Historický Hotel Palace v Ostravě se změní na malometrážní byty. Má sloužit mezigeneračnímu bydlení

Byl určený k demolici, zachránila ho ale finanční krize v roce 2008. Hotel Palace v historickém jádru Ostravy nakonec dostal nový smysl, když se v roce 2016 znovu otevřel jako studentské ubytování. Nyní získal nového majitele a spolu s ním se dočká rekonstrukce i jeho zbývající část. Měly by tu vzniknout malometrážní byty.

V roce 1913 se otevřel jako Hotel National. Byla to velká sláva. Dům architekta Wunibalda Deiningera přinesl do Ostravy luxusní hotel evropské úrovně, ostatně jezdili sem samí vzácní hosté. Objekt fungoval až do revoluce, byť ještě před ní prošel necitlivou rekonstrukcí. Nová doba mu ale nepřála a chátrající budova se postavila na nohy až právě v roce 2016, kdy v části komplexu vznikl projekt Kampus.

Budovu nyní koupila ostravská investiční skupina Purposia Group, respektive její dceřiná firma Antracit. Za nižší stovky milionů získala nejen projekt studentského bydlení Kampus Palace a jeho provoz, ale i zbytek komplexu.

Antracit už s ním má plány a aktuálně začíná připravovat rekonstrukci. „Baví nás dávat život starým domům. Naší vizí je v tomto případě nejen navrátit historicky cennému komplexu bývalého Hotelu Palace jeho původní lesk, ale především mu vdechnout novou funkci,“ líčí finanční manažer Antracitu a také bývalý primátor Ostravy Tomáš Macura.

Foto: Purposia Historický hotel bude mít vedle školního Kampusu také malometrážní byty

Dohromady by v někdejším hotelu mělo vzniknout 5 500 metrů čtverečních ploch, z nichž většina má sloužit právě rezidenčnímu bydlení, bezmála dva tisíce metrů mají být určeny komerčnímu využití. „Jednou z idejí je vybudovat malometrážní byty k pronájmu pro studenty, mladé páry nebo seniory. Tento koncept podpoří mezigenerační soužití a komunitní život,“ dodává Macura s tím, že komerční prostory by měly zajistit služby pro všechny obyvatele.

Komplex bude Antracit rekonstruovat postupně podle zájmu budoucích nájemců. Například poptávka po už existujícím studentském bydlení převyšuje kapacitu prostoru. Celý projekt by měl být hotový nejpozději do roku 2030. Antracit pak bude komplex spravovat a provozovat prostřednictvím projektové společnosti.

Cílem je ale obnovit nejen historickou budovu, ale přispět k celkové revitalizaci ostravského centra. „Projekt je součástí širšího trendu obnovy a modernizace kulturně a historicky významných budov v jádrovém území města, kdy navazuje například na výstavbu rezidence Nové Lauby či revitalizaci někdejší ikony domu Ostravica Textilia,“ uvádí společnost. Zatímco první projekt je výstavba pěti propojených domů, které v centru slezské metropole utvoří blok, za nímž stojí Ivančice Property, druhý dům prošel rekonstrukcí a proměnil se na kreativní centrum Boutique Business Inkubátor a je investicí Sdružení BBB Nové Lauby.

Antracit pak do centra Ostravy přispěl výstavbou polyfunkčního domu Václav v blízkosti Masarykova nádraží nebo obnovou historické Dvořákovy vily. Dům sloužil původně jako rodinné bydlení se zahradou. Léta je ale opuštěný a chátrá. Antracit ji má v plánu zrekonstruovat a rozšířit o novostavbu, ve finále by tak měla poskytnout sedm bytů.