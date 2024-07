Ed Sheeran v Hradci vystřihl fantastický koncert. Světovou show pokazily fronty a dopravní kolaps

Uložit 0

Poprvé jsem byl na Edu Sheeranovi v roce 2018. Tehdy mimo jiné hned třikrát vyprodal Phoenix Park v Dublinu, který pojal v rámci jednoho večera kolem padesáti tisíc lidí. S velkým očekáváním jsem proto teď v sobotu vyrazil do hradeckého Parku 360, kde si britská popová hvězda naplánovala jednu ze zastávek svého nejnovějšího turné. Díky velkému zájmu přidal ještě druhý koncert a také sem mělo každý den dorazit kolem padesáti tisíc lidí. Jaký je můj verdikt? Zatímco koncert jako takový byl jednoznačně lepší, než co jsem viděl v Irsku, pořadatelé v Hradci bohužel selhali v organizaci. Na jinak fantastickém zážitku to nakonec zanechalo nepěknou kaňku. Organizátoři nicméně již na nedělní druhé vystoupení slibují zlepšení.

Organizátoři z Ameba Production, kteří stojí i za velkým hudebním festivalem Rock for People a s areálem Park 360 u hradeckého letiště mají velké zkušenosti, si přitom nejprve mohli relativně výskat. Oproti zahájení olympijských her v Paříži totiž obrazně řečeno dokázali poručit větru a dešti, takže obrovský slejvák se na desítky tisíc fanoušků Eda Sheerana snesl až zhruba čtvrt hodiny poté, co zrzavý anglický zpěvák a textař s irskými kořeny ukončil velkým ohňostrojem své vystoupení. Zároveň by si ale jistě přáli, aby promočení bylo to jediné, co návštěvníky během sobotní noci rozčílilo.

Začněme nejprve tím vyloženě pozitivním. Ed Sheeran přivezl spolu se svým týmem do hradeckého areálu opravdu skvělou show, které významně pomohlo to, jak celý improvizovaný „stadion“ vypadal. Při mé poslední zkušenosti s jedním z nejhranějších britských interpretů v Dublinu, kde byl podobný počet diváků, nebyl zážitek takový. Stáli jsme tehdy relativně vzadu, kde nebylo tak dobré ozvučení, a navíc všichni upínali zrak jedním směrem, protože středobodem všeho bylo jedno klasické pódium vpředu. V rámci své nejnovější Mathematics Tour na to však jde třiatřicetiletý rodák z Halifaxu trochu jinak. A výsledek je o poznání lepší.

Klíčem k úspěchu jsou čtyři velké tribuny jako na fotbalovém stadionu a uprostřed kulaté pódium, na kterém řádí Ed Sheeran. Na rozdíl od předchozích tour už ne nutně vždy jen sám se svým loop pedálem, který mu umožňuje živě během koncertování nahrávat a přehrávat různé části písní a různé nástroje, ale i tak je jednoznačně hlavním hrdinou, kterého navíc mají prakticky úplně všichni diváci na místě díky chytré konfiguraci všech prvků jako na dlani. Samotné kulaté pódium se točí, a tak když už po něm Ed Sheeran neběhá, nestojí nikdy příliš dlouho k některým fanoušků zády. Vše navíc doplňují velké LED panely, které jsou taktéž zaoblené do kruhu a visí nad pódiem. Všichni tak mají skvělý přehled o tom, co se právě děje.

Foto: Ondřej Holzman / CzechCrunch Ed Sheeran postavil v Parku 360 speciální otočné pódium

Ed Sheeran zkrátka a dobře předvedl v Česku jednu ze svých nejlepších show. Naposledy tu byl před pěti lety, kdy v rámci turné Divide vystoupil dvakrát v taktéž vyprodaných Letňanech. Ty jsou přitom na podobně monstrózní akce již dlouhé roky zvyklé, naposledy tu celou Prahou otřásala kapela Rammstein, předtím třeba The Weeknd nebo Depeche Mode. Ani v areálu u letiště v severovýchodní části Prahy neprobíhá vždy vše úplně hladce a třeba obsloužení desítek tisíc lidí může být zdlouhavé. Proto mnozí fanoušci včetně mě očekávali, jak si s tak velkým soustem poradí v posledních letech vzkvétající Park 360, který se chce stát moderním multifunkčním prostorem nejen pro hudební mega akce.

