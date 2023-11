Stála u zrodu Tinderu, pak založila seznamku vyladěnou pro ženy. Teď se stahuje, byznys drhne

Uložit 0

Mohl to být příběh s až filmovým happy endem. Spoluzakladatelka seznamovací aplikace Tinder Whitney Wolfe Herdová před téměř deseti lety odešla ze společnosti a podala na ni žalobu kvůli sexuálnímu obtěžování. S mimosoudním vyrovnáním v kapse ve výši jeden milion dolarů (bezmála 23 milionů korun) založila vlastní randící aplikaci Bumble, ušitou na míru ženám. Jenže po dvou letech od vstupu Bumble na burzu je cena akcií o 80 procent níže a hollywoodská story o úspěšné businesswoman začíná drhnout.

Dva roky zpět plnila nyní čtyřiatřicetiletá podnikatelka titulní strany novin a psalo se o ní jako o nejmladší self-made miliardářce světa. Letos je plní také, ale před „miliardářka“ novináři doplňují slovo „bývalá“. A nejen to – před pár dny Whitney Wolfe Herdová ohlásila, že odchází i z postu výkonné ředitelky firmy Bumble.

„Přesun do představenstva firmy mi umožní posunout se vpřed do nové a vzrušující role, vrátit se ke svým zakladatelským kořenům a soustředit se s velkou vášní na další kapitolu našeho růstu,“ řekla Wolfe Herdová deníku New York Times. V Bumble je to letos už druhý odchod z čelných pozic, prezident společnosti Tariq Shaukat skončil v srpnu po třech letech svého působení. Jde o součást širšího vystřízlivění, které firmu potkalo.

Whitney Wolfe Herdová založila Bumble v roce 2014 poté, co opustila společnost Match.com, kde se podílela na vývoji populární seznamovací aplikace Tinder. Bumble ale není jen zkopírovaný nápad v novém designu, novináři službě přezdívají „feministický Tinder“. Jde o aplikaci od žen a pro ženy, které mají v dohazování naprostou kontrolu nad tím, s kým si budou psát. Takže pokud vznikne tzv. match, kdy oba z potenciálního páru označí u toho druhého, že se mu líbí, musí žena napsat jako první (v případě dvou žen jsou obě rovnocenné). Když to do určité doby uživatelka neudělá, match zmizí. Muži tak nemohou bombardovat ženy nevyžádanými zprávami jako v jiných randících aplikacích.

V lednu 2021 Bumble vstoupila na burzu a hodnota celé firmy vyletěla nejprve k sedmi miliardám dolarů, a později dokonce k jedenácti miliardám (v přepočtu 160, respektive 253 miliard korun). Do startupu investovaly i herečka a modelka Priyanka Chopraová nebo tenistka Serena Williamsová. A z Wolfe Herdové se tehdy stala podle Forbesu i podle Bloombergu nejmladší self-made miliardářka světa.

To už ale neplatí, aktuální hodnota firmy na trzích je dvě a půl miliardy dolarů, což je asi 57 miliard korun. Hlavním důvodem má být, že v současnosti lidé šetří na výdajích a nejsou ochotni tolik platit za hledání partnerů – takže ani za prémiovou verzi Bumble. Alespoň to vyplývá z analýz oblasti dating byznysu. Problémy má i Tinder, který letos přišel o 826 tisíc platících zákazníků a cena akcií skupiny Match.com, pod níž spadá, klesla ve třetím kvartálu o 16 procent.

Ostatně velký propad zaznamenává i velká část technologické a startupové scény jako takové. Ceny firem během pandemie covidu (a někdy i před ní) vyrostly do nebes, mimo jiné v důsledku nízkých úrokových sazeb a přebytku levných peněz, jenže loni přišlo ochlazení. Na trhu je peněz méně a investoři bedlivěji sledují, jestli jsou firmy ziskové, zda rostou efektivně a jak životaschopný je jejich ekonomický model.

To, čím si Bumble prochází, není nic, co by nezažívaly jiné firmy. Příkladem může být i české Twisto, které se prodalo za dvě miliardy korun a teď je jeho hodnota zlomková. Propadem prošla i řada akciových titulů jako americká automobilka Rivian, vesmírná cestovka Virgin Galactic nebo analytická společnost Palantir, které byly populární právě během covidové pandemie.

Tohle všechno se propsalo do kondice Bumble a společnost nyní doufá v záchranu od nové šéfové. Od ledna převezme vedení firmy Lidiane Jonesová, rodačka z Brazílie, která má za sebou vysoké manažerské pozice v americké softwarové společnosti Salesforce či v IT gigantu Microsoft.

Do Bumble přichází z pozice CEO Slack Technologies, což je americká firma, která vyvinula stejnojmenný komunikační nástroj a spadá pod Salesforce. Slack ke startupové komunitě neodmyslitelně patří. Mimochodem, Slack samotný vznikl vlastně náhodou při vývoji počítačové hry, když přes něj komunikovali její vývojáři.

Whitney Wolfe Herdová nicméně ze společnosti Bumble neodchází úplně, jak už zmínila, zůstane v představenstvu. Na Jonesovou pak čeká kromě vyřešení finančních otázek také výzva, jak využít u online seznamek umělou inteligenci. O tom, že to má Bumble v plánu a že to může výrazně změnit způsob digitálního randění, opakovaně mluvila už Wolfe Herdová a je to obecněji jedno z klíčových témat IT světa.