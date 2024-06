Foltýn: Cílem Ruska je narušit důvěru ve stát. „Kolaboranty“ jsme ztratili, chci předávat pozitivní hodnoty

Uložit 0

„Rusko tahá za výrazně kratší konec provazu. Pokud chce mít alespoň nějakou šanci, tak pouze v případě, že rozloží evropskou sounáležitost,“ říká nový vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn v podcastu Crunch. Celý rozhovor si můžete pustit ve videu výše, na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

Začali jsme pozdě, tvrdí Otakar Foltýn. Právník, důstojník Armády ČR a bývalý náčelník vojenské policie, má od 1. června nové působiště. Vojenská kancelář prezidenta Petra Pavla jej na půl roku zapůjčila na úřad vlády, kde má Foltýn s malým týmem kolem deseti lidí komunikovat základní hodnoty, na kterých stojí český stát, a pomáhat posilovat důvěru v instituce. Sám si za vzor klade Velkou Británii, Finsko nebo Estonsko, kde ale na podobném úkolu pracují mnohonásobně větší týmy.

„Stát musí mluvit srozumitelně. To, o čem mluví, musí dávat do přímého kontaktu s tím, co dělá. Tak, aby bylo možné mu věřit,“ říká Foltýn v podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým. „Svoboda, spravedlnost, důstojnost, soucit, demokracie, to jsou hodnoty, které nejsou zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Dám příklad – demokracie třeba není prostá vláda většiny, demokracie je demokracií pouze za předpokladu dělby moci, vlády zákona, ochrany menšin. A tohle musíte lidem říct,“ tvrdí.

Foltýnova mise bezprostředně souvisí se zhoršenou bezpečnostní situací a informační válkou, kterou proti Česku aktuálně vede Rusko. Minulý týden po zasedání Bezpečnostní rady státu dali premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan neúspěšné žhářské útoky v dopravním depu v Praze 9 do souvislosti s Moskvou.

„Máte tu další důkaz, že hybridní hrozby, které vůči nám dlouhodobě aplikuje Ruská federace v informační sféře, přerůstají stále více do těch reálných, teroristických útoků ve fyzickém světě,“ říká Foltýn.

„Hlavním cílem Ruska je narušení důvěry ve stát. Rusko vám tvrdí: Ničemu nevěřte, nic není pravda, všechno je špatně, toho se bojte, toho budete nenávidět. V tu chvíli se nám rozpadá základní společenská debata a strategická komunikace státu má jít přesně opačným směrem – má lidem říct, že existují pozitivní emoce. Masaryk řekl, že vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k jiným. A pokud se chceme nazývat českými vlastenci, tak máme chápat, co je český zájem. A český zájem rozhodně není jakýkoliv úspěch ruského režimu,“ tvrdí.

V rozhovoru pro CzechCrunch nejde daleko pro ostřejší pojmenování – v souvislosti s dezinformačním prostředím mluví o šmejdech, zombies nebo přímo kolaborantech. „Naštěstí jich je velmi málo, jen pár procent lidí, ačkoliv třeba na sociálních sítích jsou hodně slyšet. Často mají exekuce, jsou nešťastní, neúspěšní, zklamaní, paradoxně by v případě úspěchu Ruska byli první obětí. Jsou to užiteční idioti Ruska, zombies na poli informační války. Mohou ale informačně kousnout i své okolí, což je extrémně nebezpečné,“ říká nový vládní koordinátor strategické komunikace.

Foto: Tomáš Svoboda, CzechCrunch Otakar Foltýn

Podle Foltýna není čas zkoušet získat „zombíky zpět“, ale zabývat se ostatními skupinami, které jsou náchylné k dezinformacím. Uznává, že jeho úkolem je tým na Úřadu vlády především poskládat a rozjet.

„Začali jsme pozdě. Nemáme toho mnoho. Vyvolalo to nějakou naději a tu nesmíme zklamat, protože máme jenom jeden pokus. To, co se stalo na Slovensku, je samozřejmě věc, kterou by nepochybně uvítalo Rusko. A v moderním informačním prostředí musíte složité informace a komplexní hodnoty smrsknout do jednoduchého reelska s titulky. Bude to těžké, to vím,“ dodává Otakar Foltýn.

Poslechněte si celý rozhovor. Dozvíte se v něm: