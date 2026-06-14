E-commerce –  – 1 min čtení

V Česku funguje bezmála 50 tisíc e-shopů. Přehledně ukazujeme, jak si takový počet vůbec představit

Představit si pár desítek tisíc e-shopů je poměrně abstraktní záležitost. Připravili jsme speciální ukázku, která tyto počty zasazuje do kontextu.

Peter BrejčákPeter Brejčák

top100-mvp-x1
Foto: CzechCrunch
V Česku funguje bezmála 50 tisíc e-shopů
0Zobrazit komentáře

Česká republika má pověst e-commerce velmoci, kdy na zdejším trhu podle odhadů Asociace pro elektronickou komerci (APEK) ke konci předloňska působilo 49 700 e-shopů. Žebříček TOP 100 e-shopů za rok 2025, který jsme publikovali tento týden za pomoci partnerů BizMachineAPEK, agentury Dotidot a AI chatbota Jarabot, přitom ukazuje, že právě stovka největších stojí za 93,8 procenta výkonu celého trhu. Jinými slovy, zbylých 49 600 e-shopů se dělí o 6,2 procenta. Pro pochopení, jak v tomto kontextu česká e-commerce vypadá, jsme připravili speciální článek, který to zasazuje do kontextu.

Pravidlo následujícího přehledu je jednoduché: 1️⃣ = jeden e-shop.

Toto je počet miliardových e-shopů, celkem jich je 36:

1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣

Tady je dalších 64 e-shopů, které doplňují stovku největších:

1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣

No a tady je pak zbylých 49 600 e-shopů, jež si na českém e-commerce trhu dělí 6,2 procenta všech tržeb.

1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣

… právě jsme překonali první tisícovku…

1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣

… máme za svou prvních pět tisíc e-shopů…

1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣

… prošli jsme jich deset tisíc…

1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣

… ano, ještě dál a dál…

1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣

… blížíme se do finále…

1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣

… a posledních 600!

1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣

Takže tak. Za každou jedničkou stojí e-shop, konkrétní lidé a jejich příběhy.

Pro ohlédnutí, toto je stovka největších, která stojí za 93,8 procenta trhu:

1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣

Nepřehlédněte:

Související témata:TOP 100 e-shopů
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    martin-blaha-majitel-e-shopu-lentiamo

    Česko má další miliardový e-shop. Vyrostl z jižních Čech, funguje 18 let a prošel i smrtí spoluzakladatele

  2. 2

    vila

    U pražské Šárky je k mání rozlehlá vila. Nabízí prosklený výtah, vinohrad i několik teras

  3. 3

    stanek

    Kluk z paneláku dobyl Las Vegas. Je nejvýše postaveným Čechem v Nvidii a už dvacet let pro ni pracuje z Brna

  1. 1

    gg-1

    Fronta až na Václavák, lidé čekali od šesti ráno. Do Prahy konečně dorazil miliardový herní obchod

  2. 2

    krkonosske-domky

    Zahodil práci v IT, aby mohl budovat mini domky. Útulná stavení z Krkonoš jsou vyprodaná na rok dopředu

  3. 3

    kellnerova-strnad-1

    Jsme oba v tom velkém světě noví. Nejbohatší Čech chce investovat i spolu s nejbohatší Češkou