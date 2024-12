Investoři Jan Barta a spol. sází na Polsko a osvědčený byznys. Za stamiliony kupují srovnávač dovolených

Uložit 0

Na srovnávačích všeho druhu kdysi zakladatelé investiční skupiny Pale Fire Capital zbohatli a v posledních letech se do tohoto byznysu opět vydávají. Jan Barta a spol. oznámili, že společně s polskými partnery koupili stoprocentní podíl v portálu Fly.pl, který se zabývá srovnáváním cestovních balíčků. Pro CzechCrunch čeští investoři potvrdili, že se jednalo o transakci ve stovkách milionů korun, na které se podíleli napůl s polskou investiční společností Posella Limited. Nejde přitom o první byznys těchto dvou subjektů.

S Posellou se investoři z Pale Fire Capital (PFC) v čele s Janem Bartou, Dušanem Šenkyplem a Davidem Holým potkali před lety v polském srovnávači pojištění Mubi, do kterého vložili stovky milionů korun. A právě tam můžeme hledat stopy vedoucí i k nejnovější akvizici dovolenkového srovnávače Fly.pl, který vznikl v roce 2018 a podle oficiální tiskové zprávy měl v posledních dvou letech zaznamenat výrazný růst.

Celkový objem transakcí za posledních dvanáct měsíců činil v případě Fly.pl přes 100 milionů zlotých, tedy více než 580 milionů korun, a průměrný roční růst tržeb (CAGR) se drží přes třicet procent. Firma má být zároveň zisková. V čele Fly.pl bude i nadále působit jeho zakladatel a generální ředitel Grzegorz Bosowski. Noví investoři, kteří firmu kupují prostřednictvím společného vehiklu Skyhook, v němž drží po padesáti procentech, chtějí využít zkušeností se škálováním online podniků a zvýšit podíl na polském trhu srovnávání cestovních balíčků.

Pro skupinu PFC je přitom zásadní zejména samotný byznys model, než že by se chtěla vydat více do světa cestování. „Vidíme tam synergie s Mubi.pl. V Německu je super úspěšný byznys Check24.de, který kombinuje pojištění, travel, energie a podobně. Je to zajímavé z pohledu frekvence interakce se zákazníkem – idea je s ním ‚mluvit‘ častěji než jednou, dvakrát za rok, kdy řeší pojištění,“ říká Jan Barta, spoluzakladatel PFC.

Do zmíněného Mubi.pl před třemi lety čeští investoři vstupovali s vizí, že z něj udělají jedničku na tamním trhu online pojištění – a to se již podle Jana Barty povedlo. „Z Mubi.pl se nám podařilo vybudovat nádherný byznys, který je v tuto chvíli už jedničkou na trhu s online pojištěním, s brutálním fokusem čistě a jenom na pojištění, hlavně aut. Teď pomalu přichází doba, kdy se začínáme víc dívat na další možnosti upsellingu/cross-sellingu toho našeho kmene v Polsku,“ popisuje Barta.

Pale Fire Capital zakládal Jan Barta společně s Dušanem Šenkyplem a Davidem Holým, a to mimo jiné na základech kapitálu získaného při mnohamiliardovém prodeji společnosti ePojištění. Zkušenost PFC se srovnávači a agregátory všeho druhu je navíc mnohem širší. Samotné ePojištění.cz, které bylo jedním z největších srovnávačů pojištění v Česku, patřilo do NetBrokers Holding. Celá skupina byla jedničkou na trhu srovnávačů nejen pojištění, ale také mobilních a datových tarifů či energií.

Patřily do ní také služby jako Tarifomat, Uspory.cz a další portály v Česku i na Slovensku. V roce 2018 pak celý NetBrokers Holding převzala německá mediální skupina Bauer Media Group, která dva roky předtím získala nadpoloviční podíl a následně ovládla i zbylé podíly. Dnes se PFC mimo dalších investic věnuje také transformaci americké společnosti Groupon.

V polských firmách se čeští investoři potkávají se zmíněnou investiční společností Posella Limited, která má oficiální sídlo na Kypru a v roce 2007 ji založil podnikatel Jacek Olechowski. Posella se zaměřuje na investice do firem z oblasti médií, srovnávání cen, finanční distribuce a nemovitostí. Vedle Mubi.pl patří do jejího portfolia také například Budlex, který se zabývá rezidenčním realitním developmentem. Firma historicky prodala své podíly ve skupině MJM Holdings, specializující se na komerční pojištění, mediální skupině Group One a také v projektu Rankomat.pl, což byl srovnávací portál pro pojištění.