Dosud byl největší akcí hradeckého areálu Rock for People, za nímž stojí zakladatel Michal Thomes, který je zároveň majitelem a šéfem agentury Ameba Production. Právě ta zařídila, že se Ed Sheeran při své nejnovější tour v Česku nezastavil v Praze, kde se největší koncerty světových hvězd tradičně konají, ale právě v Parku 360. Už Rock for People je velká akce, jeden z největších festivalů v Česku letos přilákal na čtyřdenní nabitý lineup na čtyřicet tisíc návštěvníků. Jenže dva koncerty Eda Sheerana pro 50 tisíc lidí ve dvou dnech je úplně jiná zatěžkávací zkouška.

Všichni chtějí přijet i odjet v podobný čas, všichni se chtějí v podobný čas najíst nebo si odskočit. A po této stránce minimálně sobotní akce výrazně kulhala. Na první dobrou bych z pohledu návštěvníka řekl, že celý areál jednoduše nebyl dimenzovaný na to, že se do něj najednou nahrne a za pár hodin ho zase bude opouštět padesát tisíc lidí. Doslova nekonečné fronty byly mezi šestou a osmou hodinou, tedy v největším náporu, kdy na pódiu vystupovali předskokani Ewa Farna a Calum Scott, prakticky na všechno. Klidně přes hodinu jste čekali na občerstvení a také na „toitoku“. To nejhorší navíc přišlo až po skončení koncertu.

Michal Thomes přitom po úspěšném Rock for People hlásil, že jeho tým je připraven. „Musíme ihned skočit do dalších příprav velké zkoušky nejen pro areál, ale i pro celou infrastrukturu Hradce Králové. Ale jdeme do toho trochu uklidněni tím, že se nám zúročila časová a energetická investice do příprav dopravního řešení. Při festivalu to bylo funkční, skvěle dopadla kooperace s městem, krajem i policií a nemám vůbec žádné ohlasy, že by něco drhlo. Například i po exponovaném vystoupení Prodigy všichni odjeli do hodiny. Žádná zdržení,“ říkal pro iDnes koncem června Thomes.

Nic z toho se bohužel nevyplnilo. Kvůli vydatné průtrži mračen (za kterou samozřejmě organizátoři nemohou, ale na náladě to nepomůže) se často na kost promočení návštěvníci vydali směrem k zastávce, odkud měla zpět směrem do centra Hradce Králové mířit kyvadlová autobusová doprava. Jaké překvapení bylo, když v největší špičce, pár desítek minut po skončení koncertu, přijely vyzvednout tisíce lidí během zhruba třiceti minut (do zastávky Aldis) jen tři malé autobusy a další byly v nedohlednu. Třeba až na hodinu i více trvající procházku se tak tisíce lidí vydaly kolem sobotní půlnoci a občasného deště po svých.

Nepříjemný zážitek čekal i na ty, kteří si zakoupili parkování přímo v areálu Parku 360. Mnoho z nich sice díky tomu přečkalo déšť v suchu, na druhou stranu pak ale hodinu a půl nebo klidně dvě hodiny seděli nehybně na místě, protože výjezd z parkovišť totálně zkolaboval. Sám jsem s některými takovými nešťastníky mluvil, desítky podobných komentářů navíc okamžitě zaplavily sociální sítě. Přestože tak organizátoři v čele s Michalem Thomesem dělali všechno proto, aby se podobné věci nestaly, nepovedlo se. I když se třeba snažili poučit z příkladu letošního Majálesu, kde také došlo k dopravním potížím.

