Snoop Dogg nebude v Paříži jen komentovat sportovní výkony. Před zahájením ponese i olympijskou pochodeň

Americký rapper Snoop Dogg se letos stane součástí olympijského dění. Ačkoliv ho (pravděpodobně) neuvidíme skákat přes překážky nebo závodit v Seině, bude hrát důležitou roli mimo sportovní dráhy. Byl totiž vybrán jako nositel olympijské pochodně před oficiálním zahajovacím ceremoniálem, který proběhne v pátek. Následně bude hiphopová legenda v Paříži pokrývat olympijské dění jako zvláštní zpravodaj pro americkou televizní stanici NBC. A má velký potenciál zaujmout nové diváky – jen na Instagramu ho sleduje přes 87 milionů lidí.

Starosta města Saint-Denis, které tvoří nechvalně proslulé severní předměstí Paříže, v úterý na sociální síti X potvrdil, že americký rapper a podnikatel Snoop Dogg ponese v pátek pochodeň místem, ve kterém se nachází největší francouzský stadion Stade de France i nová olympijská plavecká hala. Nebude ale jediný, připojí se k němu také francouzská herečka Laetitia Casta, rapper MC Solaar a bývalý ukrajinský tyčkař Sergey Bubka.

Pochodeň byla zapálena už v dubnu v Řecku, a to přímo v místě starověké Olympie, domově olympijských her. Poté ji štafeta běžců nesla napříč Francií až do Paříže, kde se jí na jednu z etap ujali mimo jiné i šampioni ve vodním slalomu, kteří ji vezli skrze město na raftu. Jedním z nich byl i český kajakář Jiří Prskavec, který osobně držel pochodeň v ruce.

Část trasy skrze město Saint-Denis je poslední etapou předtím, než bude pochodeň donesena k Eiffelově věži. Zatím však není známo, kdo nakonec zapálí olympijský kotel v Tuilerijských zahradách při pátečním ceremoniálu, během něhož budou sportovci projíždět na Seině na lodích. Prezident organizačního výboru Tony Estanguet uvedl, že osoba, která kotel zapálí, zatím neví, že byla pro tento účel vybrána.

U ready? 🥇 Paris 2024 Olympics ya digggg 👊🏿🔥 pic.twitter.com/OOIo2DRZSC — Snoop Dogg (@SnoopDogg) July 23, 2024

Snoop Dogg se pak v Paříži po zahajovacím ceremoniálu ještě zdrží, bude mít totiž další misi. Americká mediální společnost NBCUniversal, která bude olympiádu ve Spojených státech vysílat, začátkem letošního roku oznámila, že se Snoop Dogg stane členem jejího zpravodajského týmu a bude vytvářet obsah pro pořad stanice NBC Primetime Paris. Během olympiády se bude také pohybovat po městě, navštěvovat jednotlivá sportoviště a setkávat se s americkými sportovci a jejich rodinami. Tím zaoceánským divákům nabídne jedinečný pohled na dění v srdci Francie.

Přizvání hiphopové legendy k pokrývání letošní olympiády téměř jistě přitáhne pozornost i těch amerických diváků, kteří se o sport obecně tolik nezajímají. Snoop Dogg má jen na Instagramu přes 87 milionů sledujících, na TikToku 27 milionů a na síti X téměř 21 milionů. Právě na svých profilech každodenně propaguje nadcházející olympiádu.

Je potřeba uznat, že svou přípravu na pařížskou šichtu vzal dvaapadesátiletý rapper poctivě, když se před měsícem zapojil v Oregonu do přípravného tréninku atletického olympijského týmu. V teplákovce v barvách americké vlajky a v tričku týmu USA, které vzdávalo hold legendárnímu basketbalistovi Kobemu Bryantovi, zaznamenal Snoop Dogg čas 34,44 sekundy na 200 metrů – tedy „jen“ o asi 15 sekund více než je světový rekord.

Rapperova účast na olympijských hrách není jeho prvním sportovním rodeem, jak by se mohlo zdát. Už během olympiády v Tokiu v roce 2021 spolupracoval s americkým hercem a komikem Kevinem Hartem na komentování olympijských událostí, což sklidilo mezi diváky velký úspěch. Pro další si do Paříže přiletí už za dva dny.