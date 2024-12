Jaké to bude, až bude vládnout ANO? Tři nápovědy od Aleše Juchelky

Uložit 0

Do sněmovních voleb zbývá necelý rok. Kdyby se konaly nyní, vyhrálo by je podle průzkumu STEM s velkým náskokem hnutí ANO – dlouhodobě má kolem 33 procent hlasů. Má ANO už přesné plány, se kterými hodlá vkročit do Strakovy akademie?

Tohle je výběr z nejzajímavějších výroků poslance ANO a také stínového ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky, který byl hostem podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým. Celý podcast si můžete pustit ve videu níže, na YouTube nebo Spotify.





Důchodová reforma? Zrušíme

Tím, že nedávno schválený vládní balík změn, který mění hranici věku pro odchod do důchodu i způsob výpočtu nových penzí, plánuje Juchelka „zrušit“, se dlouhodobě netají. Nesouhlasí se snižováním valorizace důchodů a s dalšími opatřeními, která podle něj vedou ke krácení penzí. Argumentuje tím, že tyto kroky povedou k většímu tlaku na sociální systém, protože senioři budou nuceni spoléhat na sociální dávky.

„Budu chtít vrátit řádné valorizace na úroveň odpovídající polovině růstu reálných mezd (aktuálně je to třetina – pozn. red) a inflace. Mám pocit, že pokud je budeme krátit, tak ti lidé budou padat,“ tvrdí ostravský poslanec.

Místo škrtů v prvním pilíři se Juchelka chce zaměřit na zvyšování příjmů do důchodového systému. Spoléhá na silný hospodářský růst, který povede k vyšším odvodům do systému. Chce také posílit třetí pilíř důchodového systému a vytvořit investiční pilíř, který by lidem umožnil spořit si na důchod a méně spoléhat na státní systém. A zmiňuje i znovuzavedení a rozšíření EET, které podle něj přinese lepší výběr daní.

Detailní a propracovaný plán reformy důchodového systému ale v podcastu nepředstavuje. „Nějakou vizi mám. Nyní ji píšu i z hlediska výpočtů nebo predikcí toho, jak bych si to představoval, pro náš předvolební program, se kterým půjdeme ven až někdy v průběhu příštího roku,“ tvrdí Juchelka.

V politice to občas někomu „ujede“

Juchelka v Crunchi kritizuje hrubou rétoriku a osobní útoky v politice. Tvrdí, že jazyk je „nejsilnější sval“ a že by si politici měli dávat pozor na to, co říkají, protože jejich slova mají velkou váhu a mohou ublížit. Vzápětí připouští, že ve sněmovně to někdy každému „ujede“.

O nedávných výrocích Andreje Babiše na adresu premiéra Petra Fialy a jeho duševního zdraví ve sněmovně říká, že se mu nelíbí. Vzápětí ovšem konání šéfa ANO relativizuje. „I mně přišla celá řada mailů, jestli se opravdu pan premiér nezbláznil, když tady slibuje německé platy, začíná si svlékat saka uprostřed rozhovorů a hovoří o tom, že dá pět gólů,“ obhajuje Babišova slova.

Juchelka odmítá tvrzení vládní koalice, že sněmovna je nefunkční. „Výbory fungují úplně bezvadně, veškeré komise fungují bezvadně. Myslím si, že ta sněmovna skutečně šlape tak, jak má,“ dodává.

Kabinet Petra Fialy kritizuje Juchelka za minimální zohledňování pozměňovacích návrhů opozice nebo za to, že vláda zasedá ve středu odpoledne, čímž se podle něj zkracuje čas, který má sněmovna k dispozici. Vzájemné pokusy o sesazení Markéty Pekarové Adamové z pozice předsedkyně sněmovny a Karla Havlíčka z postu místopředsedy dolní komory mu nevadí. „Strašně bych všem přál, aby žili jen konstruktivním životem,“ odmítá Juchelka ironicky narážky na to, že sněmovna pak nestíhá projednávat to podstatné.

Veřejnoprávní média? Raději státní

Ačkoliv působil dlouhodobě jako moderátor Českého rozhlasu i České televize, k chystané velké mediální novele ministra kultury Martina Baxy, která má po 14 letech navýšit koncesionářské poplatky a rozšířit okruh poplatníků, se Aleš Juchelka staví negativně.

Někdejší předseda mediálního výboru argumentuje tím, že v digitální době je současný systém vybírání poplatků zastaralý a nespravedlivý. Vadí mu, že poplatky jsou v chystaném zákoně vázány na vlastnictví chytrého telefonu a ne na konzumaci obsahu.

„Myslím tím paywall – Netflix a další poskytovatele digitálního obsahu si platíme, takže když si otevřete Českou televizi a chcete se podívat na iVysílání, tak byste si to měl prostě zaplatit,“ navrhuje jednu z možností.

Sám je zastánce financování médií ze státního rozpočtu. Podobně to loni udělala třeba vláda Roberta Fica na Slovensku s někdejší RTVS. „Poplatek je mrtvý. Mají to tak hodně severské země, Belgie, Nizozemí, všechny na to nějakým způsobem přestupují z podobných důvodů,“ tvrdí Juchelka. Slovenský premiér Fico poslední rok vyvíjí tlak nejen na státní, ale také soukromá média jako je TV Markíza.

O možnosti zpolitizování médií v Česku ale mluví v souvislosti s novým mediálním zákonem i Aleš Juchelka. Vadí mu memoranda, která mají nově vždy na období pěti let závazně upřesnit, co bude obsahem veřejné služby. Obsah memorand si mají ČT a ČRo připravovat sami, schvalují je jejich Rady a podepisují generální ředitelé a ministr kultury. „Je tam řada pozměňovacích návrhů, které se mi nelíbí. Ty měkké definice v těch zákonech mají za to, že řeknou: ‚Ty vogo, ten Juchelka neprospívá rozvoji občanské společnosti, toho sem nemůžeme pozvat, máme to tu v zákoně‘,“ modeluje Juchelka situace, které podle něj může nový zákon přinést.