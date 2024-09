Iron Maiden znovu otřesou Prahou! Ikoničtí britští metalisté v Česku oslaví 50leté výročí

Uložit 0

Jestli existuje ideální čas, kdy by měli fanoušci nefalšovaného britského metalu zpozornět, je to právě teď. Do Česka se totiž vrací legendy, které pomohly nejtvrdší hudbu zviditelnit napříč kontinenty. Po dvou letech do Prahy přijedou Iron Maiden, kteří přivezou všechny své největší hity v rámci velice speciálního vystoupení. Aby také ne, když budou oslavovat jubilejních padesát od založení.

Iron Maiden už dosáhli snad všeho, čeho mohli. Legendární britští metalisté pod taktovkou frontmana Steva Harrise mají na svém kontě sedmnáct studiových desek, sedmačtyřicet velkých singlů s prodeji přesahujícími sto milionů kopií a téměř dva a půl tisíce živých vystoupení ve více než šesti desítkách zemí.

Do toho byli čtyřikrát nominováni na cenu Grammy, kterou jednou – v roce 2011 za hit El Dorado – vyhráli, a dvakrát se objevili i ve výběru Brit Awards, kde také jednou uspěli, a to před patnácti lety za nejlepší živé vystoupení. A vzhledem k tomu, že hrají už od roku 1975, mají široký zástup věrných fanoušků.

To, jak Iron Maiden zní naživo, mohli už pocítit i fanoušci z Česka, když do hlavního města dorazili před rokem, aby dvakrát po sobě vystoupili v O2 areně. Tehdy se to největší tuzemskou halou hemžilo lidmi v metalových uniformách a džínových bundách s lebkami. A příští rok to bude podobné.

Iron Maiden právě oznámili, že se do Česka vrátí. Tentokrát ale ne do prostoru pod střechou, ale rovnou na otevřený plac, který představují pražské Letňany. Do místa, kde před nimi vystoupili Rammstein, The Weeknd nebo Imagine Dragons. Do místa, které pojme i šedesát tisíc lidí. Do místa, které umí rozdunět nejen okolní městské části.

„Příští rok je pro Iron Maiden výjimečný. Připravíme zážitek, jaký se jen tak nevidí. Pokud jste na nás už někdy byli, připravte se na to, že tento zážitek to posune na novou úroveň. A pokud jste nás ještě nikdy neviděli, tak na co jste sakra čekali?“ říká k ohlášené novince zpěvák Bruce Dickinson.

Iron Maiden totiž na vystoupení v Praze, které se uskuteční v sobotu 31. května, oslaví padesát let od svého vzniku. Ostatně tomuto výročí přizpůsobili celé turné, na které vyráží. „Slibujeme speciální setlist, který bude zahrnovat devět studiových alb od Iron Maiden až po Fear of the Dark,“ lákají členové.

Čeští, ale i zahraniční fanoušci se tak mohou těšit na hity jako The Trooper, Wasted Years, Flight of Icarus, 2 Minutes to Midnight nebo Fear of the Dark. A byť organizátoři neuvádí, jak bude pražské vystoupení vypadat po stránce stage designu, lze očekávat světla, ohně a pořádný rámus.

Vstupenky startují na ceně 2 100 korun a do předprodeje zamíří už v úterý 24. září, respektive ve středu 25. září pro členy fanouškovských klubů. Do běžného prodeje, který bude spuštěn mimo jiné v síti Ticketmaster, se dostanou v pátek 27. září od 10 hodin.

Deset dní po vystoupení Iron Maiden dorazí na stejné místo i američtí Imagine Dragons, o které byl takový zájem, že organizátoři museli přidat i termín druhého pražského koncertu. Ten první se odehraje v pondělí 9. června, pak budou mít den pauzu a ve středu 11. června do Letňan zamíří znovu.