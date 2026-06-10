Menší jsou z trhu vytlačovaní, navíc sílí i zahraniční konkurence. Co se děje v české e-commerce
CzechCrunch publikoval žebříček TOP 100 největších e-shopů v Česku. Jaké trendy jejich meziroční změny odhalují?
Na zdejším e-commerce trhu podle odhadů působí téměř padesát tisíc hráčů. Češi přitom drtivou většinu peněz online utratí u stovky největších z nich – právě ty CzechCrunch mapuje svým pravidelným žebříčkem TOP 100 e-shopů, který jsme publikovali tento týden s odhady jejich loňských tržeb čistě na internetu, tedy bez kamenných prodejen a bez prodejů v zahraničí. Meziroční vývoj těchto odhadů, celých kategorií, ale i samotných pozic jednotlivých e-shopů přitom ukazuje na několik důležitých trendů.
Největší stovka roste rychleji než celý trh…
Podle dat Asociace pro elektronickou komerci (APEK) česká e-commerce loni rostla o šest procent. Stovka největších e-shopů ale toto tempo překonala více než dvojnásobně, když si meziročně polepšila o čtrnáct procent. Pokračuje tak dlouholetý trend, kdy velcí hráči dokáží využít své síly a růst nad tržním průměrem, což v konečném důsledku znamená, že pro zbylé – střední a menší hráče, zůstává na trhu méně místa.
… a to i když dřívější velikáni odcházejí
Velcí přitom rostou na úkor menších navzdory tomu, že v posledním roce až dvou došlo k „uvolnění“ prostoru od dřívějších velikánů. Svůj e-shop loni v březnu nadobro vypnul kdysi miliardový prodejce elektroniky a nábytku Okay. Kromě toho pod křídly Allegra postupně došlo k vypnutí samostatných e-shopů Mallu a CZC, které teď fungují už jen jako prodejci na jeho online tržišti. Z dat vyplývá, že tuto mezeru po nich dokázali zaplnit spíš jiní velcí obchodníci než menší.
Neohrožená jednička
Jedním z těchto obchodníků bude nepochybně i dlouholetá jednička české e-commerce, Alza. Podle odhadu CzechCrunche loni v Česku dokázala utržit přes padesát miliard korun. Na její finální výsledky si ale ještě budeme muset počkat, svou závěrku v posledních letech obvykle publikuje s ročním zpožděním, a v průběhu roku výsledky odmítá komentovat. Poslední oficiální čísla, která jsou k dispozici, jsou tak ta za rok 2024, kdy meziročně v obratu vyrostla o úctyhodných 30 procent na více než 61 miliard korun (celkový výsledek za všechny země).
Češi obhájili prvenství
Podobně jako Alza, i další dva hráči dokázali v loňském roce obhájit své pozice na předních příčkách. Konkrétně jde o online supermarket Rohlík a elektrospecialistu Datart, kteří podle odhadů dosáhly tržeb na úrovni 22 miliard, respektive 15 miliard korun. Možná poněkud překvapivě se tak do top trojky nedostalo kontroverzní čínské tržiště Temu, jež se 14 miliardami korun obhájilo čtvrtou pozici.
Zahraniční marketplaces dále posilují
Jak už jsme zmínili, velcí hráči v e-commerce rostou na úkor malých, a celý trh se navíc musí vypořádávat se sílící konkurencí ze zahraničí. Byť některé z přeshraničních online tržišť – mezi které řadíme například Temu, Allegro, Shein, Kaufland či Amazon – meziročně klesly, tato skupina dohromady rostla, a to ještě rychlejším tempem než samotná stovka největších hráčů. Z koláče českých tržeb si tak ukusuje o to víc na úkor domácích obchodníků.
Zahýbou trhem nová cla?
Otázkou letošního roku zatím zůstává, jak se budou tržby a prodeje zahraničních, respektive hlavně čínských marketplaců vyvíjet od začátku července. Evropská unie totiž zavedla nový, tříeurový poplatek za každý kus zboží přicházející ze třetích zemí. To podle některých odhadů zvedne ceny jednotlivých produktů i o desítky procent. Je však zřejmé, že se Temu, Shein a spol. na tuto situaci připravili, druhá polovina letoška tak ještě může přinést zajímavý vývoj.
Znalost značky ≠ velikost tržeb
Analýzu v reakci na žebříček TOP 100 e-shopů přinesl portál Ecommerce Bridge, jež výsledky srovnal s průzkumem o spontánní znalosti jednotlivých značek, kdy respondenti bez jakékoliv nápovědy či pomoci psali názvy e-shopů, které se jim vybaví jako první. Dospěli přitom k těmto závěrům:
- E-shopy jako IKEA nebo Rohlík potvrzují, že díky silnému omnichannel modelu nebo precizní vertikální specializaci se dají generovat miliardové obraty i bez toho, aniž by značka u průměrné populace svítila na nejvyšších příčkách obecné spontánní znalosti.
- Agresivní nástup online tržišť jako Temu či Allegro ukazuje, že masivní kapitál si dokáže získat tržní podíl a výkon. Tyto platformy si však vztah se spotřebitelem nechávají pro sebe a identita reálného prodejce v nich zaniká.
- Válku rozpočtů s tržními giganty nedokážou střední a menší e-shopy vyhrát stejnými zbraněmi. Konkurenční výhodou menších projektů musí být flexibilita, důsledná práce s daty a schopnost okamžitě reagovat na změny.