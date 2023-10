One Billion Dollar Taylor. Swifties vynesli královnu na miliardový trůn a nakopli celé ekonomiky

Uložit 0

Přepnula se z country zpěvačky, naplno rozjela sociální sítě, aby cílila hlavně na mladé, a pustila se do líbivého, supermarketového a výdělečného popu. Vychází jí to ale náramně. Turné, film, speciálně určení novináři, marketingová kouzla, a dokonce zemětřesení na koncertech. Taylor Swift je hudebním fenoménem, který ovlivňuje až ekonomiky zemí. A proto se není čemu divit, když americká zpěvačka teď dosáhla milníku, k němuž si většina hudebníků ani nepřičichne.

Taylor Swift jako jedna z mála zpěvaček a zpěváků překonala magickou hranici jedné miliardy dolarů ve svém jmění. Její celkový majetek je odhadován na necelých 25,7 miliardy korun, respektive 1,1 miliardy dolarů, jak uvádí ve své analýze agentura Bloomberg. Dostala se tak do exkluzivního klubu mezi Rihannu, Jay-Zeho nebo Paula McCartneyho.

Že se něco takového stane, bylo jen otázkou času. Prim v její momentální kariéře hraje celosvětové turné The Eras Tour, jedna z největších koncertních šňůr, jakou svět zažil. Běží od března letošního roku a teď se po zastávkách v USA rozjíždí i na další kontinenty.

Rozsah turné, na kterém má Taylor Swift fanouškům představovat všechny hlavní éry ve své kariéře, je natolik velký, že se má už pohybovat nad úrovní jedné miliardy dolarů v příjmech ze vstupenek i doplňkových předmětů. Šlo by o historický rekord, nikdo jiný tak výdělečné turné ještě neměl. Ani Elton John se svými rozlučkovými koncerty, které měly utržit zhruba 940 milionů dolarů.

Just had the best time in Denver!! And we got to be the first tour to play in that stadium 2 nights 😝 It’s really hitting me that we only have 3 cities left on the US Eras Tour. This has been my favorite adventure of all. I appreciate and cherish every second of it. See you 🔜… pic.twitter.com/f2NHc3hvhq — Taylor Swift (@taylorswift13) July 16, 2023

Pokud bude zájem o její mezinárodní koncerty stejně velký jako ve Spojených státech – a vyprodané zastávky naznačují, že ano –, tým okolo Taylor Swift může počítat s příjmy i přes čtyři miliardy dolarů, tedy asi 95 miliard korun. Čas na to má do listopadu příštího roku, kdy turné skončí. Dosud si díky němu měla třiatřicetiletá zpěvačka přijít na asi 225 milionů dolarů (před zdaněním), tedy zhruba pět miliard korun. To je skoro dvojnásobek jejího posledního turné Reputation z roku 2018.

Popularita The Eras Tour se projevuje i jinak. Jednak zemětřesením, které kvůli jednomu koncertu skutečně proběhlo, jednak ovlivňováním ekonomik. Podle analýzy, s níž Bloomberg přišel, měla severoamerická část koncertní šňůry přinést hrubému domácímu produktu (HDP) Spojených států až 4,3 miliardy dolarů, což je asi 97 miliard korun. I proto se čím dál častěji skloňuje pojem Swiftonomics, tedy vliv Taylor Swift na ekonomiku zemí.

Dopad měly mít její koncerty i na Kanadu, kam se zpěvačka vydala se šesticí vystoupení, a něco podobného očekávají experti také v Austrálii, kam teprve zamíří. Reálně se ale její byznysová mašinérie může propsat do řady dalších trhů, které figurují v jejím harmonogramu. Jak je vidět primárně na TikToku a Instagramu, kamkoliv Taylor Swift zamíří, v ten den se neřeší nic jiného.

Nový film a stará deska

O tom, že vliv Taylor Swift na nejen hudební, ale i celospolečenskou sféru sílí, svědčí mimo jiné fakt, že média hledají novináře, kteří by pokrývali pouze ji – vše, co se okolo zpěvačky šustne, by měli vědět ideálně mezi prvními. A na to má být určen dedikovaný redaktor, který se nebude zabývat ničím jiným. Přišel s tím Gannett, největší americký vydavatel novin.

Právě „swifteři“ by se měli nyní zaměřovat obzvlášť na film Taylor Swift: The Eras Tour, který se na jejím více než miliardovém bohatství také znatelně propíše. Dokumentuje její probíhající koncertní sezónu, díky čemuž mohou diváci nahlédnout do zákulisí a poznat zpěvačku i její tým z jiné stránky.

Jen za debutový víkend utržil po celém světě přes 120 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 2,8 miliardy korun, a stal se vůbec nejúspěšnější premiérou, co se koncertních filmů týče. S velkým odstupem tak za sebou nechal i populární snímky jako Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert a Justin Bieber: Never Say Never.

Spolu s tím se Taylor Swift: The Eras Tour postaral o rekord v objemu prodaných vstupenek za jediný den v letošním roce. V rámci předprodejů se měly prodat lístky v celkové hodnotě 37 milionů dolarů, respektive přes 860 milionů korun, a to pouze na území Spojených států. Zajímavé také je, že na film byla uzavřena exkluzivní smlouva přímo s AMC, jednou z hlavních amerických sítí kinosálů.

Média teď ale mají nové, velice aktuální téma. A tentokrát už čistě hudební, rovnou ze studia. Taylor Swift tento týden znovu vydala desku 1989, která původně vyšla už v roce 2014, ale nově ji zpěvačka kompletně přenahrála. O takzvaném rerecordingu se mluvilo už dříve – a za vším stojí autorská práva, která na originální nahrávky nemá ona, ale vydavatelství Big Machine Records.

Kvůli četným neshodám s jeho majitelem se Taylor Swift rozhodla, že původní desky přenahraje, dá jim přídomek Taylor’s Version a bude doufat, že je fanoušci opět najedou, ačkoliv jsou vesměs totožné jako předtím. Jde ale hlavně o to, že po rerecordingu bude mít zpěvačka znovu autorská práva. A to se může ukázat jako chytrý krok. Byznysově i marketingově.

Před 1989 (Taylor’s Edition) přenahrála ještě alba Speak Now, Red a Fearless. Jak uvádí agentura Bloomberg, právě proces opětovného nahrání měl vynést část zisků ze zhruba 400 milionů dolarů (osmi miliard korun), což má být přibližná – a velmi konzervativní – hodnota celého jejího hudebního katalogu. Optimističtější odhady mluví o více než dvojnásobné sumě.

Hudební katalog tak má být největší položkou v jejím bohatství, nelze ale opomenout ani příjmy ze smluv s hudebními streamovacími službami, které mají činit asi 120 milionů dolarů (2,7 miliardy korun) a samotný prodej hudby, kde je řeč o sumě 80 milionů dolarů, tedy 1,8 miliardy korun. Do toho ještě Taylor Swift vlastní pět domů v hodnotě 110 milionů dolarů (2,4 miliardy korun).

Taylor Swift má tak našlápnuto stát se jednou z nejúspěšnějších zpěvaček moderní historie – a analytici i posluchači nedočkavě čekají, jak odstartuje svou mezinárodní část turné. Začíná v listopadu Jižní Amerikou, pak se přesune do Japonska, z něj do Austrálie, několikrát vystoupí v Singapuru a pak si to zamíří do Evropy. V červenci příštího roku vtrhne do Německa, poté do Polska a následně do Rakouska. Česko v plánu nemá.