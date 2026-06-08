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cc.cz

e-shopů v Česku

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Notino Alza Allegro Zalando Shein Datart

Partneři

Apek
BizMachine
Dotidot
Jarabot

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Největší e-shopy dál vytlačují ty malé

Česká e-commerce v roce 2025 vyrostla o šest procent, stovka největších e-shopů však toto tempo překonala a rostla o čtrnáct procent. A to i navzdory tomu, že někteří z dřívějších velikánů jako Mall, CZC či Okay už v seznamu nefigurují. Z tržního pohledu to znamená, že největší hráči dál vytlačují ty menší. Kdo tedy v roce 2025 vládl zdejšímu online trhu? Na to již počtvrté odpovídá CzechCrunch svým pravidelným speciálem Top 100 e-shopů, v němž společně se společností BizMachine mapujeme tržby největších retailových prodejců v zemi.

Zanalyzovali jsme stovky firem a výsledkem je žebříček tuzemských i zahraničních e-shopů, které jsou seřazeny podle odhadovaných tržeb – čistě online bez kamenných prodejen a v Česku bez prodejů v zahraničí. Sledujeme přitom B2C prodejce, tedy ty, kteří prodávají primárně koncovým zákazníkům. Více informací k metodologii se dozvíte zde. O výsledcích a jednotlivých e-shopech si můžete popovídat s naším externím AI pomocníkem JARABOTEM.

Můžete se také podívat, jak dopadl žebříček s odhadovanými tržbami za rok 2024, rok 2023 a rok 2022.

Pořadí Název Velikost Kategorie

  • 1. Alza Alza DotidotE-shop je klientem Dotidot 51 miliard Generalista
  • 2. Rohlik.cz Rohlik.cz DotidotE-shop je klientem Dotidot 21,7 miliardy Potraviny
  • 3. Datart Datart DotidotE-shop je klientem Dotidot 15,3 miliardy Elektronika
  • 4. Temu Temu 14,2 miliardy Generalista
  • 5. Allegro Allegro 9,5 miliardy Generalista

  • Fakta

    206 miliard

    Češi loni podruhé v historii na e-shopech utratili přes 200 miliard. Zjistěte více o tom, jak se vyvíjí e-commerce.

  • 6. Notino Notino DotidotE-shop je klientem Dotidot 6 miliard Drogerie a kosmetika
  • 7. Shein Shein 4,5 miliardy Móda
  • 8. IKEA IKEA 4,2 miliardy Dům a zahrada
  • 9. Košík Košík DotidotE-shop je klientem Dotidot 4,1 miliardy Potraviny
  • 10. Dr. Max Dr. Max DotidotE-shop je klientem Dotidot 4 miliardy Lékárna
  • 11. Tesco Tesco 3,6 miliardy Potraviny
  • 12. Zalando Zalando 3,5 miliardy Móda
  • 13. Aukro Aukro DotidotE-shop je klientem Dotidot 3,3 miliardy Generalista
  • 14. Lidl.cz Lidl.cz DotidotE-shop je klientem Dotidot 3 miliardy Generalista
  • 15. Apple Apple 2.6 miliardy Elektronika
  • 16. Planeo Planeo DotidotE-shop je klientem Dotidot 2,5 miliardy Elektronika
  • 17. Sportisimo Sportisimo 2,5 miliardy Sport
  • 18. Tesla Tesla 2,5 miliardy Auto/moto
  • 19. Mironet Mironet 2,4 miliardy Elektronika
  • 20. About You About You 2,1 miliardy Móda
  • 21. AliExpress AliExpress 2 miliardy Generalista
  • 22. Sconto Sconto DotidotE-shop je klientem Dotidot 2 miliardy Dům a zahrada
  • 23. Kaufland.cz Kaufland.cz DotidotE-shop je klientem Dotidot 1,9 miliardy Generalista
  • 24. tsbohemia tsbohemia 1,8 miliardy Elektronika
  • 25. Decathlon Decathlon DotidotE-shop je klientem Dotidot 1,7 miliardy Sport
  • 26. Lékárna.cz Lékárna.cz 1,6 miliardy Lékárna
  • 27. EVA.cz EVA.cz 1,6 miliardy Dům a zahrada
  • 28. BENU BENU DotidotE-shop je klientem Dotidot 1,4 miliardy Lékárna
  • 29. Megaknihy Megaknihy DotidotE-shop je klientem Dotidot 1,4 miliardy Knihy a volný čas
  • 30. Smarty.cz Smarty.cz DotidotE-shop je klientem Dotidot 1,4 miliardy Elektronika
  • 31. GymBeam GymBeam DotidotE-shop je klientem Dotidot 1,4 miliardy Sport
  • 32. Zara Zara 1,3 miliardy Móda
  • 33. eBay eBay 1,3 miliardy Generalista
  • 34. Tchibo Tchibo 1,3 miliardy Móda
  • 35. hornbach hornbach 1 miliarda Dům a zahrada
  • 36. H&M H&M 1 miliarda Móda

nad 500 mil. Kč

pod 500 mil. Kč

Jak žebříček vzniká?

CzechCrunch si ve spolupráci se společností BizMachine klade za cíl přinést bližší vhled do fungování českého e-commerce trhu. V průběhu roku sledujeme a analyzujeme stovky retailových obchodníků působících v Česku, jejich účetní závěrky, vyjádření v médiích i další veřejně přístupné informace či firemní, zákaznická, platební a související data. Výběr je konzultován s odborníky napříč trhem, díky čemuž vzniká finální pořadí stovky největších e-shopů v Česku. V průběhu let dochází k zpřesňování metodologie výpočtů a zpětné úpravě odhadů, meziroční srovnání výsledných žebříčků tak nemusí být směrodatné.

E-shop definujeme jako firmu, která na internetu prodává primárně zboží (ne služby), případně online tržiště (marketplace), a to se zaměřením na trh koncových zákazníků (B2C). Odhadované tržby pak ukazují objem prodaného zboží online za rok 2025 v Česku a jsou očištěné o prodeje v kamenných obchodech či případně velkoobchodní prodeje. Pokud jedna firma provozuje několik různých e-shopů, do žebříčku je počítáme jako samostatné prodejce.

Žebříček vzniká jako expertní a kvalifikovaný odhad výše tržeb e-shopů a měl by být brán informativně. Jednotlivé společnosti často přesné statistiky a data nekomunikují či nekomentují. Oproti reálnému stavu tak může dojít k odchylkám.

Nenašli jste se v seznamu, ale měli byste tam být? Našli jste chybu? Napište nám prosím na peter@cc.cz.

Datum publikace: 9. 6. 2026

Partneři

Apek
BizMachine
Dotidot
Jarabot

Chcete být také partnerem?

Fakta

206 miliard

Češi loni podruhé v historii na e-shopech utratili přes 200 miliard. Zjistěte více o tom, jak se vyvíjí e-commerce.