Hello Kitty slaví padesátiny. Je z ní mašina na miliardy, vydělala víc než Star Wars či Mickey Mouse

Vymyslela ji proto, aby se mohla všívat na boty. Čistě pro zpestření, žádný jiný důvod za tím nebyl. Z malé animované kočičky, jež původně nedostala ani jméno, se ale rychle stal popkulturní fenomén, který se z Japonska rozšířil do celého světa. A pobláznil jak děti a náctileté, tak dospělé a celebrity. Netrvalo dlouho a z Hello Kity se stala obrovská mašina na peníze, jejíž tržby se počítají v bilionech korun. Tak na její sladké a umňoukané padesátiny!

Z Hello Kitty už je pomalu dáma v letech, ale pořád vypadá stejně dobře – a stejně dobře vypadat zřejmě bude. Právě díky svému roztomilému vzhledu dokázala svým rodičům, japonské zábavní společnosti Sanrio a designérce Yuce Šimizu, zajistit celosvětové uznání.

Nejprve byla vytvořena proto, aby dokreslila nejrůznější módní doplňky – a poprvé se v celé své kráse objevila na peněžence v roce 1975. Vedení firmy ale v malé animované kočičce vidělo mnohem větší potenciál, a tak rozšířilo sortiment a začalo ji licencovat pro firmy za hranicemi Japonska.

Klíčem k úspěchu bylo, aby Hello Kitty nebyla určená jen dětem, ale i dospělým. Marketingový tým japonského obra tak vymyslel strategii, v rámci které ji dostal ze spárů rostoucího módního trendu kawaii, kdy se dívky oblékaly do oblečení s animovanými postavičkami, a nabídl ji mase.

Zlom přišel okolo roku 2007, kdy Hello Kitty začala vystupovat na tmavších podkladech, aby se stala módně univerzálnější. Tuto transformaci rychle uvidělo Sanrio na svých číslech: polovinu z miliardového zisku generovalo koťátko, které bylo na desítkách tisíc různých produktů ve více než šedesáti zemích světa.

Byla prostě všude. Nosili ji i slavné osobnosti, typicky třeba zpěvačka Avril Lavigne (coby součást emo subkultury), byly jí plné hračkárny, objevovala se v televizích, vyskakovala na internetu, vznikala kosmetika s jejími motivy a mimo jiné se stala i součástí kreativních spoluprací s jinými značkami – třeba McDonald’s.

Japonci si tak připsali další nesmírný hit spolu s Pokémony nebo postavičkami z herního světa Nintendo. A zjevně mají recept i na to, aby z něčeho tak infantilního udělali velkou byznysovou mašinu. Hello Kitty je totiž považována za druhou nejvýdělečnější franšízu všech dob – a má překonávat i naprosto kultovní brandy.

Podle dat serverů Fandom a Visual Capitalist měla Hello Kitty napříč veškerým prodávaným sortimentem letos překonat hranici 89 miliard dolarů v tržbách. To jsou v přepočtu více než dva biliony korun. Před ní se nachází jen zmínění Pokémoni, kteří celkově utržili už neuvěřitelných 147 miliard dolarů, tedy asi 3,5 bilionu korun.

Hello Kitty je tak výdělečnější než Medvídek Pů (76 miliard dolarů), Mickey Mouse (74 miliard dolarů), Star Wars (70 miliard dolarů), Mario (38 miliard dolarů), Harry Potter (32 miliard dolarů) nebo všechny postavy z komiksových univerz Marvel a DC. A relevanci v byznysovém světě zvyšuje nadále, protože má několik důležitých statusů.

Třeba takový UNICEF pasoval koťátko na ambasadora dětí, přičemž pro japonskou vládu je ambasadorem turismu. Takže všichni, kteří se s Hello Kitty spojí, ví, že mají spolupráci se společensky významnou postavou. A nesmíme zapomenout ani na to, že podle ní vzniklo v Asii i několik tematických zábavních parků. Jen tak mimochodem.

Jaké jsou ale další plány Hello Kitty? Jedna z jejích designérek má jasno: chce, aby si konečně získala i lásku od mužů. „Jsem si jistá, že přijde den, kdy se muži nebudou stydět Hello Kitty nosit,“ řekla Yuko Yamaguči pro server Content Asia. Tak třeba za dalších padesát let bude pozice jedné z nejslavnějších postaviček, která dnes, 1. listopadu, slaví jubileum, úplně jiná.