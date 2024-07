Izraelští developeři chtějí nabídnout alternativu k bydlení za Prahou. V Chabrech staví další domy

Uložit 0

Developer Star Group, za kterým stojí izraelští investoři, se v Praze 8 pustil do budování nové fáze projektu s názvem Nové Chabry. Za cíl si klade, aby lidé místo satelitního bydlení zvolili rodinné bydlení na okraji Prahy a neodcházeli z města, do kterého by stejně denně dojížděli. Do boje developer vytáhl především s příznivější cenou za metr čtvereční, než je pražský standard.

Kromě ceny vsadil Star Group také na velké plochy. Větších bytů v dispozicích 3+kk, 4+kk a také 5+kk je v nové etapě projektu skoro polovina, většinu pak tvoří byty se dvěma místnostmi a kuchyňským koutem, kterých je kolem čtyřiceti procent, jsou tu ale samozřejmě i byty nejmenší – 1+kk je zastoupeno dvanácti procenty. Rozdíl je nicméně v jejich ploše. „Vnitřní plocha všech bytů 1+kk se pohybuje mezi 32 až 37 metry čtverečními, u většiny ostatních projektů výměry jednopokojových bytů často klesají i k 27 metrům čtverečním,“ líčí pro CzechCrunch generální ředitel společnosti Star Group Tak Grozner.

Co se cen týče, začínají na 130 tisících korun za metr čtvereční. Jinde se novostavby prodávají asi o dvacet tisíc dráž, byť k mání jsou samozřejmě i levnější projekty. Podle Groznera tak v Nových Chabrech bude stát byt 4+kk se 115 metry čtverečními a terasou od 16,9 milionu korun. „Nový rodinný dům o podobné výměře v katastrálním území Prahy za tuto cenu nepořídíte, možná řadový dům pár kilometrů za hranicí Prahy, v lokalitě s omezenou občanskou vybaveností a dopravní dostupností,“ dodává.

Právě občanská vybavenost hlavního města, ale i dobré spojení, je to, co má u kupců převážit. Do Chaber by totiž měla brzy vést tramvajová trať, kterou momentálně staví město. Bude končit ve Zdibech a jedna ze zastávek má být tři minuty chůze od projektu Nové Chabry. „Pro některé tak mohou být Nové Chabry cenově dostupnou alternativou k rodinnému domu ve vzdálenějších oblastech od Prahy, odkud by museli dojíždět auty,“ uvádí developer.

Projekt, který navrhlo architektonické studio Loxia, klade velký důraz na vnější prostory, jež patří k bytům. Může jít o balkon, terasu nebo soukromou zahrádku, ale i o venkovní prostředí. „Součástí projektu je lineární rozvolněný park s napojením do centra starých Dolních Chaber. Konceptem parku je zelené propojení jednotlivých domů, ale především vytvoření dostatku relaxačních a sportovních zón,“ popisuje Loxia, která do veřejného prostoru umístila nové stromy i okrasné záhony, lavičky, kreativní hřiště nebo pergoly se zavěšenými hamakami a houpačkami.

V dalších etapách má vzniknout také velký centrální park, který má na starosti architektonický ateliér Flera Ferdinanda Lefflera. Plánuje se také sportoviště o rozloze 3 500 metrů čtverečních. Obyvatelé si v anketě zvolili sportovní park s multifunkčním hřištěm, hřištěm na volejbal, basketbalovým košem a zázemím pro stolní tenis, workout, lezeckou stěnu nebo pumptrack.

Dohromady by v Dolních Chabrech mělo vzniknout 242 bytů v deseti viladomech. Star Group do této etapy investuje dvě miliardy korun. Hotovo by mělo být na konci roku 2026. V předchozích letech vznikly tři etapy bydlení s více než 620 byty. V rámci nich vyrostlo také nové náměstí, kde jsou obchody a restaurace, komunitní centrum či veřejná školka.

Izraelci v roce 2026 v Dolních Chabrech neskončí. V plánu je vystavět ještě další dvě až tři etapy bydlení.