Frankenstein, novinka od režisérů Avengers a další. Tohle je 10 filmů, které vyjdou letos na Netflixu

Už to asi není ani překvapení, ale Netflix opět chystá další nejdražší film, co kdy vyprodukoval. Ale také vymodlený projekt Guillerma del Tora, novinku od režiséra a scenáristy Manželské historie nebo pokračování případů Benoita Blanca v dalším díle Na nože. Streamovací služba právě představila seznam filmů, které na letošní rok chystá, a my jsme vybrali deset, které si žádají nejvíce pozornosti.

Zaklínač: Sirény z hlubin

Vychází 11. února

První animovaný příběh Netflixu ze světa Zaklínače s podtitulem Vlčí sen sice nebyl ani zdaleka tak populární jako hraný seriál, ale byl technicky dobře zpracovaný a dočkal se kladných reakcí. Nové Sirény z hlubin představí samostatnou epizodu v Geraltově příběhu. Hrdina vezme zakázku, kdy má pomoci jednomu městu zbavit se monstra, ale celá věc přeroste do snahy zamezit válce mezi souší a světem pod vodou.

Pasáž

Vychází 14. března

V alternativní verzi 90. let proběhla válka s roboty. Lidé pro jednou drtivě neprohráli, svět je ale zničený, „přeživší“ roboti byli vyhoštěni do izolované zóny, přeživší lidé se zase spíš snaží uniknout z reality než budovat novou civilizaci. Alespoň malým paprskem naděje se stává příběh dívky Michelle, která se vydává do izolované zóny hledat svého domněle mrtvého bratra.

Nový film režisérů Avengers: Endgame, ale také The Gray Mana není snadné odhadnout. Oni sami mluví o záměrně zábavném zpracování, které na ploše blockbusteru umožňuje ponořit se i do závažnějších témat etiky a lidství, čtenáři poměrně temné komiksové předlohy ovšem lamentují nad příliš komediálním tónem trailerů. Minimálně by ale mělo jít o přehlídku kvalitních vizuálních efektů a příjemně strávených pár hodin.

Havoc

Vychází na jaře

Foto: Netflix Tom Hardy ve filmu Havoc

Gareth Evans režíroval Zátah: Vykoupení a Zátah 2, dva z nejlepších akčních filmů minulé dekády. Na svoji novinku dostal více prostředků a Toma Hardyho do hlavní role, takže je na místě očekávat velké věci. Akční thriller Havoc představí ostříleného detektiva, který se bude ve snaze zachránit syna jednoho politika probíjet kriminálním podsvětím. Odhalí zde rozsáhlou síť korupce a spiknutí prostupující celým městem.

Jay Kelly

Vychází na podzim

Chystaná novinka Noaha Baumbacha ještě předevčírem neměla ani oficiální název, režisér a (spolu)scenárista filmů jako Fantastický pan Lišák, Frances Ha, Manželská historie nebo Barbie sám prakticky zaručuje něco zajímavého. „Srdceryvná komedie“ Jay Kelly přinejmenším nabídne skvělé obsazení s Georgem Clooneym, Adamem Sandlerem, Laurou Dern, Billym Crudupem, Gretou Gerwig, Riley Keough nebo Stacym Keachem.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Vychází na podzim

First look at Josh O’Connor and Daniel Craig as Benoit Blanc in ‘WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY’ Releasing this Fall on Netflix. pic.twitter.com/Edt9qzNyij — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 30, 2025

Jelikož v jádru série Na nože jsou záhady, záhadou prozatím zůstává i děj třetího filmu s podtitulem inspirovaným skladbou od U2, volně přeloženým asi jako Vstávej, nebožtíku. Detektiv Benoit Blanc jen v kratičké upoutávce láká na svůj dosud nejnebezpečnější případ. Pomáhat s jeho řešením, nebo naopak stát mu v cestě bude celá plejáda slavných tváří včetně Joshe Brolina, Glenn Close, Andrewa Scotta, Mily Kunis, Jeremyho Rennera nebo Cailee Spaeny (známá třeba z Priscilly a Občanské války).

Frankenstein

Vychází v listopadu

Guillermo del Toro ve svém animovaném Pinocchiovi v roce 2022 ukázal, že i široce známou látku dokáže zpracovat originálně a objevit v ní novou hloubku. Totéž budou mnozí očekávat od jeho Frankensteina. Detaily o příběhu nebo formě zpracování zatím neznáme, samo nabité obsazení ale slibuje něco, co by mohlo stát za to. Titulního šíleného vědce ztvární Oscar Isaac, monstrum dostane tvář krasavce Jacoba Elordiho. Ve filmu se objeví také Christoph Waltz a Mia Goth.

In Your Dreams

Vychází letos

Foto: Netflix Animovaný film In Your Dreams

Jediný animovaný zástupce na tomto seznamu (ne ovšem v letošní nabídce Netflixu) je dobrodružná komedie o dívce Stevie a jejím bratru Elliotovi. Spolu se vydají do říše jejich vlastních snů, kde se setkají s uštěpačnou vycpanou žirafou, zombie snídaní nebo královnou nočních můr – pokud vše z toho přečkají, dostanou prý za odměnu vysněnou rodinu.

RIP

Vychází na podzim

Foto: Netflix Matt Damon a Ben Affleck ve filmu RIP

Letos opět uvidíme Bena Afflecka a Matta Damona v jednom filmu – tentokrát v kriminálním thrilleru ztvární dva policajty, kteří v opuštěném skladišti najdou miliony dolarů. Režisér a scenárista Joe Carnahan se podle vlastních slov inspiroval jednak osobní policejní zkušeností jeho kamaráda, jednak policejními thrillery jako Serpico a Nelítostný souboj, v nichž se náročný případ prolíná s osobními životy hrdinů.

Night Always Comes

Vychází letos

Noc vždy přijde, tak by asi mohl znít český překlad nového snímku s Vanessou Kirby jako pracující ženou, která se v průběhu 24 hodin snaží zaopatřit dostatek peněz na to, aby si udržela střechu nad hlavou. Zařazení do thrillerového žánru přitom naznačuje, že hrdinka to bude mít velmi těžké a bude se muset vydat do nebezpečného světa. Nepůjde ovšem o žádné akční béčko, ale o příběh boje a naděje tváří v tvář chamtivosti.