Foto: Petr Klapper/Rock for People V areálu Park 360 se pořádá festival Rock for People

„Je jejich věc, jak k tomu přistoupili, já to hodnotit nechci. Každopádně i pro nás z toho plyne poučení, že je potřeba mít víc odbavovacích koridorů a příjezdových cest. Nám se velmi osvědčila dopravní skupina a koordinace, hodnocení a řešení pro každý den festivalu,“ říkal zakladatel Rock for People a Ameba Production pro iDnes a na dotaz, zda věří, že jeho areál zvládne obrovský nápor i při dvou červencových koncertech Eda Sheerana, dodával: „Ano, věřím, že to zvládneme.“

Jedno je jisté. První skutečně velká zatěžkávací zkouška areálu Park 360 mimo již ozkoušený formát několikadenního festivalu v podobě Rock for People po organizační stránce nevyšla. Přestože v mnohých určitě zanechalo nejsilnější zážitek samotné vystoupení Eda Sheerana, kvůli kterému fanoušci do Hradce přijeli především, jsou nekonečné fronty i dopravní kolaps při odjezdu šmouhou, kterou se budou organizátoři jistě snažit vyžehlit už v neděli.

„Včerejší koncert takových rozměrů pro nás byl v areálu premiérou. Vyžaduje jiné podmínky než festival, který známe. Samozřejmě si jsme vědomi rezerv a sbíráme podněty ke zlepšení, na kterých okamžitě pracujeme. Pro dnešní koncert například posilujeme stánky s občerstvením a top up pointy. V okolí areálu fungoval speciální dopravní režim řízený ve spolupráci s policií. Bohužel nám situaci neulehčila bouřka, která přišla půl hodiny po koncertě a vyeskalovala tak dav, který vyvinul tlak na rychlý odjezd autobusů,“ říká pro CzechCrunch Anna Vašátková, šéfka marketingu v Ameba Production.

Podle vyjádření organizátorů proběhlo při odjezdu vše více méně podle plánu, areálu opustilo během tří hodin a deseti minut přibližně devět tisíc aut. Expertní odhad přitom prý byl tři hodiny. „Poslední auto z parkoviště odjelo 1:40, ze dvou hlavních parkovišť vyjela poslední auta o půl hodiny dříve (1:10). Kyvadlová doprava čítala přes třicet autobusů MHD v podobě dvou linek. Posilujeme navigaci v areálu, přidáváme více východů a flexibilně přidáváme další výjezdy pro auta. Musíme ale prioritizovat, kdy má přednost kyvadlová doprava, na kterou jsou navázané vlakové a autobusové spoje. Poté můžeme uvolnit více výjezdů pro auta, proto je prvních zhruba 60 minut z parkovišť pomalejší,“ dodává Anna Vašátková.

Organizátoři se přitom sami rozhodli jít takzvaně „z nuly na sto“, tedy okamžitě uspořádat jeden z největších koncertů v Česku místo toho, aby si vše dobře otestovali, třeba na akci s menším počtem diváků. Po bitvě je samozřejmě každý generál, ale návštěvníky, kteří za vstupenky platili od dvou do tří tisíc, příliš nezajímá, jestli to někdo dělá poprvé, nebo ne. V dnešní době a třeba při zkušenostech z jiných akcí jinde po světě chtějí za své peníze tu nejlepší kvalitu. Když v Hamburku po Euru mohly odvážet ihned po zápase tisíce fanoušků zpět do centra desítky autobusů, dokud nebylo hotovo, není důvod, proč by to nemohlo jít i v Hradci.

Nezbývá než organizátorům popřát hodně štěstí, aby ty největší logistické a organizační trable dokázali vyřešit už na druhý koncert Eda Sheerana, který v Parku 360 probíhá dnes. A pak samozřejmě i na jakékoliv další akce do budoucna, protože je jistě v zájmu všech českých fanoušků, aby nejen do Prahy, ale třeba i do Hradce Králové dál jezdili ty největší světové hvězdy.