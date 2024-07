Je možné ještě porazit Trumpa? Být mučedníkem se v politice vyplácí, říká o střelbě odborník

Uložit 0

Když se před více než týdnem setkali v televizní debatě americký prezident Joe Biden a jeho předchůdce Donald Trump, vyšel z toho ten druhý podle komentátorů jako vítěz. Začaly padat výzvy, aby Biden z volebního klání odstoupil, protože jeho šance proti Trumpovi klesají. Po uplynulé sobotě je ale Amerika vzhůru nohama. Na předvolebním shromáždění v Pensylvánii na Trumpa několikrát vystřelil dvacetiletý muž, přičemž jednou ho i zasáhl, konkrétně do horní části pravého ucha. Útočník spolu s dalším člověkem pokus o atentát nepřežili, sám Trump nakonec vyvázl bez vážnějšího zranění. Důsledky útoku ale mohou být pro americkou politiku i společnost obrovské. Co se teď bude ve Spojených státech dít a jak vše ovlivní volby?

Střelba na Trumpa zastihla americkou společnost v předvolebním období, během kterého jsou Spojené státy tradičně silně názorově polarizované. Některá média tak varují před nárůstem nenávisti, rozhodujících však bude několik příštích týdnů. „Zda událost povede k většímu semknutí americké společnosti, či nikoliv, bude záviset zejména na tom, jaký tón obě kampaně od nynějška nasadí, jak budou o střelbě mluvit a na ‚koho‘ budou svalovat vinu,“ vysvětluje pro CzechCrunch amerikanista Jan Hornát, vedoucí oddělení severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Zatím se bezprostřední reakce zdají být civilní, lidské a nepolitické, ale až ustane prvotní šok, může se tón proměnit. Bidenův tým oznámil, že pozastavuje kampaň a přehodnotí některé placené reklamy a messaging – to je určitě správný signál. Pokud by se tak stalo i na straně kampaně Donalda Trumpa, určitě by to pomohlo ulevit od společenského napětí,“ dodává.

Sám exprezident je přitom znám svou vyhrocenou rétorikou a v minulosti politické násilí zlehčoval. Stalo se tak například v souvislosti s útokem na Kapitol z 6. ledna 2021, kdy jeho podporovatelé v reakci na výsledky prezidentských voleb vtrhli do sídla Kongresu, aby zabránili formálnímu jmenování Joea Bidena prezidentem. V souvislosti s tím zemřelo pět lidí, a proto se po víkendových událostech objevily obavy o využití pokusu o atentát k dalšímu rozdělování společnosti.

To se ale zatím neděje, Trump volá spíš po jednotě. „Opravdu miluji svou zemi, miluji vás všechny a těším se, až promluvím k národu z Wisconsinu,“ uvedl po střelbě Trump s odkazem na nyní už probíhající nominační sjezd republikánů, na kterém má být potvrzen jako jediný kandidát strany na prezidenta.

Několik hodin po střelbě odsoudil čin i současný prezident a Trumpův pravděpodobný demokratický vyzyvatel Joe Biden. Ten vyjádřil svému protivníkovi soucit a adresoval ho jako Donalda, čímž přerušil obvyklou formální rétoriku. Během svého proslovu vyzval ke slušnosti a zklidnění na politické scéně.

Chaotické situace po útoku ovšem využili na sociálních sítích lidé šířící konspirační teorie i někteří politici, kteří také přišli s nepodloženými tvrzeními. Spekulovali například o totožnosti útočníka a obvinili při tom někoho zcela jiného, než koho pak oznámila policie. Zpochybňovali také funkci ochranky či směr letu jednotlivých střel.

Další uvažovali nad tím, jestli střelba ve skutečnosti neproběhla na politické zadání či zda byla zinscenována. Republikánský člen Sněmovny reprezentantů Mike Collins ze státu Georgia, který na sociálních sítích často zveřejňuje různá provokativní tvrzení, z atentátu na Trumpa obvinil přímo amerického prezidenta Joea Bidena.

Právě anglické slovo staged, tedy zinscenován, se stalo během prvních dvanácti hodin po útoku druhým nejvíce se šířícím slovem na sítích – objevilo se například ve více než 228 tisících příspěvků na X. Žádné důkazy ale nenasvědčují tomu, že by střelba opravdu zinscenovaná byla. Trump a další dva lidé byli viditelně zraněni a zemřel i jeden z přihlížejících.

