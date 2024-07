Fotbalistka na kole. Iveta Miculyčová olympijskou medaili nemá, míří ale mezi špičku freestyle BMX

Uložit 0

Stupně vítězů jí bohužel nevyšly, není ale všem dnům konec. Ba naopak – teprve osmnáctiletá česká reprezentantka Iveta Miculyčová se dostala na olympiádě v Paříži v disciplíně freestyle BMX až do finále a už teď je jasné, že o mladé sportovkyni ještě hodně uslyšíme. Odvážně se dere mezi světovou freestylovou špičku, měla se přitom stát fotbalistkou.

Na olympiádě se Miculyčová v úterý kvalifikovala do devítičlenného finále, a to jako pátá nejlepší. V posledních dnech se nicméně potýkala kvůli vysokým pařížským teplotám s úžehem a v červnu si navíc přetrhala vazy v kotníku, který se jí dosud nezahojil. I proto byla během prvních jízd opatrná a odvážnější triky si schovávala až na finále.

V tom se jí nejprve dařilo. První jízdu zajela na 82.30 bodu a byla průběžně pátá, druhý a poslední pokus jí ale nevyšel. Hned po prvním manévru sklouzla Miculyčové noha z pedálu, došlápla na zem a výrazně se zpomalila. „Věděla jsem, že i kdybych pokračovala dál, tak bych přišla o další tři triky, co měly následovat, protože jsem ztratila veškerou rychlost,“ popsala následně novinářům.

Miculyčová nakonec obsadila ve freestyle BMX šesté místo a od bronzu ji dělilo 6,5 bodu. Těsně po nehodě zadržovala slzy zklamání, i přesto se ale jedná o nevídaný úspěch. Středoškolačka se stala ve své disciplíně nejúspěšnější Evropankou a podle všeho se svých ambicí jen tak nevzdá.

Ačkoliv je na olympiádě poprvé, zkušenosti se světovou úrovní už Miculyčová má. Na mistrovství světa v roce 2022 skončila na třetím místě, zlatou medaili má pak z mistrovství Evropy 2022 a 2023 i z Evropských her stejného roku. I proto byla před dvěma lety vyhlášena královnou české cyklistiky.

Dvojnásobná mistryně Evropy je navíc jedinou ženou v BMX, která umí trik zvaný cannonball. Ten spočívá v tom, že pustí své kolo před sebe, za sedátkem ho chytne rukama a nohy zároveň nemá nikde položené. Vypadá to tedy, že kolo letí před ní. Právě tento manévr předvedla ve finálové jízdě v Paříži.

V mládí přitom Miculyčová hrála fotbal, byla dokonce součástí české mládežnické reprezentace, má ale ráda individualitu i adrenalin, a proto přešla na freestyle BMX. Jedná se o akrobatickou jízdu na kole, a to pouze s jedním převodem a nízkým rámem. Sportovci při ní jezdí na rampách a předvádějí akrobatické triky, přičemž poprvé byla disciplína zařazena do olympijského programu teprve v Tokiu v roce 2021.

Svěřenkyně trenéra Michaela Berana pochází z Kostelce nad Orlicí, studuje ale požární ochranu na střední škole v Pardubicích. Tam freestyle BMX také trénuje a ve svých osmnácti letech má i šestiletou žačku, které pomáhá s výcvikem. Dlouhodobě přitom mluví o svém přání, aby byly v Česku postaveny kryté rampy, na kterých by mohli zdejší cyklisté trénovat i v zimě a nemuseli neustále létat do zahraničí. Možná právě její účast na olympiádě přesvědčí někoho, kdo by její tužbu mohl splnit.