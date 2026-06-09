Česko má další miliardový e-shop. Vyrostl z jižních Čech, funguje 18 let a prošel i smrtí spoluzakladatele
E-shop Lentiamo během za dobu svého fungování obsloužil 2,5 milionu zákazníků, velkou roli pro něj dodnes hrají jižní Čechy.
Byť na českém trhu podle odhadů fungují desítky tisíc e-shopů, překonat v tržbách miliardovou hranici se podařilo jen několika desítkám z nich. A tento výčet nově obsahuje i online prodejce kontaktních čoček a specialistu na péči o oči Lentiamo. Firma, kterou v roce 2008 zakládala podnikatelská dvojice Vlastimil Vávrů a Martin Bláha jako lokální e-shop s názvem VaseCocky.cz, od té doby obsloužila více než 2,5 milionu zákazníků a dnes působí na šestadvaceti trzích Evropy.
K překonání miliardové hranice mělo Lentiamo nakročené už v loňském roce, nakonec však utržilo „jen“ 971 milionů korun. Teď už ale hlásí, že poprvé ve své historii překročilo jednu miliardu v klouzavém ročním obratu, tedy za posledních dvanáct měsíců. Podobným případem je i prodejce müsli Mixit, jenž se do miliardového klubu probojoval loni společně s e-shopy Grizly a 4Camping.
„Miliarda je pro nás důležitý byznysový milník a jasné potvrzení, že naše dlouhodobá transformace dává smysl,“ komentuje ředitel Lentiama Jiří Urban s odkazem na přechod od čistě e-shopového prodeje kontaktních čoček k plnohodnotné péči o oči.
„Dnes zákazníkům napříč Evropou pomáháme řešit vše pod jednou střechou – od čoček přes sluneční a dioptrické brýle, vlastní privátní značky až po odborné služby v kamenných optikách,“ doplňuje Urban, jenž ve firmě začínal jako vývojář, od roku 2013 působil jako marketingový ředitel a z pozice CEO ji vede od června 2014.
Právě rok 2014 se zároveň do historie Lentiama zapsal tragicky. Při autonehodě totiž zemřel jeden z jeho dvou zakladatelů Vlastimil Vávrů. „Ztráta, kterou nikdo nečekal. Ztráta, která zabolí celou tuzemskou internetovou scénu,“ napsal tehdy o incidentu server Lupa.
„Vlasta stál za úspěchem Maternie (mateřská společnost – pozn. red.), byl to on, kdo nastavil všechny procesy, které vedly k růstu. Byl také významnou osobností e-commerce, účastnil se konferencí, přednášel. Pro firmu je ztráta takové osobnosti vždy těžkou zkouškou,“ uvedl druhý zakladatel Martin Bláha, který je dnes stoprocentním vlastníkem firmy.
V rozhovoru pro e15 v roce 2016 Bláha popisoval, že oba zakladatelé si byli dobře vědomi, že žádná firma nemůže stát na jednom člověku a oba už v té době začali předávat práci svým kolegům. „Po Vlastově úmrtí jsme ještě více kladli důraz na zastupitelnost a standardizaci procesů. Šlo zároveň i o posun v řízení od malé společnosti k velké a v tomto jsme obstáli na výbornou,“ doplnil Bláha.
Miliardový e-shop, do stovky největších v Česku ale nepatří
I když je už Lentiamo miliardovým hráčem, paradoxně se neprobojovalo mezi stovku největších online prodejců v Česku. Přes pětaosmdesát procent tržeb totiž generuje v zahraničí, což nestačí na to, aby se probojovalo do žebříčku Top 100 e-shopů, který tento týden již počtvrté představil CzechCrunch.
Nejde přitom o anomálii. Drtivou většinu svých tržeb za hranicemi domácího trhu generuje například i konkurent Lentiama e-shop Alensa, nebo také Notino. Tyto prodejci se ale již mezi stovku největších online hráčů v zemi probojovali. Kdo je další? Podívejte se na speciál Top 100 e-shopů.
„Když se dnes dívám na to, kam se Lentiamo dostalo, je pro mě důležité, že za tím nestojí jen dobrý nápad nebo správné načasování, ale hlavně lidé. Vlastimil měl obrovskou zásluhu na tom, že jsme se dokázali prosadit už v době, kdy česká e-commerce teprve vznikala. A stejně zásadní jsou pro firmu lidé, kteří ji tvoří dnes a drží v chodu logistiku, zákaznickou péči, technologie i další části firmy,“ ohlíží se dnes Bláha.
Svoji zahraniční expanzi Lentiamo zahájilo už v roce 2009 vstupem na Slovensko, které následovaly další sousedící země včetně Rakouska a Německa. Výrazným zlomem pak byl rok 2013, kdy firma začala masivně expandovat a zároveň začala sjednocovat tehdejší lokální značky pod společný název Lentiamo. Loni firma expandovala do dalších pěti zemí, a díky umělé inteligenci přitom dokázala ušetřit 1,4 milionu korun a tisíc dnů práce zaměstnanců.
Celý příběh Lentiama má přitom dodnes výraznou jihočeskou stopu – Bláha totiž pochází z jižních Čech, druhý zakládající společník Vávrů pocházel z Jižné u Červené Lhoty. Dodnes zároveň firma provozuje logistické centrum v Nové Bystřici, odkud expeduje produkty zákazníkům napříč evropskými trhy.
I když pro Lentiamo z pohledu obratu zůstávají největší kategorií kontaktní čočky, během let se rozšířilo i do dalších segmentů. Od roku 2017 nabízí sluneční brýle, v roce 2020 pak rozšířilo nabídku o dioptrické brýle, jejichž prodeje měly na e-shopu loni růst o sedmdesát procent.
Z pohledu ziskovosti a budování značky pak roste význam kamenných optik. K pobočkám v centru Prahy a Brna nedávno přibyla nová optika v pražských Nuslích. „Online nákup nabízí pohodlí a rychlost, ale v našem segmentu existují momenty, kdy je osobní kontakt s očním optikem nebo optometristou nenahraditelný,“ vysvětluje Urban.
Do budoucna chce Lentiamo dál rozvíjet online optiku, automatizaci i propojení e-shopu s odborným poradenstvím. „Čísla jsou důležitá, ale pro mě osobně jsou nejsilnější konkrétní příběhy zákazníků. Když slyšíte, že jsme někomu pomohli pohodlněji nosit čočky, vybrat první brýle pro dítě nebo vyřešit problém, se kterým si dlouho nevěděl rady, zůstane to s vámi víc než tabulky. I proto je pro mě důležité, aby Lentiamo rostlo jako firma, ale neztratilo lidskost, na které vzniklo,“ uzavírá Bláha.