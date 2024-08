Jihočeský kraj spustil jako první v republice online zdravotnickou pohotovost. Využít ji lze zdarma

Uložit 0

Pro Jihočechy je od čtvrtka dostupná online zdravotnická pohotovost. Jejím cílem je ulehčit práci urgentním příjmům v případech, kdy člověk nepotřebuje lékaře navštívit osobně. Zároveň zprostředkovává zdravotnické služby pro ty obyvatele, kteří žijí v odlehlejších oblastech a nemají k lékařské péči snadný přístup. Novinka, kterou zajišťuje česká společnost Meddi, je pro obyvatele Jihočeského kraje zdarma.

Jedná se o první kraj, který zdravotnickou online službu zavádí. Dostupná je bezplatně pro asi 630 tisíc lidí s trvalým pobytem v Jihočeském kraji, kteří ji mohou využívat 24 hodin denně. Získají tak opakovaný přístup k praktickým lékařům jak pro dospělé, tak pro děti. Pokud ji však využije někdo, kdo trvalý pobyt v Jihočeském kraji mít nebude, bude pro něj služba zpoplatněna. Jedna konzultace je nicméně na rok zdarma pro všechny, a proto ji může v urgentních případech využít každý.

Dostupná je online pohotovost na webu poté, co se pacient zaregistruje. Následně už k veškeré komunikaci využívá samotnou aplikaci od Meddi, k čemuž musí mít k dispozici buď počítač, nebo chytrý telefon. Jakmile zadá konkrétní požadavek, měl by být s lékařem spojen do třiceti minut. Ten může následně poskytnout diagnózu skrze videohovor nebo chat.

Lékař může během spojení s pacientem navrhnout léčebný postup, vypracovat lékařskou zprávu i vystavit pacientovi eRecept. Ty je, spolu s další zdravotní dokumentací, zároveň možné sdílet s vybranými lékaři. Služba tedy nemá sloužit k poskytování akutní péče, nýbrž jako alternativní a jednodušší kontakt mezi pacientem a praktickým lékařem.

Nová online zdravotnická pohotovost nebude hrazena ani pacienty nebo pojišťovnou, ale samotným krajem. Ten za ni má dávat podle hejtmana Martina Kuby (ODS) asi 14 milionů korun ročně. Inspiraci údajně hledal v severských zemích, kde je zajištění telemedicíny pro občany běžnou praxí.

V Česku už taková služba funguje, dosud ale nebyla zastřešena veřejnými institucemi. Provozuje ji už několik let třeba právě společnost Meddi, která s obdobným konceptem péče na dálku boduje také například u peruánské armády. Jihočeský kraj ji vybral v rámci zadávacího řízení a samosprávě poskytuje jak softwarové řešení služby, tak i zajištění lékařů nebo pracovníků call center.

Meddi mělo za poslední rok dosáhnout obratu 250 milionů korun, v Česku má zaregistrováno 400 tisíc uživatelů a reálná doba odezvy lékařů u ní prý činí v průměru šest minut. Dostupná je také na Slovensku, kde slouží všem 2,6 milionu klientů VšZP, a ve čtyřech zemích Latinské Ameriky. Do konce roku pak plánuje expandovat i do dalších evropských států.