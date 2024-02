Dwayne Johnson bude znovu dělat to, pro co se narodil. Ohlásil milionový návrat k wrestlingu

Uložit 0

Je hollywoodským hercem, úspěšným podnikatelem s alkoholem, ale především i profesionálním wrestlerem, kde získal přezdívku, pod kterou ho možná zná většina lidí. Dwayne Johnson alias The Rock ovšem ring vyměnil právě za herectví. Když oznámil, že se do zaplněné haly organizace WWE po více než deseti letech vrací, způsobil nevídaný rozruch. A teď se chystá na největší zápas v životě.

Dwayne Johnson je spojován hlavně s filmem, ostatně má na kontě několik dílů populární série Rychle a zběsile, poslední Jumanji, komiksovku Black Adam nebo hit Netflixu Red Notice. Nehledě na to, že oživil i Pobřežní hlídku. V Hollywoodu ovšem prorazil poté, co si ještě dříve vybudoval jméno jako profesionální wrestler. Zápasil už v devadesátých letech a má za sebou několik velkých střetů, naposledy v roce 2013 s neméně slavným Johnem Cenou.

Tentýž rok ale Johnson, který si přezdívku The Rock přinesl do šoubyznysu právě z wrestlingu, odešel do profesního důchodu a začal se věnovat spíše filmům. Po více než deseti letech ovšem jeden z nejsledovanějších lidí na Instagramu hlásí velký návrat – a rovnou do prestižní organizace WWE, kde se zřejmě utká s dosavadním šampionem Romanem Reignsem. A to je i na WWE velkolepá událost, která přitahuje pozornost celého světa.

Experti se vesměs shodují, že neexistuje lepší duel pro Johnsonův návrat než ten, který je plánován na začátek dubna v rámci galavečera WrestleMania XL. Ostatně se o střetu filmové hvězdy a více než tisíc dnů neporaženého šampiona mluví už několik let, až teď se ale zdá, že jde o oficiální záležitost. Naznačuje to i fakt, že samotný Johnson před pár dny dorazil na událost WWE, kde se tváří v tvář postavil v ringu právě Reignsovi.

Na návrat láká i na svém Instagramu, kde ho sleduje téměř čtyři sta milionů lidí. A pasuje se do role takzvaného Šampiona lidu (People’s Champ), čímž dává najevo, že ačkoliv pás drží někdo jiný, on je tím, kterého lidé milují. Jedná se o známou taktiku z bojových sportů, která má vyburcovat diváky a donutit je k vyšší sledovanosti. Johnson to navíc nedělá jen kvůli tomu, že chce znovu zápasit – jde si i pro tučný balík peněz.

Ačkoliv není oficiální suma za jeho účinkování ve WWE známá, spekuluje se o částce ve výši 30 milionů dolarů, tedy necelých 700 milionů korun. Nemá jít ale pouze o výplatu za zápas, ale i za jeho vstup do představenstva společnosti TKO Group Holdings, což je poměrně nová a hodnotou mnohamiliardová entita, která pod jednou střechou spojuje wrestligovou WWE a UFC, které pořádá zápasy ve smíšeném bojovém umění.

Johnsonův comeback ale vyvolává poněkud rozporuplné reakce. Ne nutně kvůli tomu, že ho nemusí fanoušci wrestlingu mít rádi, ale hlavně proto, že svým návratem na akci WrestleMania XL pravděpodobně nahradí miláčka davu Codyho Rhodese, který se s Reignsem měl původně utkat. WWE tak má aktuálně vyhodnocovat zájem diváků. Stále je možné, že by se The Rock do ringu podíval až později.

Ať už situace dopadne jakkoliv, The Rock se pro WWE stane jedním z nejcennějších jmen, zejména díky své osobnosti a historii, kterou pod hlavičkou organizace má. Byl to právě Johnson, kdo soutěžil v dobách, kdy se mezi provazy pohybovala jména jako Triple H, Hulk Hogan nebo „Stone Cold“ Steve Austin. Pro mnohé jde o dosud nejlepší éru profesionálního wrestlingu. Johnson zároveň ve WWE vyhrál osmkrát nejcennější titul.

Zásadní je ale i byznysový přesah, a to hlavně pro TKO Group Holdings, která v těsné návaznosti na Johnsonův návrat oznámila, že uzavřela velkou streamovací smlouvu s Netflixem v hodnotě okolo pěti miliard dolarů. Příští rok tam totiž přesune svůj týdenní televizní pořad Monday Night Raw, kde se mimo jiné The Rock objevil. A když se k tomu všemu připočte, jak velké haló dělá ve WWE i bývalý youtuber Logan Paul, rýsují se zápasy, které mohou trhat rekordy.