V Česku funguje bezmála 50 tisíc e-shopů. Přehledně ukazujeme, jak si takový počet vůbec představit
Představit si pár desítek tisíc e-shopů je poměrně abstraktní záležitost. Připravili jsme speciální ukázku, která tyto počty zasazuje do kontextu.
Česká republika má pověst e-commerce velmoci, kdy na zdejším trhu podle odhadů Asociace pro elektronickou komerci (APEK) ke konci předloňska působilo 49 700 e-shopů. Žebříček TOP 100 e-shopů za rok 2025, který jsme publikovali tento týden za pomoci partnerů BizMachine, APEK, agentury Dotidot a AI chatbota Jarabot, přitom ukazuje, že právě stovka největších stojí za 93,8 procenta výkonu celého trhu. Jinými slovy, zbylých 49 600 e-shopů se dělí o 6,2 procenta. Pro pochopení, jak v tomto kontextu česká e-commerce vypadá, jsme připravili speciální článek, který to zasazuje do kontextu.
Pravidlo následujícího přehledu je jednoduché: 1️⃣ = jeden e-shop.
Toto je počet miliardových e-shopů, celkem jich je 36:
1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣
Tady je dalších 64 e-shopů, které doplňují stovku největších:
1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣
No a tady je pak zbylých 49 600 e-shopů, jež si na českém e-commerce trhu dělí 6,2 procenta všech tržeb.
1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣
… právě jsme překonali první tisícovku…
1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣
… máme za svou prvních pět tisíc e-shopů…
1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣
… prošli jsme jich deset tisíc…
1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣
… ano, ještě dál a dál…
1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣
… blížíme se do finále…
1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣
… a posledních 600!
1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣
Takže tak. Za každou jedničkou stojí e-shop, konkrétní lidé a jejich příběhy.
Pro ohlédnutí, toto je stovka největších, která stojí za 93,8 procenta trhu:
1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣ 1️⃣