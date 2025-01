Holešovická tržnice ožije jídlem. Ještě letos tu Ambiente otevře nového Myšáka a další Naše maso

Uložit 0

Síť restaurací Ambiente se chystá do Holešovické tržnice. A to hned se třemi provozy. Nově tak místo na podzim oživí pobočka oblíbené cukrárny Myšák, další pobočka řeznictví Naše maso a taky zcela nový projekt postavený na slovenské kuchyni. Na řešení části tržnice se podílel mimo jiné i architekt Josef Pleskot.

Bude to takový holešovický dvorek, kam lidé budou moci přijít, začít snídaní, pokračovat obědem a setrvat třeba až do večera na skleničku vína nebo piva. S ideou pražského dvorku přišel právě architekt Josef Pleskot, který stojí za architektonickým řešením slovenské restaurace i pobočky Naše Maso. „Prostor je navržen tak, aby nabízel propojení tradičního a moderního přístupu, vytvářel místo setkávání a podporoval živou komunitní atmosféru,“ líčí skupina Ambiente. Cukrárna Myšák by pak do tržnice měla přinést lehce nostalgický, svěží styl, za kterým stojí architektka Tereza Froňková.

Prim ale bude hrát především dobré jídlo. Myšák nabídne klasické české zákusky, pečivo a chlebíčky i výběrovou kávu. Stejně tak tady budou zákazníci moci vyzvedávat své objednávky. Řeznictví Naše maso má v plánu v Holešovicích, stejně jako ve své první pobočce v Dlouhé ulici, prodávat kvalitní maso a řeznické speciality. Lidé se tu ale budou moci zastavit i na burger, tatarák, párky, klobásy nebo na steak a posedět s jídlem na místě.