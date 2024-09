Hot dogy s ořechy i zelím, párky v těstíčku a skvělé drinky. Na Andělu otevřelo nové americké bistro

Uložit 0

Lidická na pražském Andělu je poměrně rušná ulice, je to ale taky místo, kde stojí hned několik zajímavých podniků. Na konci léta k nim přibylo i nové bistro, které v sobě snoubí americkou kuchyni s rakousko-uherskou nostalgií. Najdete ho přímo na zastávce Zborovská, jmenuje se příznačně Station Anděl a dáte si v něm vymazlené hot dogy, poutine nebo třeba corn dog se sýrem, ze kterého se brzy stane vaše nové guilty pleasure.

O New Yorku se říká, že to je město, které nikdy nespí. A taky je to město, kde se snoubí tisíce chutí a stylů – a právě to chce Pražanům a vůbec všem, kdo se v okolí jejich podniku nachomýtnou, zprostředkovat čtveřice majitelů Station Anděl. Tvoří je dva páry, z nichž jeden, Andrej a Petra Ivanovovi, mají za sebou zkušenost s provozem několika vlastních restaurací právě v New Yorku. Před časem ale přesídlili do Prahy, a když je oslovili Anna Kratochvílová a Martin Sedláček, aby spolu něco rozjeli i tady, neváhali.

„Nabízíme takový elevated street food. Základem našeho menu jsou hot dogy, ale ne ve formě klasického párku v rohlíku. Je to celé jídlo, žádná chuťovka nebo svačina na pumpě,“ říká Petra Ivanovová. Pod pojmem celé jídlo si však nepředstavujte jen velkou porci, ale taky pečlivě sladěné kombinace chutí. Šéfkuchař Štěpán Vašák dal dohromady osm variant hot dogů, jejíchž základ tvoří měkká bagetka a různé druhy párků či klobás, doprovodné suroviny jsou pak jak tradičnější, tak i odvážnější.

Překvapivě lahodná je například verze s vepřovým párkem, kozím sýrem, fíkovou hořčicí a křupavými karamelizovanými ořechy. Chutě na něco exotického pak spolehlivě uspokojí kombinace hovězího párku s pečenou slaninou a chipotle-ananasovým relishem a koriandrem.

Vyznavače klasiky potěší bavorská klobása s kysaným zelím, dijonskou hořčicí a nakládanými cibulkami, a kdo má rád úplný základ, může sáhnout po kuřecím párku s hrubozrnnou hořčicí, křenem a smaženou cibulkou. V kuchyni ovšem mysleli také na děti, na menu nechybí ani párek s kečupem, i na vegetariány, celá nabídka je totiž k dispozici i v bezmasé verzi.

„Naše hot dogy mám ráda všechny, ale pokud můžu něco opravdu doporučit, pak je to jednoznačně corn dog, a zvlášť ten se sýrem. Jestli máte rádi smažák, tak budete velice spokojeni,“ dodává ještě Ivanovová. Párek nabodnutý na špejli a obalený v kukuřičném těstíčku (případně doplněný o sýr) je sice noční můrou každého výživového poradce, ale je opravdu mírně návykový a zaplácne vás stejně spolehlivě jako onen zmiňovaný smažený sýr.

Do bistra, do něhož můžete zamířit rovnou z tramvaje, se vejde zhruba 40 lidí a stejné množství se jich usadí i na celoroční zahrádce, která je skrytá na dvoře za domem. Pocit, že jste na dopravním uzlu, ale nezmizí ani vevnitř. Station Anděl si totiž nese estetiku připomínající stará, rakousko-uherská nádraží, jež se propisuje do drobných detailů, jako je sazba papírového menu či fotografie na zdech.

„V New Yorku se nám podařilo prosadit s totožným konceptem. Náš tamější podnik se jmenuje Würstbar, funguje už několik let a máme s ním úspěch. Teď moc doufám, že ho aspoň z poloviny zopakujeme tady,“ říká Andrej Ivanov, kterého jeho společníci shodně označují za hlavní motor jejich podnikání.

Původem slovenský podnikatel, který studoval práva, strávil v USA přes dvacet let, první roky se prý ale jen „protloukal a hledal, co bude to jeho“. V roce 2006 to nalezl v restauracích, respektive podnicích typu beer garden, kterých postupem času s manželkou otevřeli podle svých slov sedm.

Foto: Station Anděl V nabídce bistra jsou hot dogy, poutine, nachos a skvělé hranolky

Ránu jejich byznysu zasadil prý až covid, který i urychlil rozhodnutí přesunout se do Česka a většinu podniků pustit. Nyní manželům za oceánem mají patřit už jen dva. Pokud se ale pražské bistro uchytí, nebrání se dalším pobočkám v Praze.

A závěrem malé doporučení, až do Station Anděl zavítáte: rozhodně si dejte hranolky. Jsou od začátku do konce domácí, hříšně vláčné, a přesto křupavé. S ochuceným dipem nemají daleko k dokonalosti. Kdo má chuť zhřešit ještě víc, může si dát variaci na kanadské poutine, tedy hranolky zavalené hovězím nebo vepřovým masem, případně vegetariánskou směsí. Tohle všechno můžete v bistru spláchnout studenou plzní nebo některým z místních koktejlů (třeba rumem s colou, slanokaramelovým sirupem a popcornem). Snadno se tak krátká pauza na zastávce o něco protáhne.