební a související data. Výběr je konzultován s odborníky napříč trhem, díky čemuž vzniká finální pořadí stovky největších e-shopů v Česku. V průběhu let dochází k zpřesňování metodologie výpočtů a zpětné úpravě odhadů, meziroční srovnání výsledných žebříčků tak nemusí být směrodatné.
E-shop definujeme jako firmu, která na internetu prodává primárně zboží (ne služby), případně online tržiště (marketplace), a to se zaměřením na trh koncových zákazníků (B2C). Odhadované tržby pak ukazují objem prodaného zboží online za rok 2025 v Česku a jsou očištěné o prodeje v kamenných obchodech či případně velkoobchodní prodeje. Pokud jedna firma provozuje několik různých e-shopů, do žebříčku je počítáme jako samostatné prodejce.
Žebříček vzniká jako expertní a kvalifikovaný odhad výše tržeb e-shopů a měl by být brán informativně. Jednotlivé společnosti často přesné statistiky a data nekomunikují či nekomentují. Oproti reálnému stavu tak může dojít k odchylkám.
Nenašli jste se v seznamu, ale měli byste tam být? Našli jste chybu? Napište nám prosím na peter@cc.cz.
Datum publikace: 9. 6. 2026
Fakta
206 miliard
Češi loni podruhé v historii na e-shopech utratili přes 200 miliard. Zjistěte více o tom, jak se vyvíjí e-commerce.