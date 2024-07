Marvel odpálil megabombu. Robert Downey Jr. se vrací do nových Avengers, ale ne jako Iron Man

Uložit 0

Když se řekla marvelovka, představili jste si jeho tvář. Robert Downey Jr., který v superhrdinském filmovém univerzu ztvárnil technologického playboye Tonyho Starka neboli Iron Mana, však s filmem Avengers: Endgame v multimiliardové mašině na peníze skončil a přenechal Marvel jiným hrdinům. Jenže teď hlásí šokující návrat. Populární herec se v Marvel Cinematic Universe opět objeví, ale ne jako Iron Man.

V San Diegu právě vrcholí Comic-Con, gigantická popkulturní akce, která nespočtu fanoušků přináší ty největší hvězdy – a s nimi také často ta největší odhalení. Jedno z těch nejhistoričtějších si nyní připravil Marvel. Při představení dvojice superhrdinských snímků Avengers: Doomsday a Avengers: Secret Wars ukázal jejich hlavního padoucha. Roberta Downey juniora v roli Doctora Dooma.

Dramatické odhalení, při kterém herec oblečený do pro Doctora Dooma typické zelené barvy sňal z obličeje záporákovu ještě typičtější masku, doprovodil jednoduchou hláškou: „New mask, same task.“ Nová maska, stejný úkol. Při troše cynismu se chce říct, že tím úkolem bude zachránit trápící se marvelovské filmové univerzum, které se právě po Downeyho dřívějším konci kreativně hledá a nenachází jiskru, kterou zažehla v dřívější sáze o Avengers.

Downey se v marvelovských filmech prosadil od roku 2008 jako geniální Tony Stark (či superhrdina s přezdívkou Iron Man, chcete-li). V této roli se stal nejoblíbenější tváří Marvelu. V roce 2019 se ale po vyvrcholení hlavní dějové linky spojující všechny marvelovské snímky v Avengers: Endgame se superhrdiny rozloučil. Nyní se vrací jako Victor von Doom, shodou okolností také charismatický (ačkoliv často záporný) génius, vědec, diktátor a čaroděj spojený především s komiksovou Fantastickou čtyřkou.

“New mask, same task.” Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

Downeyho návrat navíc není jediným velkým comebackem, který Marvel chystá. Spolu s charismatickým hercem se totiž do projektu zapojí i Anthony a Joseph Russo. Tedy právě ta filmařská a bratrská dvojice, která je všeobecně považována za nejsilnější kreativní tým, jímž se marvelovky v minulosti pyšnily. Režírovali filmy Captain America: Návrat prvního Avengera, Captain America: Občanská válka, Avengers: Infinity War a právě Avengers: Endgame.

„Pracovat na těch čtyřech filmech byla úžasná zkušenost. Zároveň nás opravdu vyčerpala. Ale od té doby se nám s Joem díky jednomu opravdu jedinečnému příběhu začala odhlovat naše možná budoucí cesta,“ uvedl na Comic-Conu Anthony Russo. „Je to ten největší příběh, který kdy komiksy od Marvelu vyprávěly. Je to první komiks, který jsem jako malý četl a díky kterému jsem se do nich zamiloval. Je to důvod, proč tu s Anthonym stojím. A myslím, že všichni ten název znáte,“ dodal Joseph v okamžiku, kdy plátno za nimi odhalilo snímek Avengers: Secret Wars.

Ten je naplánovaný na květen roku 2027, o rok dříve vyjde Doomsday. Své nové stěžejní filmy Marvel představil i kvůli fiasku s chystanou dějovou linkou se záporákem Kangem Dobyvatelem, který se objevil v posledním filmovém Ant-Manovi či seriálovém Lokim. Jeho představitel Jonathan Majors byl odsouzen za domácí násilí a studio tak muselo své plány přehodnotit. A rozhodlo se zvolit bezpečnou sázku na osvědčená jména.

Návrat těžkých kalibrů MCU vyvolal ve fanoušcích v San Diegu i online nadšené reakce – stejně jako další novinky třeba o filmech Captain America: Nový svět, kde se objeví i Harrison Ford, o antihrdinských Thunderbolts nebo o The Fantastic Four: First Steps. Střízlivější pohled nicméně musí přinést otázky na po-endgamové směřování Marvelu. Díru po Downeym žádný ze superhrdinů pořádně nezaplnil, následující snímky často nenadchly scénářem a chyběla jim silná společná linka, která předchozí sólo snímky spojovala a vyústila v ságu o Avengers.

Už delší dobu tak zájem diváků o Marvel klesá, film Marvels ze závěru loňského roku je propadák. Nejnovější přírůstek Deadpool & Wolverine je sice nerdgasmicky skvěý a má zaděláno na kasovní hit, ale sází na úplně jiné ingredience než klasičtější marvelovky, takže ho těžko považovat za indikátor nového trendu. Už za dva roky uvidíme, jestli k návratu starých dobrých časů Marvel Studios stačí vrátit staré dobré herce a režiséry.