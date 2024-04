Ráno vločky, pak karate a před spánkem hořčík aneb Jak trénuje Jiří Procházka na velký zápas

Uložit 0

Jiří Procházka má několik rituálů, které mu před velkými zápasy v MMA pomáhají nastavit mysl. Obzvlášť teď, kdy známý český bijec počítá poslední dny do startu jubilejního turnaje, který zápasnická organizace UFC nezažila od roku 2016. Jde prý do něj s čistou hlavou, z minulé prohry se poučil a momenty příprav prožívá s úsměvem. Co je ale klíčové, vrací se zpátky ke kořenům. A proto do svého tréninku zařadil styl, který mu má pomoct s precizností v úderech.

Galavečer s pořadovým číslem 300 bude pro někdejšího šampiona Jiřího Procházku pátým vystoupením pod hlavičkou UFC. Brzy ráno ze soboty na neděli se utká se srbsko-rakouským zápasníkem Aleksandarem Rakičem, aby mimo jiné odčinil poslední titulovou porážku. Motivaci má teď navíc o něco větší kvůli penězům – šéf UFC Dana White totiž udělal překvapivý krok a bonus za zápas večera, který je běžně 50 tisíc dolarů, zvýšil na 300 tisíc dolarů, tedy přes sedm milionů korun.

Pokud tak Procházka vyhraje a současně svého soupeře ukončí v takovém stylu, že nebude mít z daného večera konkurenci, odnese si peníze, které zápasníkům mění životy. Sázkové kanceláře ho favorizují, on ani jeho tým ale nic nepodceňují. A je to znát z tréninkových drilů, které rodák z moravských Hostěradic podstupoval.

„Tréninky byly v plánu už na devátou ráno, tudíž můj den začínal okolo sedmé, abych se stihl připravit,“ popisuje Procházka pro CzechCrunch jeden ze svých typických předzápasových dní. Ačkoliv před tréninky nerad snídá, v tomto případě se to nabízelo. „Posílal jsem tam vločky, prostě nějakou čistou energii, protože se často stávalo, že den předtím jsem měl i tři tréninky, takže si mé tělo žádalo, abych to doplnil,“ dodává.

Foto: Archiv JP Jiří Procházka během tréninku

O Procházkovi je známo, že do svých příprav dává maximum – a zapojuje do toho i lokality v okolní přírodě. Za tréninky ale vyrážel i do tělocvičen, kde věnoval hodně času takzvaným lehkým sparringům. „Dopoledne jsem se hodně věnoval práci na přesnosti, pořád dokola. Pod čím dál větším tlakem jsem zvyšoval otáčky, první i druhý trénink,“ popisuje Procházka s tím, že právě ona přesnost se stala stěžejním faktorem.

Na technice a preciznosti zápasy v MMA stojí a padají. A aby oba aspekty posunul, vrátil se zpět ke kořenům. Do svého tréninkového plánu zařadil karate, což pro něj bylo první bojové umění, se kterým se setkal. „Necílíme nutně na karatistický styl, ale na to, abychom zlepšili načasování, abychom se lépe dokázali zaměřit na pohyby oponenta. Je to taková nadstavba,“ dodává Procházka s tím, že karate zařazoval do plánu aspoň dvakrát týdně.

Právě poslední zhruba tři týdny před odletem do Las Vegas, kde se turnaj v sobotu 13. dubna tamního času koná, byly nejintenzivnější. I když sám Procházka přiznává, že v této fázi by měly být „jen“ dva tréninky denně, ne tři. Cítí však, že potřebuje vyšší intenzitu. „Když člověk něco opravdu chce, musí tomu dát trošku víc než ostatní. Bylo do toho třeba prostě šlápnout, o tom to celé je,“ dodává nejúspěšnější český zápasník v UFC.

Na spaní si dávám třeba magnesium, které mi zklidňuje organismus.

I jemu ale tréninkový den někdy končí, většinou v momentě, kdy se venku už stmívá. Nicméně právě večerní čas je pro Procházku nesmírně důležitý, protože přichází jeho další rituály, které mu pomohou mimo jiné s mentálním nastavením. „Dám si něco k večeři, a pokud to stihnu, přečtu si knížku. Před samotným spaním pak přichází řízená meditace. To, co je potřeba pro každý den,“ zmiňuje.

Na závěr dne se ještě věnuje doplňkům stravy, které mu zklidní organismus, podpoří regeneraci a ideálně mu zajistí co nejlepší spánek, který považuje za zcela klíčový. „Na spaní si dávám třeba magnesium, které mi pomáhá právě pro zklidnění organismu. Všechny tyto návyky jsou pro mě strašně důležité a mám je najeté. Musí pro mě mít smysl a musím díky nim vidět výsledky,“ doplňuje Procházka.

Jubilejní UFC 300, jak se turnaj oficiálně jmenuje, bude pro Procházku znamenat první vystoupení v kleci od jeho první porážky po osmi letech – a vůbec první pod hlavičkou UFC. Jak sám už v několika rozhovorech zmínil, ze ztraceného zápasu s brazilským šampionem Alexem Pereirou (který mimo jiné na stejném turnaji také zápasí) se ponaučil a teď začíná další cesta.