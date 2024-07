Španělé ovládli Euro 2024 a prodloužili neskutečnou sérii. Od roku 2002 jejich nároďák i kluby finále vždy vyhrají

Uložit 0

Španělsko ovládlo fotbalové Euro 2024, když ve finále porazilo Anglii 2:1 gólem v úplném závěru zápasu. Zasloužený triumf přišel po nejpovedenějších fotbalových výkonech na šampionátu, zatímco ostrované sklízeli kritiku za negativní fotbal – a nejen kvůli tomu se dal výsledek bitvy o zlato tušit. Už od roku 2002 totiž platí, že španělské týmy finálové duely ovládnou. Jak na klubové, tak reprezentační úrovni.

Na své pouti za titulem mistrů Evropy šli Španělé tou snad nejtěžší možnou cestou. V nabité skupině porazili 3:0 bronzový tým předloňského mistrovství světa z Chorvatska. Pak si jednobrankovým rozdílem poradili s tentokrát ne tak hvězdnou, ale tradičně silnou Itálií. Skupinu završili opět vítězstvím 1:0 proti Albánii. Produktivita nebyla skvělá, ale předváděný fotbal, při kterém nejjasněji zářily mladé hvězdy Lamine Yamal (čerstvě sedmnáctiletý!) a Nico Williams, byl nejpohlednější na mistrovství Evropy.

V osmifinále přestříleli sympaticky a aktivně hrající Gruzii 4:1, ve čtvrtfinále se utkali s domácím Německem v zápase, který mnozí překřtili na předčasné finále, a vyhráli 2:1. Další bitvu gigantů ovládli stejným výsledkem proti Francii a zajistili si finále proti Anglii. Která ve skupině se Srbskem, Dánskem a Slovinskem uhrála jednu výhru a dvě remízy a pak se prošoupala skrz Slovensko, Nizozemsko a Švýcarsko… A i když finále dlouho nebylo kdovíjak jednostranné, dopadlo zcela očekávatelně.

Protože španělský mužský tým ve finále velkého turnaje? To už od roku 2002 znamená španělské oslavy. Klubové i reprezentační. Bez výjimky. Zdá se to až neskutečné, ale za posledních 22 let nastoupily národní výběry Španělska nebo španělské týmy k teď už 27 finálovým zápasům velkých turnajů a soutěží. Od mistrovství Evropy a světa přes Evropskou ligu (či dřívější Pohár UEFA) až po Ligu mistrů… A po všech se Španělé radovali. I když ne všichni, jak si ukážeme.

🇪🇸 Spain are champions of Europe 🏆#EURO2024 pic.twitter.com/Ch0AF0iPWl — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024

Slavná španělská eskadrona okolo Xaviho a Andrése Iniesty vyhrála Euro v roce 2008 i 2012, v roce 2010 to proložila triumfem na mistrovství světa. Nyní Španělé ovládli Euro 2024. Ale za ty dvě dekády vládnou i kluby. Real Madrid zvítězil ve finále Ligy mistrů sedmkrát – posedmé zrovna teď v květnu, když proti Borussii Dortmund vyhrál svou patnáctou Ligu mistrů. Barcelona čtyřikrát. Další finálové úspěchy přidaly Atlético Madrid, Valencia a Villarreal.

Ale někdy se španělský tým po finále neradoval, i když ho španělský tým vyhrál. Jak to? Čtyřikrát ze sedmadvaceti finálových soubojů se totiž odehrálo španělské derby. Naposledy ve finále Ligy mistrů v roce 2016, kdy madridské Atlético podlehlo Realu na penalty. I mimo španělské souboje je ale nutné dodat, že finálová dominance není stoprocentní. Platí jen na seniorské mužské výběry – ženská repre také často vítězí, ale ne vždy, stejně tak třeba výběry do 21 let– a jen na ty nejzvučnější soutěže.

Španělsko tak například v roce 2021 ve finále Ligy národů nestačilo na Francii. Ale i když tahle soutěž proměnila nudné přáteláky na zajímavější podívanou, snad nikdo ji nepovažuje za velký turnaj (a v roce 2023 ji mimochodem Španělsko vyhrálo). Podobně to platí o klubovém mistrovství světa, kde Barcelona v roce 2006 podlehla brazilskému Internacionalu.

Každopádně i v roce 2024 tak pokračuje španělská šňůra, kterou začal Real Madrid v památném finále Ligy mistrů proti Bayeru Leverkusen v roce 2002. I když tehdy slávu nezařídil Španěl, ale francouzská superstar Zinédine Zidane jedním z nejikoničtějších gólů prestižní klubové soutěže.