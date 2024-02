10 věcí, které byste měli vědět o Temu. Co to je, čím dělá vrásky e-shopům i proč tam raději nenakupovat

Co je Temu?

Českou e-commerce vzalo čínské tržiště Temu doslova útokem. Velkými investicemi do reklamy v posledních měsících obsadilo značný prostor na sociálních sítích i ve vyhledávačích a mnoho menších e-shopů tím vytlačilo na druhou kolej. Jak ale vůbec funguje, kdo za ním stojí, jaká byla odezva na trhu a jaké kontroverze jsou s ním spojené? Odpovídáme na deset základních otázek.

1. Co je to Temu?

Temu je marketplace, tedy online tržiště fungující podobně jako například Amazon či Allegro. Spojuje zákazníky na jedné straně s obchodníky na té druhé. V drtivé většině přitom jde o čínské výrobce, kteří tak obcházejí prostředníky či distributory a mohou zákazníkům dodávat zboží přímo. To pomáhá snižovat koncovou cenu produktů. V nabídce má obrazně řečeno všechno, na co si vzpomenete.

2. Jak funguje?

Wikipedie ukazuje, že Temu od prodejců přímo vyžaduje, aby své produkty prodávali za nižší cenu než například na konkurenčním AliExpressu. V případě, že stejný produkt prodává několik obchodníků, Temu povolí prodej jen tomu s nejnižší cenou. Z nabídky pak platforma vyřazuje zboží, které nedodrží požadavky na prodeje, tedy prodat minimálně třicet kusů zboží a za alespoň devadesát dolarů během čtrnácti dnů.

3. Proč je populární?

Za jeho popularitou stojí zejména extrémně nízké ceny, což se však často odráží na kvalitě zboží, i nabídka dopravy zdarma. Temu je viditelné díky masivním investicím do marketingu na sociálních sítích, zejména na Instagramu, ale také v rámci vyhledávačů jako Google. Kolik zákazníků na něm nakupuje nebo kolik objednávek do Česka posílá, není jasné. Jak ale upozornil deník e15, Temu je již „top“ a klíčovým klientem logistické Zásilkovny. Podle informací CzechCrunche patří i mezi největší odběratele služeb DPD.

4. Kdo za ním stojí?

Temu založila společnost PDD Holdings, která stojí i za další e-commerce platformou Pinduoduo operující v Číně. Oficiální sídlo má v irském Dublinu, s jejími akciemi se zároveň obchoduje na newyorské burze Nasdaq, kde aktuálně dosahuje hodnoty na úrovni 175 miliard dolarů, tedy 4,1 bilionu korun. Zakladatelem firmy je Colin Huang, podle amerického Forbesu třetí nejbohatší Číňan a 45. nejbohatší člověk světa s majetkem přes 46 miliard dolarů, tedy přes jeden bilion korun.

5. Proč se teď řeší?

Právě kvůli jeho masivním investicím do reklamy na sociálních sítích, díky čemuž se Temu rychle rozšířilo mezi zákazníky a je hodně viditelné. Vzniklo teprve v roce 2022, začátkem loňska začalo fungovat ve Spojených státech a postupně přidalo Austrálii a Nový Zéland či země v západní Evropě. Od léta působí také v Česku, celkem je aktivní na přibližně padesáti trzích.

6. Co udělalo s českou e-commerce?

Rozvířilo vody. E-shopy v loňském roce ve velkém očekávaly nástup zahraničních marketplaců Allegro a Kaufland Marketplace, které byly také hodně medializované a začaly u nás fungovat v první polovině roku. Naproti tomu Temu do PR moc neinvestovalo a na trh vstupovalo „jen“ velkými investicemi do reklamy na sociálních sítích a ve vyhledávačích.

Jak moc velkými? V podstatě vykoupilo celý prostor. Jak upozornily Hospodářské noviny, výdaje Temu zvýšily ceny za reklamu na Googlu (fungují na aukčním principu – zobrazí se nabídka firmy, která zaplatí nejvíc) meziročně o desítky procent. Menší hráči nejsou schopni držet krok a přichází o zákazníky, kteří k nim přicházeli právě odsud.

7. Jak reagují výrobci?

Na nástup Temu musejí reagovat i samotní výrobci. Americký magazín Time přinesl zprávu o tom, že se na tržišti objevují padělky či kopie jejich výrobků s unikátním designem, o stejném problému pak psaly Hospodářské noviny s příklady českých firem. Mediální zástupkyně Temu pro ně uvedla, že v případě okopírovaných výrobků bude podnikat kroky včetně sankcí a zrušení účtů konkrétních prodejců.

8. V čem je možné riziko?

Portál Lupa poukázal na analýzu společnosti Grizzly Research, která Temu označila za chytře skrytý spyware představující bezpečnostní hrozbu, prý má jít o nejnebezpečnější malware/spyware, který je nyní v širším oběhu. Analýza zdrojových kódu měla ukázat, že skryté funkce aplikace umožňují sbírat informace o uživatelích, kteří o tom nevědí, a poskytovat potenciální plný přístup ke všem datům na mobilech zákazníků. Temu prověřuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Samotné Temu na článek Lupy reagovalo vyjádřením, že jde o nepodložená tvrzení.

9. Jaké jsou kontroverze?

Během loňského léta podle BBC americký Kongres varoval před extrémně vysokým rizikem, že některé z výrobků prodávaných na Temu byly vyrobeny nucenou prací, a to zejména ujgurskou menšinou, která je v Číně potlačována. Podle tehdejších zpráv ještě nebylo ukončeno samotné vyšetřování, o zjištěních ale úřady chtěly informovat veřejnost co nejdříve. Zatímco jiní prodejci zboží z Číny jako například Shein pravidelně reportují, zda se takto vyrobené produkty prodávaly na jejich platformě, Temu podle portálu CNBC k takovému kroku zatím nepřistoupilo.

10. Co bude dál?

Jak pro e15 řekl Matěj Kapošváry, šéf společnosti Shopsys, která staví e-shopy na míru, některé české internetové obchody nervózně čekají, jaký bude přístup Temu v následujících týdnech a zda se mu podaří přes jeho mobilní aplikaci přitáhnout další velké množství zákazníků. „Pokud by se to Temu povedlo, bude mít v budoucnu díky přímým přístupům do aplikace mnohem nižší náklady na marketing a jeho byznys model tak už bude o něco udržitelnější,“ uvedl s připomínkou AliExpressu, který před lety také vtrhl na český trh s absurdně nízkými cenami, dnes má ale menší tržní podíl, než se všeobecně očekávalo.