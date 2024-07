Útok na Donalda Trumpa. Střílel mladý republikán, který je už po smrti. Exprezidenta zasáhl do ucha

Uložit 0

Do vyhrocené kampaně před americkými prezidentskými volbami přibyla další nanejvýš vypjatá událost. Na sobotním předvolebním mítinku republikánského kandidáta Donalda Trumpa ve městě Butler ve státě Pensylvánie padlo několik výstřelů mířících i na exprezidenta. Ten byl zraněn jen lehce kulka, zasáhla horní část jeho pravého ucha a měl silné krvácení, po ošetření byl ale propuštěn z nemocnice. Na místě nicméně zůstali dva mrtví včetně střelce, další dva diváci utrpěli kritická zranění. Politologové se shodují, že událost může Trumpovy šance na znovuzvolení.

Muže, který na Trumpa zaútočil, FBI identifikovala jako dvacetiletého Thomase Matthewa Crookse z Pensylvánie a člena Republikánské strany. Trumpa ošetřili v nemocnici Pensylvánii a nyní je v New Jersey. Záběry na sociálních sítích ukazují, jak vystupuje z letadla.

Světoví lídři včetně českých politiků útok odsoudili a kontroverznímu bývalému prezidentovi, který usiluje o znovuzvolení, přejí rychlé zotavení. S Trumpem už hovořil i aktuální americký prezident a jeho soupeř v blížících se volbách Joe Biden. Republikáni navzdory událostem měli uvést, že příští týden uspořádají nominační sjezd a 78letého Trumpa oficiálně potvrdí jako svého kandidáta. Akce ve městě Milwaukee ve státě Wisconsin se má konat od pondělí do čtvrtka.

Záběry ze střelby ukazují, že Trumpa hned po výstřelech obklopili osobní strážci a odvedli ho z pódia, z něhož se chystal pronést projev, když padly výstřely, což vyvolalo paniku. Trump na nich zpočátku vypadá otřesený, stále se ale snaží s publikem komunikovat a jasnými gesty dává najevo, že je v pořádku. Se zakrváceným obličejem například zvedá ruku se zaťatou pěstí. Ze snímku se už stihla stát virální záležitost a už teď se o něm mluví jako o ikonické fotce. Právě to může podle politologů, které oslovila ČTK, posílit šance na Trumpovo znovuzvolení.

