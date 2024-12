Jinde mladí vyrůstají s tím, že se svět točí kolem nich. V Izraeli ne, říká spisovatel a vysvětluje proč

Uložit 0

Izrael se v posledních desetiletích dokázal transformovat z exportéra pomerančů do pozice globálního centra inovací, což je příběh známý i jako Startup Nation. Ruku v ruce s tím ale jdou obecně méně známá fakta – vedle například Skandinávie Izrael patří do skupiny nejšťastnějších zemí světa, jako jediný mezi členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) má úroveň porodnosti nad hranicí přirozené reprodukce, dosahuje dobré úrovně očekávané délky života… což může působit jako kontrast s tím, jak rozdělená země zvenčí působí. Čím to je?

Takovou otázku si položila dvojice autorů Saul Singer a Dan Senor, kteří se do velké míry zasloužili o to, že má Izrael přívlastek Startup Nation. I když pravděpodobně nebyli první, kdo jej takto pojmenovali, v roce 2009 pod tímto názvem vydali mezinárodní bestseller popisující pozoruhodný úspěch v inovacích i byznysu jinak relativně malé země.

Koncem letoška pak v nakladatelství Aligier v češtině vyšlo volné pokračování Duch Izraele, v němž ještě hlouběji analyzují nejen hospodářské, ale i společenské a technologické faktory izraelského úspěchu – respektive zejména židovské části národa, která je poslední asi rok a půl v ještě vyostřenějším konfliktu s Palestinci, kdy se i civilní oběti v Gaze počítají v desítkách tisíc.

Při příležitosti křtu českého vydání Saul Singer navštívil Prahu a v rozhovoru pro CzechCrunch mluví o faktorech, které Izraelce vedou k silnému vztahu k rodině, společnosti a vyššímu smyslu. To vše má podporovat odolnost a jednotu Izraelců jako národa.

„Překvapivá odolnost rozděleného národa v bouřlivém světě.“ Takový je podtitul vaší knihy Duch Izraele. O jaké odolnosti mluvíte?

Společně s mým spoluautorem Danem Senorem – i když on žije v New Yorku – jsme si všimli, jak je izraelská společnost odlišná od ostatních v západním světě. Je zdravější a šťastnější, což je vzhledem k situaci v zemi překvapivé a působí to kontrastně vůči tomu, co vidíme. Všude po Izraeli si lidé stěžují a hádají se mezi sebou. Přesto se řadí mezi deset nejšťastnějších zemí po boku Finska, Švédska nebo Dánska.

Žebříček nejšťastnějších zemí byl tedy prvotním impulsem pro napsání nové knihy?

Ano, proto jsme se podívali na to, proč je zrovna Izrael v žebříčku tak vysoko. Byli jsme skeptičtí k metodologii, při bližším zkoumání jsme ale přišli na několik aspektů, kvůli kterým země vyniká. Jedním z nich je samotný způsob, jak se měří štěstí, respektive jeho opak – existuje koncept „úmrtí ze zoufalství“, který počítá smrt způsobenou sebevraždami, alkoholem či předávkováním drogami. Je až překvapivé, jak nízkou míru těchto úmrtí má Izrael, a to ve srovnání se všemi zeměmi OECD – výrazně nižší než Spojené státy, asi poloviční oproti skandinávským zemím a mnohem nižší než většina Evropy. To nás motivovalo, abychom pátrali dál.

Na co dalšího jste přišli?

Izrael má také velmi vysokou očekávanou délku života, vyšší než většina Evropy a mnohem vyšší než Spojené státy. Jde o dobré měřítko zdraví společnosti, nejen zdravotního systému, ale také sociálních vazeb. Studie totiž ukazují, že osamělost může být pro zdraví stejně škodlivá jako vykouřit patnáct cigaret denně.

Opravu až tak moc?

Lidé jsou společenské bytosti. Vyvíjeli jsme se stovky tisíc let, abychom žili ve spojení s ostatními. Stejně jako naše těla signalizují hlad nebo žízeň, dělají to i v nebezpečí, když jsme izolováni – osamělost tak může vést až k depresím, což lidi tlačí zpět ke společenskému kontaktu. I proto bylo kdysi vyhnanství formou trestání. Zjistili jsme, že Izraelci jsou společensky hodně propojení, je to malá země a zjednodušeně řečeno tady každý zná každého.

Vyspělý svět stárne a zmenšuje se, Izrael je mladý a roste. A mladé a rostoucí země jsou optimističtější.

O tom jsem psal i v reportáži z Izraele – odkazuje to na teorii „šesti stupňů odloučení“, že všichni lidé na Zemi jsou od sebe vzdáleni šest kontaktů, tedy že řetězec přítel přítele dokáže spojit dva lidi v maximálně šesti krocích. V Izraeli je to prý (v nadsázce) na úrovni hned jednoho stupně. Čím to je?

Dobře to popisuje slovo gibuš, které se ale těžko překládá. Odkazuje na proces i cíl spojování lidí – Izraelci se už od útlého věku učí důležitosti sociálního propojení. Mládežnická hnutí jsou velmi silná, a dokonce i ve třídách je kladen důraz na jednotu. Jako rozený Američan, který se přistěhoval do Izraele, jsem byl překvapen, když jsme jako rodiče byli zavoláni do školy. Problémem ale nebyly akademické výsledky nebo disciplína, ale to, že celá třída nebyla dostatečně jednotná a my jako rodiče jsme to museli společně řešit.

V Americe koncept identity třídy neexistuje, natož aby byl důležitý. V Izraeli je ale gibuš považován za důležitější než to, co se na hodinách učí. Jde o součást širšího úsilí budovat solidaritu a spojovat lidi dohromady. S tím souvisí i další klíčový aspekt – role rodiny. Ty jsou v Izraeli neuvěřitelně silné. Zatímco v USA se setkávají dvakrát ročně na svátky jako Den díkůvzdání, u nás se to děje každý týden v pátek večer na šabat a pomáhá to udržovat blízké vztahy.

Tento prorodinný přístup je v kultuře zakotvený hluboce?

Obecně je Izrael k rodinám velmi přátelský. Není neobvyklé, že zaměstnavatelé umožňují rodičům přivést děti do práce nebo odejít dříve kvůli rodinným povinnostem. Aktivní jsou i prarodiče, kteří s péčí o děti pomáhají alespoň jednou týdně. To vše vytváří pozitivní cyklus a podporuje velké rodiny.

Tato dynamika Izraeli přináší velkou výhodu. Zatímco velká část vyspělého světa stárne a zmenšuje se, Izrael je mladý a roste. A mladé a rostoucí země mají tendenci být optimističtější do budoucna. Souvisí to i s tím, že Izrael má jako jediný ze zemí OECD míru porodnosti kolem tří dětí na jednu matku, zatímco průměr je kolem 1,6, tedy pod hranicí přirozené reprodukce. Popírá tak trend „železného zákona demografie“, podle kterého rostoucí bohatství a produktivita vedou k nižší porodnosti.

