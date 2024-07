Generace Z vyměnila vyhledávání na Googlu za TikTok. Chce interaktivní obsah ušitý na míru

Uložit 0

TikTok, Instagram, X nebo starý dobrý Google? Vyberte si sami. Vyhledávání informací na internetu je v dnešní době nedílnou součástí našich životů. I přesto, že trhu stále dominuje Google jakožto hlavní vyhledávač, mladé generaci se preference v poslední době zásadně mění. Čím dál více z nich se totiž obrací na TikTok čínské společnosti ByteDance, aby našli informace, které hledají. Proč upřednostňuje generace Z TikTok před Googlem? A co to znamená pro firmy?

Podle nedávných studií je TikTok pro generaci Z vyhledávačem číslo jedna a v preferencích předstihl už i Instagram. Stal se nejstahovanější aplikací pro lidi ve věku 18 až 24 let, kteří na něm v současné době chodí už nejen pro zábavu, ale i pro rady, tipy a informace, které by dříve hledali na Googlu. Čínská sociální síť jim totiž nabízí dynamičtější a interaktivnější prostředí – ať už pro vyhledávání receptů, tipů na péči o vlasy nebo aktuálních zpráv.

V praxi například lidem umožní tiktoková recenze na konkrétní podnik vidět, jak se jeho návštěvníci skutečně cítili, než aby museli o zkušenosti ostatních číst dlouhé recenze na Google. Namísto hledání konkrétních záběrů z koncertu nebo sportovního utkání na YouTube je jednodušší najít krátký sestřih právě na TikToku. Pro vysvětlení nejnovějších trendů mezi generací Z je právě rychle rostoucí sociální síť tou nejaktuálnější a pro stručné shrnutí nejnovějších zpráv jsou krátká videa na TikToku mnohdy nejefektivnější.

Příkladem může být sobotní pokus o atentát na amerického exprezidenta Donalda Trumpa. V chaosu zveřejněných informací, z nichž mnohé nebyly potvrzené, vzrostlo právě na TikToku vyhledávání hashtagu #trump na nejvyšší možnou hodnotu a dostalo se na síti se do čela vyhledávaných výrazů, a to spolu s hashtagy #donaldtrump a #trump2024. Do aktuálního tiktokového vyhledávání se ale propsalo také finále fotbalového Eura, ve kterém se proti sobě postavily Anglie s vítězným Španělskem.

Zdroj: TikTok Creative Center Trendující vyhledávání na TikToku v posledních sedmi dnech

Ačkoliv 84 procent celkové populace stále vyhledává jednotlivé značky a firmy na Googlu, mladá generace se i za tímto účelem obrací právě na TikTok. Oproti předchozím generacím pak používá kalifornský vyhledávač o 25 procent lidí z generace Z méně, což ilustruje proměnu jejich preferencí v rámci využívání sociálních sítí. Z výše zmíněných studií vyplývá, že pro to mají celkem čtyři hlavní důvody.

Jedním z argumentů pro vyhledávání primárně na TikToku je využití jeho silného a efektivního algoritmu, který personalizuje nalezené výsledky. Obsah na TikToku je pro uživatele relevantnější než na ostatních sítích či vyhledávačích, protože je přizpůsoben jejich osobním zájmům a minulým vyhledáváním. To dává uživatelům pocit, že jsou jimi nalezené informace přesnější a atraktivnější než univerzální výsledky na Google.

Dalším faktorem je pocit autenticity. Obsah na TikToku je viditelně vytvářen reálnými lidmi, což síti přidává na důvěryhodnostmi a přitažlivosti. Krátká videa navíc poskytují mladým lidem informace rychle, přehledně a srozumitelně. Obsah mnohdy pochází přímo od samotných uživatelů, díky čemuž je na síti vytvářen pocit blízké komunity.

TikTok také nabízí svým uživatelům interaktivní obsah, který poskytuje zážitek, jenž Google nabídnout nemůže. Když generace Z hledá rady nebo doporučení, dostane na TikToku mnohem více než jen obyčejný text – může zhlédnout několik tematických videí, zapojit se do diskuze pod videem a udělat si na danou problematiku vlastní názor. Namísto zdlouhavého čtení tak získá požadované informace zábavnou formou.

Otázkou je pro mladé lidi ale také pravdivost získaných informací. Ačkoliv se mohou i na TikToku, stejně jako na všech internetových platformách, nacházet dezinformace, generace Z se jim snaží vyhýbat. Díky komentářům pod videem může člověk rychle posoudit, do jaké míry jsou informace zavádějící, a když je to potřeba, může si fakta ověřit právě na Google.

Pokud se tedy chtějí firmy, značky a podniky dostat blíž k mladé cílové skupině, musí za tímto účelem vytvářet efektivní a přizpůsobený video obsah na TikToku a dalších sociálních sítích. Ví to koneckonců i samotný Google, který své problémy s odlivem mladých uživatelů přiznává.

„Podle našich studií téměř 40 procent mladých lidí, když hledají místo na oběd, nejde na Mapy Google nebo do vyhledávače. Jdou na TikTok nebo Instagram,“ řekl loni senior viceprezident společnosti Google Prabhakar Raghavan. Pokud se tak firmy novému trendu a poptávce po interaktivním obsahu v nejbližší době nepřizpůsobí, mohou do budoucna přijít o klíčovou klientelu.