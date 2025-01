Jako dělník neuměl slovo anglicky. Teď je s 188 000 sledujícími na YouTube nejúspěšnějším online učitelem

Uložit 0

Rád nosí tričko s nápisem Stay awesome and dream big. Přeloženo do češtiny, zůstaňte skvělí a mějte velké sny. To dokonale vystihuje jeho záměr – učit lidi online anglicky a povzbuzovat je, aby díky tomu s odhodláním zvládali i další životní výzvy. Bronislav Sobotka si ve veřejném prostoru říká Broňa – nadšený učitel angličtiny z Brna.

Když ve videu na Facebooku se svým typickým zápalem tvrdí, že angličtina je naprosto skvělá, není těžké mu to uvěřit. Svým nadšením už nakazil desítky tisíc studentů a jen na YouTube mají jeho videa 17,7 milionů zhlédnutí a uživatelé je sledovali celkem 1,4 milionu hodin. Se 188 000 sledujícími je na tomto kanále nejúspěšnějším českým online učitelem angličtiny. Ještě před dvaceti lety ale jeho příběh vypadal úplně jinak. Nebyl nadšený a nebyl ani učitel. To poslední, co byste u něj tipovali, by byla kariéra spojená s cizím jazykem.

„Poslouchej, Broňku, jsi hodný chlapec, ale někdo jako ty by se na střední hlásit neměl,“ řekla mu v osmé třídě základní školy shovívavě učitelka. Po letech trápení s němčinou byl ve škole jako dyslektik a dysgrafik vyhlášeným antitalentem bez šance na změnu. „Maturitu z češtiny a jazyka nezvládneš a zbytečně by ses trápil,“ dodala se slovy, že to s ním myslí dobře. Ani Bronislav se do dalšího studia nehrnul a podal si přihlášku na autoklempíře, kterou později změnil na opraváře televizorů.

Foto: Bronislav Sobotka Bronislav Sobotka alias Broňa učí lidi nebát se anglicky mluvit i s chybami

„O pár let později už jsem seděl v krachující fabrice na pletací stroje a z dlouhé chvíle listoval angličtinou pro samouky, kterou jsem doma náhodou našel,“ směje se. V jeden moment pak dostal nápad – vyrazit za prací do Irska a vyzkoušet, zda se anglicky přece jen nezvládne naučit. „Volání bylo silnější než strach,“ vzpomíná na moment, kdy se jeho profesní život začal převracet vzhůru nohama. Kromě práce ve fabrice na glukometry po Irsku cestoval a povídal si s lidmi. Hledal svůj vlastní způsob, aby ho učení bavilo, zkoušel, co na něj funguje. „A kupodivu to bez pětek za pomalost a potupného stání u tabule najednou šlo,“ vzpomíná. Samoukem pak zůstal i po návratu do Česka a protože ho objevená vášeň neopouštěla, rozhodl se nakonec, že angličtinu bude i studovat.

Po pár letech opouštěl vysokou školu s červeným diplomem, postupně získal certifikát Cambridge Proficiency s nejvyšším hodnocením A+, učil angličtinu v Oxfordu a v Londýně pak absolvoval nejvyšší neuniverzitní globálně uznávanou kvalifikaci pro vyučující angličtiny DELTA. Kromě toho přednáší na Masarykově univerzitě a školí učitele po celém Česku. „Prostě jsem se do angličtiny zamiloval. Použil jsem sám sebe jako dokonalý testovací materiál na to, že anglicky se opravdu může naučit každý, když chce,“ říká.