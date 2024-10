Evropská komise se rozhýbala a začala vyšetřovat Temu. Řeší možné falšované produkty i návykovost

Uložit 0

Evropská komise začala vyšetřovat kontroverzního čínského prodejce Temu. Možná porušení unijních pravidel jsou spojená s prodejem nelegálních, respektive falšovaných produktů, potenciálně návykovým designem služby, systémy používanými k doporučování nákupů uživatelům a také přístupem k údajům pro výzkumné pracovníky.

„Chceme zajistit, aby Temu dodržovalo zákon o digitálních službách. Zejména v tom, že zajistí, aby produkty prodávané na jejich platformě splňovaly normy EU a nepoškozovaly spotřebitele. Naše prosazování zaručí rovné podmínky a to, že každá platforma, včetně Temu, bude plně respektovat zákony, které udržují náš evropský trh bezpečný a spravedlivý pro všechny,“ komentovala Margrethe Vestager, eurokomisařka pro hospodářskou soutěž.

Jak pro deník The Guardian řekl nejmenovaný vysoce postavený představitel komise, obavy prý panují i z prodeje padělaných výrobků, léčiv, kosmetiky a hraček, na což měly upozornit různé státní orgány v Evropě, zejména v Německu, Dánsku a Irsku, kde má Temu v EU své oficiální sídlo. „Obdrželi jsme mnoho podnětů od jiných orgánů, ale existuje skutečné podezření, že se nedělá dost a neefektivně, aby se skutečně zabránilo šíření nelegálních výrobků,“ uvedl.

Na možné porušování pravidel ze strany Temu v posledních měsících stále více upozorňují i zástupci českých e-shopů včetně například Pavla Vopařila z Bonami, který pro CzechCrunch uvedl, že kvůli obcházení placení daní stát přichází o miliardy korun ročně. Na situaci upozornila i bývalá šéfka CZC.cz Jitka Dvořáková, podle níž je agresivita čínského prodejce za hranou. Společně s Asociací pro elektronickou komerci a dalšími zástupci trhu požaduje, aby se pravidla v e-commerce narovnala pro všechny.

Konkrétně se EK plánuje zaměřit na vyšetřování ve čtyřech hlavních oblastech. První z nich mají být systémy, které Temu zavedlo k omezení prodeje nevyhovujících výrobků včetně omezování opětovného výskytu nepoctivých obchodníků. Dále jde o riziko spojené s návykovým designem služby včetně programů odměn podobných hrám, které by mohlo mít negativní důsledky pro fyzickou a duševní pohodu uživatelů.

Následně jde o dodržování povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách (DSA) v souvislosti s tím, jak Temu doporučuje uživatelům obsah a produkty, což ze strany komise zahrnuje požadavek na zveřejnění hlavních parametrů používaných v doporučovacích systémech. Konečným bodem je pak dodržování povinnosti DSA umožnit výzkumným pracovníkům přístup k veřejně přístupným údajům Temu.

Pokud se podezření komise potvrdí a Temu bude shledáno vinné z protiprávního jednání, může podle nového evropského nařízení o digitálních službách dostat pokutu v ekvivalentu až šesti procent svého ročního obratu.

Temu je mezinárodní verzí čínského giganta v oblasti elektronického obchodování Pinduoduo, který zahájil činnost v roce 2015. Nabízí nepřeberné množství zboží od oblečení, hraček, bytových dekorací, nářadí až po high-tech. V Evropě je úspěšné díky strategii velmi nízkých cen. V září v Evropské unii aktivně využívalo služeb Temu 92 milionů lidí, uvedla EK.

Podle komise se někteří nepoctiví obchodníci, které firma dříve zablokovala, na jejích stránkách znovu objevují. Existuje také riziko, že by se platforma mohla stát návykovou díky programům odměn. To by mohlo mít negativní důsledky pro fyzickou a duševní pohodu člověka, argumentuje.

Evropská komise mimo jiné plní v EU roli antimonopolního úřadu. Podobné řízení už zahájila proti společnostem X (dříve Twitter), TikTok a AliExpress. Velké online platformy jsou podle DSA povinny přísně zakročit proti nelegálnímu obsahu na internetu. Temu se prý zavázalo k úzké spolupráci s EK a také zvažuje, že se připojí ke skupině platforem elektronického obchodování a značek jako Amazon, Alibaba, eBay nebo Adidas, které spolupracují s cílem zabránit prodeji padělaných výrobků na internetu v Evropě.

