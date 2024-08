Jedna Taylor, tři zrušené koncerty a 200 tisíc zklamaných swifties, kteří dali za koncert i desítky tisíc

Uložit 0

Tři vídeňské koncerty zpěvačky Taylor Swift měly být pro středoevropské fanoušky zlatým hřebem letošního léta, a to i pro řadu těch z Česka. Bohužel na 200 tisíc swifties, jak si fanoušci zpěvačky říkají, si pustí songy své oblíbené popové divy maximálně na Spotify. Všechny tři koncerty byly zrušeny z důvodu hrozby teroristického útoku. Možnost vidět svou ikonu naživo však není to jediné, o co fanoušci přišli. Výlet je mohl přijít i na desítky tisíc.

Dnes v 17:30 se měl rozeznít první ze tří chystaných koncertů zpěvačky Taylor Swift, která svou Eras Tour, mapující její dosavadní kariéru, chtěla po Varšavě nabídnout i na vídeňském stadionu Ernsta Happela. Každý z koncertů, jež se měly konat dnes, zítra a v sobotu, mělo navštívit 65 tisíc diváků a přítomnost dalších zhruba 15 tisíc byla očekávána okolo stadionu. Nemusíme připomínat, že lístky měli zakoupené především mladí mileniálové, kteří tvoří nejpočetnější skupinu swifties a vstupenkové portály hlásily vyprodáno.

Během tří dnů tak měla Taylor Swift, která je sama o sobě mašinou na peníze a má sílu výrazně podpořit i ekonomiku míst, kde právě hraje, vystoupit pro zhruba 200 tisíc lidí, kteří neváhali za možnost zažít zpěvačku naživo zaplatit stovky dolarů. Zatímco vstupenky na dnešní koncert vycházely na 241 dolarů, tedy přibližně 5,5 tisíce korun, lístky na sobotní koncert byly nabízeny za 300 dolarů, tedy bezmála sedm tisíc korun. Pořadatelé ve svém oficiálním oznámení již uvedli, že peníze za lístky budou vracet do deseti pracovních dnů.

Jenže nákupem lístků výlet za dost možná největší z amerických zpěvaček současnosti teprve začínal. Minimálně ti fanoušci, kteří měli v plánu navštívit dnešní koncert, museli ráno narychlo rušit rezervace jízdenek a – pokud to bylo možné – také rezervace ubytování.

Jejich počet se přitom v hlavní rakouské metropoli na následující tři dny zvedl o 430 procent v porovnání se stejným obdobím roku 2023. A výrazně rostly i ceny hotelů. V některých případech až o 154 procent na desítky tisíc korun. Levněji se dalo spát již jen v okolních městech. Pro fanoušky tak koncert mohl představovat náklady v řádech desítek tisíc, o které nyní někteří z nich nejspíše přijdou.

Oznámení o zrušení přišlo ani ne 24 hodin před zahájením koncertu, kdy měly rakouské úřady zatknout devatenáctiletého mladíka s rakouským občanstvím, který měl mít napojení na skupinu Islámský stát. Při domovní prohlídce u něj měly být nalezeny chemikálie, které jsou nyní podrobovány analýze.

Kromě tohoto mladíka měla být zadržena ještě jedna osoba, přičemž úřady nevyloučily další možné komplice. Právě proto se rozhodli pořadatelé koncerty zrušit, zatímco policie dále pokračuje ve vyšetřování. Po třech vystoupeních ve Varšavě proběhne v srpnu ještě pět koncertů zpěvačky v londýnském Wembley, což bude pro evropské fanoušky poslední příležitost zastihnout Taylor Swift na starém kontinentu. Následně se totiž přesouvá s Eras Tour do Severní Ameriky, kde turné ukončí. Sehnat lístky na vyprodané londýnské koncerty však bude extrémně složité.