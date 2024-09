I výroba může být nízkoenergetická. Zakladatelé GoPay sídlí v jedné z nejvyšších dřevostaveb v Česku

Uložit 0

Kdysi vybudovali GoPay, platební bránu, která se stala jedním z největších hráčů v poskytování online plateb v Česku. Před čtyřmi lety ji Pavel Schwarz starší a Pavel Schwarz mladší prodali. Zůstal ale holding Budex, jehož firmy se zaměřují na informační technologie, mobilní komunikaci, energetiku, automatizaci či robotizaci. A právě pro ně chtěli mít Schwarzové důstojné sídlo. Pro svoje podnikání si vybrali dřevostavbu.

Sídlo společnosti se plánovalo více než sedm let. Stavět se začalo v roce 2022, teď v září byla budova dokončená a otevřená. Nachází se v Plané v Českých Budějovicích a vzbuzuje pozornost, i když majitelé společnosti si ji původně představovali jinak: z prefabrikovaných dílů. „Návrh ale nereflektoval požadavek na reprezentativní sídlo rodinné firmy. Společně jsme koncept diskutovali a dohodli se na projektu, který by měl dostát představám o významnosti společnosti,“ líčí architekti ze studia Perspektiv, co bylo na začátku. Majitelé Budexu s architekty nakonec sáhli po masivním smrkovém dřevu.

„Chceme být magnetem pro tvořivé lidi a partnery, kterým záleží na budoucnosti v oblastech produkce zdravých potravin, robotiky, AI, obnovitelných zdrojů, obchodování s energií nebo telekomunikací,“ líčí Schwarz starší a mladší, kteří dodávají, že je ekonomicky lepší investovat do vlastního zázemí, protože se díky tomu zefektivňuje soužití administrativní, vývojové a výrobní firmy. Dřevo k tomu evidentně patří.

„Návrh domu jsme pojali jako pasivní čtyřpatrovou dřevostavbu, jež výškou dosahuje povoleného limitu. Administrativní dřevostavba se tak zařadí mezi nejvyšší v Česku,“ uvádí Perspektiv. Budova má 17,2 metru, což je maximální povolená stavební výška pro dřevostavby. Konstrukce je ze zmíněného masivního smrkového dřeva. Obecně je dřevěná a železobetonová, vnitřní obklady tvoří biodeska a jsou tu i dřevěné akustické panely. Dohromady bylo na stavbu použito 900 kubíků dřeva.

Celkem vznikla užitná plocha o výměře 2 312 metrů čtverečních, kam se vejde až 124 lidí. Vnitřní prostory jsou vzdušné, prosvětlené a otevřené. Jednotlivé kanceláře mají kapacitu až pro dvanáct osob a mají různé variace. Součástí jsou také telefonní místnosti, zasedačky, relaxační lounge a bistro.

„Jsme přesvědčeni, že v systému detašovaných pracovišť klesá produktivita, narůstá šum a nekoordinace. Zejména pak ve vývojových projektech. Nové zázemí by mělo vytvořit lepší podmínky pro spolupráci nejen uvnitř jednotlivých firem, ale napříč celým holdingem,“ slibují si od nového sídla podnikatelé. „Navíc jsme se přesvědčili, že i v Česku jde být energeticky neutrální. Jak pro administrativní, tak pro výrobní činnosti,“ dodávají.

V Plané se podařilo konsolidovat všechny firmy pod jednu střechu. Pod Budex patří firmy jako GoMobil, což je virtuální operátor, SMS brána GoSMS, GoEnergy, což je společnost dodávající elektřinu z obnovitelných zdrojů, softwarová firma ZooControl a Roboton, který se zabývá autonomním zemědělstvím.

Architekti tak celý areál uzpůsobili tomu, aby v něm klient mohl uplatnit svůj zájem o vývoj technologií a získávání i uchovávání čisté energie. V reálu to vypadá tak, že na okolních polích jezdí autonomní roboti, kteří pomáhají zemědělcům pěstovat zeleninu. Jsou tu parkovací stání, která mají na střeše solární panely a produkují tak elektřinu ukládanou do bateriového systému. Budova využívá takzvaný freecooling – chlad je přiváděn rovnou z vrtů do chladicího systému domu. Pro topení pak využívá odpadní teplo z technologií v areálu. Samozřejmostí je rekuperace a je tu nabíjení pro elektromobily, které čerpají energii právě ze solárů.

Studio Perspektiv navíc dřevostavbu pro Budex využilo pro vlastní laboratoř, která si klade za cíl přenést inovace do praxe. „V rámci přípravy čtyřpatrové administrativní dřevostavby jsme si uvědomili, že odborná veřejnost a architekti nejsou dostatečně informováni o možnostech výstavby vícepodlažních dřevostaveb. Ačkoli máme mnoho inspirace ze zahraničí, reálně přetavené zkušenosti do praxe na českém trhu vídáme stále velmi málo,“ vylíčil před časem pro CzechCrunch jeden ze zakládajících členů Perspektivu Martin Stára. Měla by tak vzniknout případová studie, která detailně popíše proces stavby i její pozitiva a úskalí.