I Messi může být pod tlakem. Značka adidas přichází s kampaní podporující fotbalisty národních týmů

Blesky fotoaparátů, bezbřehý obdiv fanoušků, vysoké výdělky a život v luxusu… Kdo by si nepřál být profesionálním fotbalistou formátu Lionela Messiho? Jenže i ty největší sportovní hvězdy se musí vyrovnat s extrémním tlakem z očekávání. Na tuto stinnou stránku vrcholového fotbalu poukazuje nová kampaň společnosti adidas, která chce v předvečer fotbalového léta sportovcům pomoci překonat pochybnosti.

Toto léto bude minimálně v Evropě a Jižní Americe zasvěcené fotbalu. Blíží se Euro i Copa América, na kterých budou hnát dopředu své národní týmy a jejich šampiony desítky tisíc fanoušků. Mohlo by se zdát, že borce světových parametrů, jako je Angličan Jude Bellingham, Němec Florian Wirtz či Argentinec Lionel Messi, stadion plný nadšených lidí v národních barvách jen tak nerozhází. Data však říkají něco trochu jiného.

Studie společnosti Neuro11 ukazují, že právě na zápasech za národní tým na sobě hráči pociťují největší tlak a existuje až třikrát vyšší pravděpodobnost, že stejný hráč nepromění penaltu v národním dresu oproti tomu, kdy hraje za klub. V nové kampani na to adidas upozorňuje spolu s dalšími fotbalovými hvězdami, jako je Gianluigi Donnarumma, Giovanni Reyna, Ousmane Dembélé neb Pedri. Do hudebního podkladu v podobě slavné skladby Under Pressure od kapely Queen a zpěváka Davida Bowieho navíc promlouvá David Beckham.

Hlas jednoho z nejslavnějších fotbalistů historie, který se sám během své kariéry musel vyrovnávat s obrovským tlakem, připomíná, že ať už hráč obhajuje mistrovský titul na některém z největších fotbalových šampionátů letošního roku, nebo se na jeho hřiště postaví vůbec poprvé, měl by myslet na to, že tlak je pozitivní – a jde především o to, užít si hru a myslet na slova You Got This, jak se jmenuje i celá kampaň.

„První hra za národní tým přináší vyšší tlak, se kterým se musíte velmi rychle vyrovnat. Z těch nejdůležitějších zápasů, které jsem odehrál ve velmi mladém věku, jsem se naučil, že tlak je spíše zodpovědnost. Osobně se řídím tím, že když se tlak dostaví, vzpomenu si, proč vlastně hraju. Až budu v létě nastupovat v turnaji, budu myslet hlavně na to, že hraju z lásky ke hře samotné,“ říká Jude Bellingham, záložník Realu Madrid a anglického národního týmu.

Samotné video ukazuje schopnosti jednotlivých hráčů na hřišti i mimo něj a poukazuje na to, čeho všeho jsou schopni dosáhnout, pokud se jim podaří tlak, který leží na jejich ramenou, usměrnit. „Tlak pociťují všichni sportovci – dokonce i ti, kteří hrají na vrcholové úrovni. Tento pocit se podle výzkumů ještě umocňuje při mezinárodních soutěžích. Naše nedávné testování vybranými sportovci společnosti adidas ale ukázalo, že pokud má hráč správné vedení, je až o čtyřicet procent efektivnější při zvládání tlaku během důležitých okamžiků,“ uvádí Niklas Häusler, spoluzakladatel společnosti Neuro11.

Foto: adidas David Beckham