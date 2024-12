Jak jsem vydělal na Trumpovi a chybně nekoupil víc bitcoinu aneb I starý investiční pes se pořád učí

Už od 21. ledna, kdy se po inauguraci oficiálně ujme prezidentského úřadu, totiž Donalda Trumpa čekají výzvy jako kolosální (a nadále rostoucí) deficit, nelegální migrace, obchodní „válka“ s Čínou nebo ozbrojené konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě. A naprosto upřímně – vůbec netuším, jak se k tomu z pohledu investora postavit, a tak si zatím obrazně řečeno „sedím na rukou“.

Druhé téma je bitcoin. Jsem příslušníkem generace, která jeho existenci tak nějak zaregistrovala, příliš pozornosti mu však nevěnovala a dlouho jej považovala za efemérní hračku počítačových nadšenců. Něco málo bitcoinu jsem si z profesního zájmu zhruba před dvěma roky jednorázově nakoupil, ale pohledem do investičního zpětného zrcátka to bylo zoufale málo. A hlavně – bylo to jenom jednou. Kdybych v tu dobu začal postupně a pravidelně, byť po malých částkách, nakupovat, byl bych dnes v balíku.

Zjednodušený přístup k jeho koupi a prodeji, schválení ETF na bitcoin jako podkladové aktivum a nakonec (minimálně verbálně) velmi vstřícný postoj nastupující americké administrativy k digitálním aktivům byly všechno signály, které jsem měl vidět a vnímat mnohem dřív. Jenže unikátnost bitcoinu a jeho proklamovaná „antisystémovost“ mi ho na radar přihrála až relativně pozdě.

Daly se podobné signály odhalit i u jiných aktiv? Určitě ano. Kdo měl trochu rozhled, na jaře roku 2020 okamžitě věděl, že prudký propad úrokových sazeb a masivní podpora vlád a centrálních bank povede k brutální inflaci, a začal nakupovat akcie nebo nemovitosti. Nejde tak o jednotlivosti, ale spíše o schopnost spojit si dopady relativně izolovaných událostí a „namalovat“ si z nich celý obrázek.

Stal se ze mě tedy po této lekci bitcoin-maximalista? Určitě ne. Ale bezpochyby jsem nyní mnohem více otevřený novým a neotřelým investičním možnostem, které se v digitální ekonomice objevují jako houby po dešti. Ne všechny vyjdou (respektive většina nevyjde), ale řečeno finanční terminologií: „Tyhle call opce jsou tak levné, že je hřích si jich pár nekoupit.“ A pak, že starého psa novým kouskům nenaučíte…

Šťastný, veselý a profitabilní rok 2025 přeji!